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В Киеве после рейда массово перепродают билеты на концерт "Океана Эльзы"
В Киеве после рейда массово перепродают билеты на концерт "Океана Эльзы" - РИА Новости, 12.10.2024
В Киеве после рейда массово перепродают билеты на концерт "Океана Эльзы"
Пятничная облава военкомата на концерт рок-группы "Океан Эльзы" в Киеве, которая не обошлась без задержанных, привела к массовым перепродажам билетов, в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T20:08
2024-10-12T20:08
2024-10-12T20:08
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пятничная облава военкомата на концерт рок-группы "Океан Эльзы" в Киеве, которая не обошлась без задержанных, привела к массовым перепродажам билетов, в частности билеты пытаются сдать мужчины, сообщает местное агентство УНН. Накануне украинский телеканал ТСН сообщал, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали. "После проверки ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) по завершению концерта "Океана Эльзы" люди массово продают билеты.... В частности на сайте объявлений OLX со вчерашнего дня появилось много предложений продать билеты на следующие концерты группы. В основном билеты пытаются продать мужчины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Также билеты предлагают купить в комментариях под сообщением группы в Instagram*. В сою очередь, как передает телеканал ТСН, лидер "Океана Эльзы" и певец Святослав Вакарчук, комментируя вчерашнюю ситуацию с досмотром мужчин после концерта, отметил, что у группы день рождения. "Вообще для нас это большой праздник. Эти 30 лет для нас были очень важны. Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", - приводит его слова телеканал. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, киев, украина, россия, святослав вакарчук, происшествия
В мире, Киев, Украина, Россия, Святослав Вакарчук, Происшествия
В Киеве после рейда массово перепродают билеты на концерт "Океана Эльзы"
УНН: облава на концерт "Океана Эльзы" в Киеве привела к перепродажам билетов
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Пятничная облава военкомата на концерт рок-группы "Океан Эльзы" в Киеве, которая не обошлась без задержанных, привела к массовым перепродажам билетов, в частности билеты пытаются сдать мужчины, сообщает местное агентство УНН
.
Накануне украинский телеканал ТСН сообщал, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали.
"После проверки ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) по завершению концерта "Океана Эльзы" люди массово продают билеты.... В частности на сайте объявлений OLX со вчерашнего дня появилось много предложений продать билеты на следующие концерты группы. В основном билеты пытаются продать мужчины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Также билеты предлагают купить в комментариях под сообщением группы в Instagram*.
В сою очередь, как передает телеканал ТСН, лидер "Океана Эльзы" и певец Святослав Вакарчук
, комментируя вчерашнюю ситуацию с досмотром мужчин после концерта, отметил, что у группы день рождения.
"Вообще для нас это большой праздник. Эти 30 лет для нас были очень важны. Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", - приводит его слова телеканал.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.