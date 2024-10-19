https://ria.ru/20241019/briks-1978850475.html

БРИКС готовится стать драйвером развития мирового мирного атома

БРИКС готовится стать драйвером развития мирового мирного атома - РИА Новости, 19.10.2024

БРИКС готовится стать драйвером развития мирового мирного атома

Страны БРИКС будут усиливать свою роль в глобальном энергетическом диалоге - это мнение экспертов из разных стран. Но в сфере мировой атомной энергетики БРИКС... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T03:59

2024-10-19T03:59

2024-10-19T08:39

саммит брикс в казани в 2024 году

аэс "эль-дабаа"

брикс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

андрей каприн

алексей лихачев

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Страны БРИКС будут усиливать свою роль в глобальном энергетическом диалоге - это мнение экспертов из разных стран. Но в сфере мировой атомной энергетики БРИКС становится безусловным драйвером ее развития, на сей счет уже выдвинута общая инициатива профильных организаций. Планируется значительное расширение присутствия стран БРИКС и в глобальной ядерной медицине. АЛЬЯНС ЛИДЕРОВ На нынешней неделе главы крупнейших профильных компаний и организаций стран БРИКС и БРИКС+ провели в Москве первую встречу в рамках создаваемой платформы по атомной энергетике. Главная цель этой инициативы - развитие и внедрение лучших практик и передовых подходов в части энергетического и неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях на рынках БРИКС и БРИКС+, а также развитие стимулирующих механизмов и моделей выполнения проектов в атомной отрасли стран-членов объединения. По прогнозам, к середине нынешнего века страны БРИКС будут обеспечивать не менее половины мирового производства и потребления энергии, при этом важную роль в удовлетворении растущего спроса на нее будет играть атомная энергетика. Общий опыт может и должен быть использован и тиражирован на всем пространстве БРИКС и на планете в целом, подчеркнул в ходе мероприятия генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Атомная платформа БРИКС видится ее создателям и участникам как добровольный альянс компаний, профессиональных атомных сообществ и некоммерческих организаций, поддерживающих развитие и внедрение ядерных технологий, пояснил Лихачев. Ожидается, что такой альянс создаст дополнительные возможности для развития партнерств, в том числе на рынках третьих стран. И страны БРИКС с полным правом могут считать себя лидерами в развитии атомной энергетики. Об этом говорят цифры. Сейчас в дополнение к 390 ГВт действующих энергоблоков АЭС в мире строится еще 66 ГВт ядерных мощностей, и государства БРИКС вносят решающий вклад в развитие глобальной атомной энергетики. По прогнозам, уже к 2030 году не менее 2/3 прироста общемирового парка АЭС будет обеспечено благодаря странам БРИКС. Достаточно посмотреть на более чем красноречивую статистику нынешнего года – все восемь "первых бетонов", то есть стартов строительства энергоблоков АЭС в разных странах, состоялись только в странах БРИКС. Шесть блоков начали сооружать в Китае, в Египте с участием РФ стартовало строительство блока №4 АЭС "Эль-Дабаа", а в самой России начали возводить седьмой энергоблок Ленинградской АЭС. Что касается начала работы новых атомных мощностей, то к сети в нынешнем году были подключены четыре энергоблока АЭС в разных странах, из них по одному в Китае, Индии и ОАЭ. Страны БРИКС и БРИКС+ выказывают все больший интерес к российским проектам АЭС средней и малой мощности, в том числе плавучим атомным энергоблокам. ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО В БРИКС развиваются технологии атомной энергетики нового, четвертого поколения – эти работы идут в России и в Китае. Причем "Росатом" на практике осваивает подходы к IV поколению, связанные с замыканием ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки ОЯТ - самые опасные радионуклиды планируется "дожигать" в реакторах на быстрых нейтронах или жидкосолевых реакторах. В 2023 году в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина была подписана рассчитанная на десятилетия программа сотрудничества Москвы и Пекина в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Россия и Индия считают перспективным партнерства в области ЗЯТЦ – об этом было объявлено в ходе государственного визита в РФ премьер-министра Индии Нарендры Моди в июле нынешнего года. Также отмечалось, что у Москвы и Нью-Дели есть большой потенциал для развития сотрудничества в сфере ядерных систем IV поколения. Сообщалось, что Индия может присоединиться к выполняемому "Росатомом" проекту "Прорыв", направленному на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом, и в рамках которого на практике реализуются технологии атомной энергетики будущего. АТОМ, СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ Впрочем, не атомной энергетикой единой. Технологии ядерной медицины - еще один большой сектор сотрудничества стран БРИКС по мирному атому. Ядерная медицина, позволяющая выявлять и лечить тяжелые недуги, стала крупным направлением партнерства России со странами БРИКС в области высоких технологий. Ранее "Росатом" заявил о готовности вести совместные научные исследования, поставлять в страны объединения новые передовые радиофармацевтические препараты, в том числе для лечения рака. Кроме того, российские атомщики предлагают создавать с коллегами по БРИКС крупные макрорегиональные центры компетенций по ядерной медицине, чтобы предоставлять высокотехнологичные услуги и третьим странам. В июне нынешнего года в Санкт-Петербурге прошел первый международный форум БРИКС по ядерной медицине. На форуме эксперты обменялись мнениями и наметили пути сотрудничества для спасения жизни людей, рассказывал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн. Российские традиции применения мирного атома в медицине - одни из самых сильных в мире, а сегодня благодаря поддержке президента России Владимира Путина и Минздрава РФ ядерная медицина переживает настоящий ренессанс, подчеркивал Каприн. Весной нынешнего года президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству совместно с МИД РФ на саммите БРИКС в Казани рассмотреть вопросы, касающиеся организации долгосрочного совместного сотрудничества профильных научных центров в области развития ядерной медицины, включая разработку и внедрение радиофармацевтических лекарственных препаратов. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

https://ria.ru/20241018/briks-1978806261.html

https://ria.ru/20241018/dodik-1978844441.html

https://ria.ru/20241018/putin-1978802503.html

https://ria.ru/20241018/glonass-1978810823.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, аэс "эль-дабаа", брикс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, андрей каприн, алексей лихачев, россия, китай, индия, справки