https://ria.ru/20241020/vuchich-1978980941.html
Вучич на русском языке рассказал о борьбе с фашизмом
Вучич на русском языке рассказал о борьбе с фашизмом - РИА Новости, 20.10.2024
Вучич на русском языке рассказал о борьбе с фашизмом
Президент Сербии Александр Вучич в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда на русском языке рассказал о крепком союзе российского и сербского народов в борьбе РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:54
2024-10-20T13:54
2024-10-20T14:21
владимир путин
александр вучич
в мире
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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда на русском языке рассказал о крепком союзе российского и сербского народов в борьбе с фашизмом, передает корреспондент РИА Новости.В здании администрации президента Сербии днём в воскресенье состоялось торжественное гашение почтовой марки, специально выпущенной Почтой Сербии к 80-летию освобождения во Второй мировой войне. Там же была торжественно открыта выставка "Военная дипломатия на пути к свободе".Сербский лидер обратился с речью на русском языке, посвященной борьбе с нацистами во Вторую мировую."Освобождение Белграда - это символ крепкого союза югославских и советских, российских и сербских воинских частей, которые объединились под флагом антифашистской борьбы", - заявил Вучич собравшимся и напомнил, что нацистских оккупантов в Сербии не встречали с цветами и с первого дня нападения оказывали вооруженное сопротивление.После этого сербский лидер с гостями осмотрели экспозицию.В составе российской делегации на мероприятии зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, посол России Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, многочисленные российские и сербские граждане.Государственные торжества начались утром на горе Авала под Белградом с возложения венков к памятнику погибшим советским воинам, возглавил церемонию министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович при участии представителей минобороны Сербии, руководства посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.Затем состоялась церемония возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда. От имени правительства Сербии венки возложили министр обороны Братислав Гашич и министр по делам семьи Милица Джурджевич- Стаменковски. На мероприятии с построением почетного караула и исполнением гимна Сербии присутствовали представители посольств России и Белоруссии.После этого в столице Сербии проходит шествие "Бессмертного полка". Как указали организаторы в 12.00 (13.00 мск) после возложения, участники шествия собираются у мемориала Освободителям Белграда и колонна "Бессмертного полка" пройдет по центральным улицам до площади Республики в центре. Шествие "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году.Вучич утром 20 октября возложил венок к памятнику "Неизвестному солдату" Первой мировой войны на Авале.От имени главы сербского государства председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич выступит днем в воскресенье на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения Национальном театре Сербии.Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20241007/vuchich-1976682080.html
https://ria.ru/20241020/vuchich-1978954712.html
https://ria.ru/20241019/serbiya-1978845495.html
https://ria.ru/20241016/peskov-1978311188.html
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Вучич: "Освобождение Белграда – это символ крепкого союза югославских и советских воинских частей"
Вучич в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда на русском языке рассказал о союзе России и Сербии:
«Освобождение Белграда - это символ крепкого союза югославских и советских, российских и сербских воинских частей, которые объединились под флагом антифашистской борьбы»
2024-10-20T13:54
true
PT0M17S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр вучич, в мире
Владимир Путин, Александр Вучич, В мире
Вучич на русском языке рассказал о борьбе с фашизмом
Вучич на русском языке рассказал о союзе сербов и россиян в борьбе с фашизмом
БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда на русском языке рассказал о крепком союзе российского и сербского народов в борьбе с фашизмом, передает корреспондент РИА Новости.
В здании администрации президента Сербии
днём в воскресенье состоялось торжественное гашение почтовой марки, специально выпущенной Почтой Сербии к 80-летию освобождения во Второй мировой войне. Там же была торжественно открыта выставка "Военная дипломатия на пути к свободе".
Сербский лидер обратился с речью на русском языке, посвященной борьбе с нацистами во Вторую мировую.
"Освобождение Белграда
- это символ крепкого союза югославских и советских, российских и сербских воинских частей, которые объединились под флагом антифашистской борьбы", - заявил Вучич собравшимся и напомнил, что нацистских оккупантов в Сербии не встречали с цветами и с первого дня нападения оказывали вооруженное сопротивление.
После этого сербский лидер с гостями осмотрели экспозицию.
В составе российской делегации на мероприятии зампред Совета Федерации Константин Косачев
, зампред Госдумы Петр Толстой
, посол России Александр Боцан-Харченко
, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин
, многочисленные российские и сербские граждане.
Государственные торжества начались утром на горе Авала под Белградом с возложения венков к памятнику погибшим советским воинам, возглавил церемонию министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович при участии представителей минобороны Сербии, руководства посольств России, Белоруссии
, Казахстана
и Азербайджана
.
Затем состоялась церемония возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда. От имени правительства Сербии венки возложили министр обороны Братислав Гашич
и министр по делам семьи Милица Джурджевич- Стаменковски. На мероприятии с построением почетного караула и исполнением гимна Сербии присутствовали представители посольств России и Белоруссии.
После этого в столице Сербии проходит шествие "Бессмертного полка". Как указали организаторы в 12.00 (13.00 мск) после возложения, участники шествия собираются у мемориала Освободителям Белграда и колонна "Бессмертного полка" пройдет по центральным улицам до площади Республики в центре. Шествие "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году.
Вучич утром 20 октября возложил венок к памятнику "Неизвестному солдату" Первой мировой войны на Авале.
От имени главы сербского государства председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич
выступит днем в воскресенье на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения Национальном театре Сербии.
Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи
и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда
.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии
участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито
.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.