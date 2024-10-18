Путин в пятницу встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент России встретится с главами ведущих СМИ стран БРИКС
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 октября, проведет встречу с руководителями ведущих СМИ из стран-участниц БРИКС.
Встреча состоится в преддверии саммита объединения в Казани, который пройдет 22-24 октября. Россию в рамках мероприятия будет представлять генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В РАМКАХ БРИКС
Россия четвертый раз председательствует в БРИКС. Первый саммит в России проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Основная программа саммита БРИКС в Казани в этом году стартует 22 октября, но часть мероприятий в рамках российского председательства ожидается в пятницу, в том числе встреча Путина с руководителями СМИ и деловой форум БРИКС в Москве. Как говорил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, на деловом форуме предполагается выступление президента.
С руководителями СМИ стран-участниц объединения Путин будет встречаться отдельно впервые. Подобные встречи традиционно проходили на площадке Петербургского международного экономического форума, где глава государства в формате "вопрос-ответ" обсуждал с главами международных изданий актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.
ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА С ГЛАВРЕДАМИ
Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявлял, что поставки Западом оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. Также президент говорил, что у Москвы нет никаких иллюзий о том, что цели для поражения в ходе конфликта на Украине выбирают западные специалисты, а поставка Киеву высокоточного оружия дальнего радиуса – это путь к очень серьезным проблемам.
ПОВЕСТКА САММИТА
Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Участие в саммите уже подтвердили 32 страны. Кроме того, как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада. Однако Москва не исключает, что список участников саммита может расшириться.
Также в рамках саммита президент Путин проведет порядка 20 двусторонних встреч, которые стартуют уже с 21 октября. В частности, ожидается встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.