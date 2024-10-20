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В Белграде прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 20.10.2024
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16:16 20.10.2024 (обновлено: 17:14 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/shestvie-1978994313.html
В Белграде прошло шествие "Бессмертного полка"
В Белграде прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 20.10.2024
В Белграде прошло шествие "Бессмертного полка"
Свыше десяти тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда во Второй мировой... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T16:16
2024-10-20T17:14
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БЕЛГРАД, 20 окт — РИА Новости. Свыше десяти тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда во Второй мировой войне, заявила российским журналистам организатор, представитель фонда "Бессмертный полк Сербия" Наталья Коцев.&quot;От мемориала Освободителям Белграда наша колонна прошла по центральным улицам к главной площади — Республики. В шествии приняли участие более десяти тысяч человек, среди них официальные лица, представители общественных организаций, байкеры, сербские и российские граждане&quot;, — сказала она по итогам мероприятия.Участники акции несли российские и сербские флаги, флаги движения "Бессмертный полк", фотографии родственников. В колонне под песни военных лет из колонок на автомобиле пронесли и 50-метровый двусторонний флаг, который с одной стороны российский, с другой — сербский. В составе российской делегации на 80-летие освобождения Белграда прибыли зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, посол России Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Государственные празднования 80-летия освобождения Белграда и Сербии начались утром на горе Авала под Белградом с возложения венков к памятнику погибшим советским воинам. Возглавил церемонию министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович при участии представителей Минобороны Сербии, руководства посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Затем состоялась церемония возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда. От имени правительства Сербии венки возложили министр обороны Братислав Гашич и министр по делам семьи Милица Джурджевич-Стаменковски. На мероприятии с построением почетного караула и исполнением гимна Сербии присутствовали представители посольств России и Белоруссии. После этого в сербской столице состоялось шествие "Бессмертного полка". Эта акция впервые прошла в Сербии в 2016 году. Председатель скупщины (парламента) Ана Брнабич от имени главы сербского государства выступит днем на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения в Национальном театре Сербии. Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок-исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда. Представители посольства России и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества. Маршал Советского Союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Шествие "Бессмертного полка" в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда
Свыше 10 тыс человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда
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в мире, справки, сербия, белград (город), россия, константин косачев, петр толстой, александр боцан-харченко, госдума рф, совет федерации рф, ил-18
В мире, Справки, Сербия, Белград (город), Россия, Константин Косачев, Петр Толстой, Александр Боцан-Харченко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Ил-18
В Белграде прошло шествие "Бессмертного полка"

Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Белграде

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БЕЛГРАД, 20 окт — РИА Новости. Свыше десяти тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда во Второй мировой войне, заявила российским журналистам организатор, представитель фонда "Бессмертный полк Сербия" Наталья Коцев.
«

"От мемориала Освободителям Белграда наша колонна прошла по центральным улицам к главной площади — Республики. В шествии приняли участие более десяти тысяч человек, среди них официальные лица, представители общественных организаций, байкеры, сербские и российские граждане", — сказала она по итогам мероприятия.

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Участники акции несли российские и сербские флаги, флаги движения "Бессмертный полк", фотографии родственников. В колонне под песни военных лет из колонок на автомобиле пронесли и 50-метровый двусторонний флаг, который с одной стороны российский, с другой — сербский.
В составе российской делегации на 80-летие освобождения Белграда прибыли зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, посол России Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Государственные празднования 80-летия освобождения Белграда и Сербии начались утром на горе Авала под Белградом с возложения венков к памятнику погибшим советским воинам. Возглавил церемонию министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович при участии представителей Минобороны Сербии, руководства посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.
Затем состоялась церемония возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда. От имени правительства Сербии венки возложили министр обороны Братислав Гашич и министр по делам семьи Милица Джурджевич-Стаменковски. На мероприятии с построением почетного караула и исполнением гимна Сербии присутствовали представители посольств России и Белоруссии.
После этого в сербской столице состоялось шествие "Бессмертного полка". Эта акция впервые прошла в Сербии в 2016 году.
Возложение венков к памятнику погибшим советским воинам в Сербии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Сербии почтили память советских воинов
Вчера, 12:46
Председатель скупщины (парламента) Ана Брнабич от имени главы сербского государства выступит днем на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения в Национальном театре Сербии.
Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок-исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда.
Представители посольства России и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.
Маршал Советского Союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
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В Белграде открыли выставку к 80-летию освобождения во Второй мировой войне
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