Рейтинг@Mail.ru
В Сербии почтили память советских воинов - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 20.10.2024 (обновлено: 14:24 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/ministry-1978975188.html
В Сербии почтили память советских воинов
В Сербии почтили память советских воинов - РИА Новости, 20.10.2024
В Сербии почтили память советских воинов
Глава Минобороны Сербии Братислав Гашич и министр по делам семьи Милица Джурджевич-Стаменковски почтили память советских воинов по случаю 80-летия освобождения... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:46
2024-10-20T14:24
в мире
сербия
белград (город)
россия
братислав гашич
александр боцан-харченко
константин косачев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978976109_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16613e56966a2b0f324836448d9559bd.jpg
БЕЛГРАД, 20 окт — РИА Новости. Глава Минобороны Сербии Братислав Гашич и министр по делам семьи Милица Джурджевич-Стаменковски почтили память советских воинов по случаю 80-летия освобождения Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Государственные торжества начались утром на горе Авале под Белградом с возложения венков к памятнику погибшим советским воинам. Возглавил церемонию министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович при участии представителей Минобороны Сербии, руководства посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Затем состоялась церемония возложения венков к Мемориалу Освободителям Белграда. От имени правительства Сербии участвовали министр обороны Братислав Гашич и министр по делам семьи Милица Джурджевич-Стаменковски. На мероприятии с построением почетного караула и исполнением гимна республики присутствовали представители посольств России и Белоруссии. После этого в столице Сербии пройдет шествие "Бессмертного полка". Как указали организаторы в 12:00 (13:00 мск) после возложения, участники мероприятия собираются у Мемориала Освободителям Белграда. После этого колонна пройдет по центральным улицам до площади Республики в центре. В первых рядах ожидаются зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, посол России Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, многочисленные российские и сербские граждане. Шествие "Бессмертного полка" впервые состоялось в Сербии в 2016 году. Президент Сербии после встречи с послом России Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на его администрацию, сербский лидер в воскресенье надеется провести телефонный разговор с российским коллегой. Ранее он рассказывал, что не встречался и не разговаривал с Путиным по телефону 2,5 года. Вучич утром 20 октября также возложил венок к памятнику Неизвестному Солдату Первой мировой войны на Авале. В 12:00 (13:00 мск) в его резиденции в центре Белграда будет торжественно открыта выставка "Военная дипломатия на пути к свободе". От имени Вучича председатель скупщины (парламента) Ана Брнабич выступит днем в воскресенье на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения в Национальном театре Сербии. Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда. Представители посольства России и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, Герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на Авале под Белградом. Советские офицеры летели на празднование 20-летия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек советских воинов.
https://ria.ru/20241020/belgrad-1978739274.html
https://ria.ru/20241019/serbiya-1978845495.html
https://ria.ru/20241019/sotrudnichestvo-1978929354.html
https://ria.ru/20241018/belgrad-1978784428.html
сербия
белград (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Возложение венков к памятнику погибшим советским воинам в Сербии
В Сербии почтили память советских воинов в 80-ю годовщину освобождения Белграда
2024-10-20T12:46
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978976109_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3db891d84ff40236fd7fe0b619028539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), россия, братислав гашич, александр боцан-харченко, константин косачев, госдума рф, совет федерации рф, ил-18
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Братислав Гашич, Александр Боцан-Харченко, Константин Косачев, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Ил-18
В Сербии почтили память советских воинов

В Сербии почтили память советских воинов в 80-ю годовщину освобождения Белграда

Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 20 окт — РИА Новости. Глава Минобороны Сербии Братислав Гашич и министр по делам семьи Милица Джурджевич-Стаменковски почтили память советских воинов по случаю 80-летия освобождения Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Государственные торжества начались утром на горе Авале под Белградом с возложения венков к памятнику погибшим советским воинам. Возглавил церемонию министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович при участии представителей Минобороны Сербии, руководства посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.
Белградская наступательная операция
Освобождение Белграда от немецко-фашистских захватчиков
Вчера, 01:12
Затем состоялась церемония возложения венков к Мемориалу Освободителям Белграда. От имени правительства Сербии участвовали министр обороны Братислав Гашич и министр по делам семьи Милица Джурджевич-Стаменковски.
На мероприятии с построением почетного караула и исполнением гимна республики присутствовали представители посольств России и Белоруссии.
После этого в столице Сербии пройдет шествие "Бессмертного полка". Как указали организаторы в 12:00 (13:00 мск) после возложения, участники мероприятия собираются у Мемориала Освободителям Белграда. После этого колонна пройдет по центральным улицам до площади Республики в центре. В первых рядах ожидаются зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, посол России Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, многочисленные российские и сербские граждане. Шествие "Бессмертного полка" впервые состоялось в Сербии в 2016 году.
Президент Сербии после встречи с послом России Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на его администрацию, сербский лидер в воскресенье надеется провести телефонный разговор с российским коллегой. Ранее он рассказывал, что не встречался и не разговаривал с Путиным по телефону 2,5 года.
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Сербии заявили, что не забудут павших советских воинов-освободителей
19 октября, 00:10
Вучич утром 20 октября также возложил венок к памятнику Неизвестному Солдату Первой мировой войны на Авале. В 12:00 (13:00 мск) в его резиденции в центре Белграда будет торжественно открыта выставка "Военная дипломатия на пути к свободе".
От имени Вучича председатель скупщины (парламента) Ана Брнабич выступит днем в воскресенье на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения в Национальном театре Сербии. Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда.
Представители посольства России и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и Сербии
19 октября, 14:52
Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, Герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на Авале под Белградом. Советские офицеры летели на празднование 20-летия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек советских воинов.
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Белграде открыли выставку к 80-летию освобождения во Второй мировой войне
18 октября, 17:02
 
В миреСербияБелград (город)РоссияБратислав ГашичАлександр Боцан-ХарченкоКонстантин КосачевГосдума РФСовет Федерации РФИл-18
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала