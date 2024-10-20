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Вучич проведет разговор с Путиным на 80-летие освобождения Белграда - РИА Новости, 20.10.2024
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09:28 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/vuchich-1978954712.html
Вучич проведет разговор с Путиным на 80-летие освобождения Белграда
Вучич проведет разговор с Путиным на 80-летие освобождения Белграда - РИА Новости, 20.10.2024
Вучич проведет разговор с Путиным на 80-летие освобождения Белграда
Президент Сербии Александр Вучич проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным на 80-летие освобождения Белграда, передает агентство... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:28
2024-10-20T09:28
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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным на 80-летие освобождения Белграда, передает агентство Танюг со ссылкой на источник в администрации Вучича. Президент Сербии после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор. Ранее он рассказывал, что не встречался и не разговаривал с президентом РФ по телефону 2,5 года. "Два государственных деятеля, как нам сообщили, обменяются мнениями (по телефону - ред.) по всем актуальным темам, с особым упором на региональные темы, как и о неблагополучной ситуации, в которой находится сербский народ в автономном крае Косово и Метохия", - передает сербское агентство. Правительство Сербии сообщило ранее, что государственные празднования 80-летия освобождения начнутся утром на горе Авала под Белградом, с возложения венков к памятнику погибшим советским воинам, возглавит церемонию министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович при участии представителей минобороны Сербии, руководства посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Затем состоится церемония возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда. После этого в столице Сербии пройдет шествие "Бессмертного полка". Как указали организаторы в 12.00 (13.00 мск) после возложения, участники шествия собираются у мемориала Освободителям Белграда и колонна "Бессмертного полка" пройдет по центральным улицам до площади Республики в центре. В первых рядах ожидаются зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, посол России Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, министр труда и соцзащиты Сербии Неманья Старович и министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович, многочисленные участие российских и сербских граждан. Президент Сербии Александр Вучич, по данным его администрации, утром 20 октября возложит венок к памятнику "Неизвестному солдату" Первой мировой войны на Авале. В 12.00 (13.00 мск) в его резиденции в центре Белграда будет торжественно открыта выставка "Военная дипломатия на пути к свободе". От имени Вучича председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич выступит днем в воскресенье на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения Национальном театре Сербии. Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда. Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20241020/belgrad-1978739274.html
https://ria.ru/20241018/belgrad-1978784428.html
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в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, владимир путин, александр боцан-харченко, госдума рф, совет федерации рф
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Александр Вучич, Владимир Путин, Александр Боцан-Харченко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Вучич проведет разговор с Путиным на 80-летие освобождения Белграда

Вучич проведет телефонный разговор с Путиным на 80-летие освобождения Белграда

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным на 80-летие освобождения Белграда, передает агентство Танюг со ссылкой на источник в администрации Вучича.
Президент Сербии после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор. Ранее он рассказывал, что не встречался и не разговаривал с президентом РФ по телефону 2,5 года.
Белградская наступательная операция
Освобождение Белграда от немецко-фашистских захватчиков
01:12
"Два государственных деятеля, как нам сообщили, обменяются мнениями (по телефону - ред.) по всем актуальным темам, с особым упором на региональные темы, как и о неблагополучной ситуации, в которой находится сербский народ в автономном крае Косово и Метохия", - передает сербское агентство.
Правительство Сербии сообщило ранее, что государственные празднования 80-летия освобождения начнутся утром на горе Авала под Белградом, с возложения венков к памятнику погибшим советским воинам, возглавит церемонию министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович при участии представителей минобороны Сербии, руководства посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Затем состоится церемония возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда.
После этого в столице Сербии пройдет шествие "Бессмертного полка". Как указали организаторы в 12.00 (13.00 мск) после возложения, участники шествия собираются у мемориала Освободителям Белграда и колонна "Бессмертного полка" пройдет по центральным улицам до площади Республики в центре. В первых рядах ожидаются зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, посол России Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, министр труда и соцзащиты Сербии Неманья Старович и министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович, многочисленные участие российских и сербских граждан.
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Белграде открыли выставку к 80-летию освобождения во Второй мировой войне
18 октября, 17:02
Президент Сербии Александр Вучич, по данным его администрации, утром 20 октября возложит венок к памятнику "Неизвестному солдату" Первой мировой войны на Авале. В 12.00 (13.00 мск) в его резиденции в центре Белграда будет торжественно открыта выставка "Военная дипломатия на пути к свободе".
От имени Вучича председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич выступит днем в воскресенье на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения Национальном театре Сербии.
Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда.
Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.
Города мира. Белград - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В посольстве Сербии прошло мероприятие к 80-летию освобождения Белграда
17 октября, 20:30
Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
Разрушенные во время бомбардировок НАТО здания в Белграде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Бомбардировки Белграда вызывают только осуждение, заявил Путин
24 марта, 14:29
 
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