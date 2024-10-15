https://ria.ru/20241015/nefteprovod-1977947930.html

Нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 15.10.2024

Нефтепровод "Дружба"

"Дружба" – крупнейший в мире нефтепровод. Предназначен для транспортировки нефти Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций в... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T02:45

2024-10-15T02:45

2024-10-15T02:45

справки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20202/70/202027093_0:203:2835:1798_1920x0_80_0_0_195a61ac2e726194b8def2e113511eb8.jpg

"Дружба" – крупнейший в мире нефтепровод. Предназначен для транспортировки нефти Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций в Европу. Он был построен СССР при участии Польской Народной Республики (ныне Республика Польша), Чехословацкой Социалистической Республики (ныне два государства – Чешская Республика и Словацкая Республика), Германской Демократической Республики (ГДР, ныне в составе Федеративной Республики Германии) и Венгерской Народной Республики (ныне Венгрия) на основе соглашения, подписанного 18 декабря 1959 года его участниками как членами Совета экономической взаимопомощи.Сооружение нефтепровода должно было продемонстрировать плоды экономической интеграции социалистических стран: трубы изготавливались в Советском Союзе и в Польше, запорная арматура в Чехословакии. В ГДР изготавливали узлы для насосных станций, в Венгрии – средства автоматики. Строительство "Дружбы" началось 10 декабря 1960 года, но вопреки обычной практике с конечных участков. Главная причина была геополитической: таким образом СССР демонстрировал серьезность своих намерений обеспечить социалистические страны достаточным количеством углеводородного сырья. При сооружении нефтепровода каждая страна несла ответственность за свою часть (трубопровод становился собственностью соответствующего государства).Строительство "Дружбы" велось в сложных географических и климатических условиях: перепад высот достигал более одной тысячи метров. Нефтепровод прокладывался по горам (было построено 175 мостов и 113 переходов), по дну 45 крупных рек, в том числе Волги, Оки, Днестра, Днепра, Припяти, Дуная, Вислы, Одера, пересекал сотни автомобильных и железных дорог. При его сооружении было вывезено более 15 миллионов кубометров грунта для заложения 730 тысяч тонн труб. Строительство нефтепровода "Дружбы" стоило около 400 миллионов рублей.К середине 1964 года основные объекты системы были сданы в эксплуатацию, а 15 октября 1964 года состоялась официальная церемония ввода магистрали в строй. Официально нефтепровод "Дружба" начинается в городе Альметьевске (Татарстан), где встречаются трубопроводы, транспортирующие нефть из Сибири, с Урала и из Каспийского моря. Затем нефтепровод диаметром до 1,02 метра шел по территории СССР от Куйбышева (ныне Самара) до Брянской области. Там от него отходило ответвление диаметром до 0,8 метра в латвийский город Вентспилс (Унеча – Полоцк (Белоруссия) – Мажейкяй (Литва) – Вентспилс), имеющий порт на Балтийском море. Основная труба "Дружбы" из Брянской области шла на запад в Белоруссию, где магистраль разделялась на две ветки. Северная ветка шла через Польшу в ГДР, южная – через Украину в Чехословакию и Венгрию. В 1969 году возник вопрос об увеличении экспортных возможностей Советского Союза, но имеющийся нефтепровод такого увеличения обеспечить не мог. В 1974 году по тем же трассам была проложена трубопроводная система "Дружба-2" диаметром до 1,220 метра. Тем самым экспортные возможности страны были увеличены более чем в два раза. Строились также ответвления от магистральной нитки: Мичуринск – Кременчуг (1975), Никольское – Высокое (1978) и др.В 1981 году вступила в строй третья очередь (на территории Германии, Чехословакии). Общая протяженность магистральной части нефтепровода ("Дружба-1" и "Дружба-2") составила 8,9 тысячи километров (из них 3,9 тысячи километров на территории России). В систему нефтепроводов также входило 46 насосных станций, из них четыре головные – "Лопатино", "Клин", "Никольское", "Унеча", резервуарные парки. Управление "Дружбой" осуществлялось с главного территориального диспетчерского пункта, находящегося во Львове (Украина). После распада социалистического лагеря и СССР центр управления российской частью нефтепровода в 1992 году переместился из Львова в Брянск.В июле 2006 года из-за аварии неподалеку от города Унечи была прекращена прокачка нефти в сторону Полоцка и Прибалтики.В 2012 году была построена "Балтийская трубопроводная система-2", которая связала нефтепровод "Дружба" с российскими морскими портами на Балтийском море. Она начинается от линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" доходит до Спецморнефтепорта "Усть-Луга" (Ленинградская область). "Балтийская трубопроводная система-2" проходит по территории пяти областей. Протяженность магистральных нефтепроводов "Дружба" тогда увеличилась на тысячу километров.Российский участок нефтепровода "Дружба" принадлежит АО "Транснефть – Дружба" (до декабря 2014 года – ОАО "Магистральные нефтепроводы "Дружба", в 2014-2016 годах – ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"), являющейся дочерней компанией ПАО "Транснефть". За белорусский участок отвечает ОАО "Гомельтранснефть Дружба", украинский – "Укртранснафта", польский и немецкий – PERN, венгерский собственник – группа компаний MOL Plc., словацкий – Transpetrol, чешский – Mero.24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.Украина осуществляет транзит нефти в Европу в рамках контракта между "Укртранснафтой" и "Транснефтью". Контракт был заключен в 2019 году сроком на 10 лет, то есть до 1 января 2030 года. (РИА Новости, 30 августа 2024 года)30 августа 2024 года советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти по трубопроводу "Дружба".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки