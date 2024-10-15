https://ria.ru/20241015/ukraina-1978122149.html

На Украине призвали СМИ корректно освещать работу военкоматов

На Украине призвали СМИ корректно освещать работу военкоматов - РИА Новости, 15.10.2024

На Украине призвали СМИ корректно освещать работу военкоматов

Национальный совет по телевидению Украины призвал СМИ корректно освещать работу сотрудников военкоматов в процессе мобилизации. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:47

2024-10-15T13:47

2024-10-15T13:47

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Национальный совет по телевидению Украины призвал СМИ корректно освещать работу сотрудников военкоматов в процессе мобилизации. В стране 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Для этого туда нужно прийти лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник ее не видел: датой вручения будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны, эту норму изъяли из документа. "Национальный совет призывает медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности процесса мобилизации и деятельности ТЦК (военкоматов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В публикации также порекомендовали журналистам "максимально осторожно использовать цитаты" при освещении задержания того или иного гражданина представителями военкомата. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец 5 апреля заявлял, что с начала года на Украине увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий.

https://ria.ru/20241008/vsu-1976883470.html

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в мире, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины