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На Украине заявили о намерении выполнять контракт по "Дружбе" до завершения - РИА Новости, 30.08.2024
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16:27 30.08.2024 (обновлено: 16:31 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969537445.html
На Украине заявили о намерении выполнять контракт по "Дружбе" до завершения
На Украине заявили о намерении выполнять контракт по "Дружбе" до завершения - РИА Новости, 30.08.2024
На Украине заявили о намерении выполнять контракт по "Дружбе" до завершения
Украина будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти по трубопроводу "Дружба", заявил в пятницу советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:27
2024-08-30T16:31
экономика
украина
михаил подоляк
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Украина будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти по трубопроводу "Дружба", заявил в пятницу советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Ранее в пятницу Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС. "Что касается нефтепровода "Дружба", то здесь ситуация такая. Мы поддерживаем Еврокомиссию в стремлении диверсифицировать поставки нефти для некоторых стран региона, чтобы уменьшить или полностью убрать присутствие российской нефти. При этом Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме до предусмотренной даты завершения действия таких контрактов. Потому что это касается наших двусторонних отношений с европейскими странами", - приводит слова Подоляки сайт украинского телемарафона. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html
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экономика, украина, михаил подоляк, газпром, евросоюз, суджа, в мире, россия
Экономика, Украина, Михаил Подоляк, Газпром, Евросоюз, Суджа, В мире, Россия
На Украине заявили о намерении выполнять контракт по "Дружбе" до завершения

Подоляк: Украина полностью выполнит обязательства по поставкам нефти по "Дружбе"

© РИА Новости / Ю. Филимонов | Перейти в медиабанкНулевая отметка нефтепровода "Дружба"
Нулевая отметка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Ю. Филимонов
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Нулевая отметка нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Украина будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти по трубопроводу "Дружба", заявил в пятницу советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее в пятницу Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС.
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"Что касается нефтепровода "Дружба", то здесь ситуация такая. Мы поддерживаем Еврокомиссию в стремлении диверсифицировать поставки нефти для некоторых стран региона, чтобы уменьшить или полностью убрать присутствие российской нефти. При этом Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме до предусмотренной даты завершения действия таких контрактов. Потому что это касается наших двусторонних отношений с европейскими странами", - приводит слова Подоляки сайт украинского телемарафона.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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ЭкономикаУкраинаМихаил ПодолякГазпромЕвросоюзСуджаВ миреРоссия
 
 
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