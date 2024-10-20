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В Сербии почтили память советских воинов

В Сербии почтили память советских воинов - РИА Новости, 20.10.2024

В Сербии почтили память советских воинов

Глава Минобороны Сербии Братислав Гашич и министр по делам семьи Милица Джурджевич-Стаменковски почтили память советских воинов по случаю 80-летия освобождения... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:46

2024-10-20T12:46

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БЕЛГРАД, 20 окт — РИА Новости. Глава Минобороны Сербии Братислав Гашич и министр по делам семьи Милица Джурджевич-Стаменковски почтили память советских воинов по случаю 80-летия освобождения Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Государственные торжества начались утром на горе Авале под Белградом с возложения венков к памятнику погибшим советским воинам. Возглавил церемонию министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович при участии представителей Минобороны Сербии, руководства посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Затем состоялась церемония возложения венков к Мемориалу Освободителям Белграда. От имени правительства Сербии участвовали министр обороны Братислав Гашич и министр по делам семьи Милица Джурджевич-Стаменковски. На мероприятии с построением почетного караула и исполнением гимна республики присутствовали представители посольств России и Белоруссии. После этого в столице Сербии пройдет шествие "Бессмертного полка". Как указали организаторы в 12:00 (13:00 мск) после возложения, участники мероприятия собираются у Мемориала Освободителям Белграда. После этого колонна пройдет по центральным улицам до площади Республики в центре. В первых рядах ожидаются зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, посол России Александр Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, многочисленные российские и сербские граждане. Шествие "Бессмертного полка" впервые состоялось в Сербии в 2016 году. Президент Сербии после встречи с послом России Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на его администрацию, сербский лидер в воскресенье надеется провести телефонный разговор с российским коллегой. Ранее он рассказывал, что не встречался и не разговаривал с Путиным по телефону 2,5 года. Вучич утром 20 октября также возложил венок к памятнику Неизвестному Солдату Первой мировой войны на Авале. В 12:00 (13:00 мск) в его резиденции в центре Белграда будет торжественно открыта выставка "Военная дипломатия на пути к свободе". От имени Вучича председатель скупщины (парламента) Ана Брнабич выступит днем в воскресенье на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения в Национальном театре Сербии. Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда. Представители посольства России и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, Герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на Авале под Белградом. Советские офицеры летели на празднование 20-летия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек советских воинов.

https://ria.ru/20241020/belgrad-1978739274.html

https://ria.ru/20241019/serbiya-1978845495.html

https://ria.ru/20241019/sotrudnichestvo-1978929354.html

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Возложение венков к памятнику погибшим советским воинам в Сербии В Сербии почтили память советских воинов в 80-ю годовщину освобождения Белграда 2024-10-20T12:46 true PT0M14S

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в мире, сербия, белград (город), россия, братислав гашич, александр боцан-харченко, константин косачев, госдума рф, совет федерации рф, ил-18