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На Украине сотрудники военкоматов начали ходить по гостиницам

На Украине сотрудники военкоматов начали ходить по гостиницам - РИА Новости, 13.10.2024

На Украине сотрудники военкоматов начали ходить по гостиницам

Сотрудники военкоматов начали ходить с рейдами по гостиницам в Хмельницкой области на западе Украины, сообщает в воскресенье местное издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:02

2024-10-13T12:02

2024-10-13T12:02

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудники военкоматов начали ходить с рейдами по гостиницам в Хмельницкой области на западе Украины, сообщает в воскресенье местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Хмельницкой области ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) начали ходить по гостиницам", - говорится в сообщении издания. Накануне украинские СМИ писали о масштабных облавах сотрудников военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241010/sbu-1977442135.html

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977640414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хмельницкая область, украина, киев