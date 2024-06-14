https://ria.ru/20240614/resursy-1952785954.html

"Начали сейчас": в США признались, для чего им нужен конфликт на Украине

"Начали сейчас": в США признались, для чего им нужен конфликт на Украине - РИА Новости, 14.06.2024

"Начали сейчас": в США признались, для чего им нужен конфликт на Украине

Вашингтону понадобился конфликт на Украине, чтобы завладеть ее минеральными ресурсами, в чем недавно признался американский сенатор Линдси Грэм*, заявил... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:47

2024-06-14T09:47

2024-06-14T11:31

в мире

украина

вашингтон (штат)

южная каролина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вашингтону понадобился конфликт на Украине, чтобы завладеть ее минеральными ресурсами, в чем недавно признался американский сенатор Линдси Грэм*, заявил политический обозреватель Джимми Дор в эфире своего шоу на YouTube."Хотите узнать новую причину, настоящую причину, одну из более реальных причин, по которым мы посылаем все эти деньги на Украину? <…> Не могу припомнить, чтобы кто-нибудь из этих психопатов упоминал минеральные ресурсы прежде — только сейчас начали!" — прокомментировал он признание политика.Дор подчеркнул, что раньше все оправдывали поддержку Украины "свободой и демократией", однако только недавно раскрыли истинную цель. Он назвал сложившуюся ситуацию смехотворной.В понедельник сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* в интервью CBS заявил, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в десять-двенадцать триллионов долларов. По словам Грэма*, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ресурсы страны достанутся России и Китаю.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240613/kharkov-1952613832.html

https://ria.ru/20240613/konflikt-1952532068.html

украина

вашингтон (штат)

южная каролина

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в мире, украина, вашингтон (штат), южная каролина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)