https://ria.ru/20241020/vuchich-1978980941.html

Вучич на русском языке рассказал о борьбе с фашизмом

Вучич на русском языке рассказал о борьбе с фашизмом - РИА Новости, 20.10.2024

Вучич на русском языке рассказал о борьбе с фашизмом

Президент Сербии Александр Вучич в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда на русском языке рассказал о крепком союзе российского и сербского народов в борьбе РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:54

2024-10-20T13:54

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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда на русском языке рассказал о крепком союзе российского и сербского народов в борьбе с фашизмом, передает корреспондент РИА Новости.В здании администрации президента Сербии днём в воскресенье состоялось торжественное гашение почтовой марки, специально выпущенной Почтой Сербии к 80-летию освобождения во Второй мировой войне. Там же была торжественно открыта выставка "Военная дипломатия на пути к свободе".Сербский лидер обратился с речью на русском языке, посвященной борьбе с нацистами во Вторую мировую."Освобождение Белграда - это символ крепкого союза югославских и советских, российских и сербских воинских частей, которые объединились под флагом антифашистской борьбы", - заявил Вучич собравшимся и напомнил, что нацистских оккупантов в Сербии не встречали с цветами и с первого дня нападения оказывали вооруженное сопротивление.После этого сербский лидер с гостями осмотрели экспозицию.В составе российской делегации на мероприятии зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, посол России Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, многочисленные российские и сербские граждане.Государственные торжества начались утром на горе Авала под Белградом с возложения венков к памятнику погибшим советским воинам, возглавил церемонию министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович при участии представителей минобороны Сербии, руководства посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.Затем состоялась церемония возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда. От имени правительства Сербии венки возложили министр обороны Братислав Гашич и министр по делам семьи Милица Джурджевич- Стаменковски. На мероприятии с построением почетного караула и исполнением гимна Сербии присутствовали представители посольств России и Белоруссии.После этого в столице Сербии проходит шествие "Бессмертного полка". Как указали организаторы в 12.00 (13.00 мск) после возложения, участники шествия собираются у мемориала Освободителям Белграда и колонна "Бессмертного полка" пройдет по центральным улицам до площади Республики в центре. Шествие "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году.Вучич утром 20 октября возложил венок к памятнику "Неизвестному солдату" Первой мировой войны на Авале.От имени главы сербского государства председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич выступит днем в воскресенье на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения Национальном театре Сербии.Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

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Вучич: "Освобождение Белграда – это символ крепкого союза югославских и советских воинских частей" Вучич в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда на русском языке рассказал о союзе России и Сербии: «Освобождение Белграда - это символ крепкого союза югославских и советских, российских и сербских воинских частей, которые объединились под флагом антифашистской борьбы» 2024-10-20T13:54 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, александр вучич, в мире