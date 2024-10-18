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Путин в пятницу встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
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03:15 18.10.2024 (обновлено: 09:52 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putinismi-1978631694.html
Путин в пятницу встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС
Путин в пятницу встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин в пятницу встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 октября, проведет встречу с руководителями ведущих СМИ из стран-участниц БРИКС. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T03:15
2024-10-18T09:52
россия
казань
москва
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
юрий ушаков
общество
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 октября, проведет встречу с руководителями ведущих СМИ из стран-участниц БРИКС. Встреча состоится в преддверии саммита объединения в Казани, который пройдет 22-24 октября. Россию в рамках мероприятия будет представлять генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В РАМКАХ БРИКС Россия четвертый раз председательствует в БРИКС. Первый саммит в России проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Основная программа саммита БРИКС в Казани в этом году стартует 22 октября, но часть мероприятий в рамках российского председательства ожидается в пятницу, в том числе встреча Путина с руководителями СМИ и деловой форум БРИКС в Москве. Как говорил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, на деловом форуме предполагается выступление президента. С руководителями СМИ стран-участниц объединения Путин будет встречаться отдельно впервые. Подобные встречи традиционно проходили на площадке Петербургского международного экономического форума, где глава государства в формате "вопрос-ответ" обсуждал с главами международных изданий актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА С ГЛАВРЕДАМИ В 2024 году Путин уже встречался с представителями мировых СМИ. В июне в рамках ПМЭФ глава государства побеседовал с представителями информагентств из 16 стран, в том числе Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции. На встрече с президентом журналистов интересовали вопросы об отношениях между США и Россией, развитии транспортного коридора "Север-Юг". Отдельный блок вопросов был посвящен поставкам западного оружия Украине. Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявлял, что поставки Западом оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. Также президент говорил, что у Москвы нет никаких иллюзий о том, что цели для поражения в ходе конфликта на Украине выбирают западные специалисты, а поставка Киеву высокоточного оружия дальнего радиуса – это путь к очень серьезным проблемам. ПОВЕСТКА САММИТА Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками объединения, помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Участие в саммите уже подтвердили 32 страны. Кроме того, как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада. Однако Москва не исключает, что список участников саммита может расшириться. Также в рамках саммита президент Путин проведет порядка 20 двусторонних встреч, которые стартуют уже с 21 октября. В частности, ожидается встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.
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россия, казань, москва, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, юрий ушаков, общество, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Казань, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Юрий Ушаков, Общество, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин в пятницу встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС

Президент России встретится с главами ведущих СМИ стран БРИКС

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 октября, проведет встречу с руководителями ведущих СМИ из стран-участниц БРИКС.
Встреча состоится в преддверии саммита объединения в Казани, который пройдет 22-24 октября. Россию в рамках мероприятия будет представлять генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В РАМКАХ БРИКС

Россия четвертый раз председательствует в БРИКС. Первый саммит в России проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Основная программа саммита БРИКС в Казани в этом году стартует 22 октября, но часть мероприятий в рамках российского председательства ожидается в пятницу, в том числе встреча Путина с руководителями СМИ и деловой форум БРИКС в Москве. Как говорил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, на деловом форуме предполагается выступление президента.
С руководителями СМИ стран-участниц объединения Путин будет встречаться отдельно впервые. Подобные встречи традиционно проходили на площадке Петербургского международного экономического форума, где глава государства в формате "вопрос-ответ" обсуждал с главами международных изданий актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.

ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА С ГЛАВРЕДАМИ

В 2024 году Путин уже встречался с представителями мировых СМИ. В июне в рамках ПМЭФ глава государства побеседовал с представителями информагентств из 16 стран, в том числе Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции.
На встрече с президентом журналистов интересовали вопросы об отношениях между США и Россией, развитии транспортного коридора "Север-Юг". Отдельный блок вопросов был посвящен поставкам западного оружия Украине.
Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявлял, что поставки Западом оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. Также президент говорил, что у Москвы нет никаких иллюзий о том, что цели для поражения в ходе конфликта на Украине выбирают западные специалисты, а поставка Киеву высокоточного оружия дальнего радиуса – это путь к очень серьезным проблемам.

ПОВЕСТКА САММИТА

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками объединения, помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Участие в саммите уже подтвердили 32 страны. Кроме того, как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада. Однако Москва не исключает, что список участников саммита может расшириться.
Также в рамках саммита президент Путин проведет порядка 20 двусторонних встреч, которые стартуют уже с 21 октября. В частности, ожидается встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.
 
РоссияКазаньМоскваВладимир ПутинДмитрий КиселевБРИКСЮрий УшаковОбществоСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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