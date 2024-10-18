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Путин в пятницу встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС

Путин в пятницу встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Путин в пятницу встретится с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 октября, проведет встречу с руководителями ведущих СМИ из стран-участниц БРИКС. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T03:15

2024-10-18T03:15

2024-10-18T09:52

россия

казань

москва

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

юрий ушаков

общество

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 октября, проведет встречу с руководителями ведущих СМИ из стран-участниц БРИКС. Встреча состоится в преддверии саммита объединения в Казани, который пройдет 22-24 октября. Россию в рамках мероприятия будет представлять генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В РАМКАХ БРИКС Россия четвертый раз председательствует в БРИКС. Первый саммит в России проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Основная программа саммита БРИКС в Казани в этом году стартует 22 октября, но часть мероприятий в рамках российского председательства ожидается в пятницу, в том числе встреча Путина с руководителями СМИ и деловой форум БРИКС в Москве. Как говорил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, на деловом форуме предполагается выступление президента. С руководителями СМИ стран-участниц объединения Путин будет встречаться отдельно впервые. Подобные встречи традиционно проходили на площадке Петербургского международного экономического форума, где глава государства в формате "вопрос-ответ" обсуждал с главами международных изданий актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА С ГЛАВРЕДАМИ В 2024 году Путин уже встречался с представителями мировых СМИ. В июне в рамках ПМЭФ глава государства побеседовал с представителями информагентств из 16 стран, в том числе Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции. На встрече с президентом журналистов интересовали вопросы об отношениях между США и Россией, развитии транспортного коридора "Север-Юг". Отдельный блок вопросов был посвящен поставкам западного оружия Украине. Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявлял, что поставки Западом оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. Также президент говорил, что у Москвы нет никаких иллюзий о том, что цели для поражения в ходе конфликта на Украине выбирают западные специалисты, а поставка Киеву высокоточного оружия дальнего радиуса – это путь к очень серьезным проблемам. ПОВЕСТКА САММИТА Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками объединения, помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Участие в саммите уже подтвердили 32 страны. Кроме того, как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада. Однако Москва не исключает, что список участников саммита может расшириться. Также в рамках саммита президент Путин проведет порядка 20 двусторонних встреч, которые стартуют уже с 21 октября. В частности, ожидается встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

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