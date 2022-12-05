https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

Нефтяное эмбарго и ценовой потолок: что это значит для России и Европы

Нефтяное эмбарго и ценовой потолок: что это значит для России и Европы - РИА Новости, 05.12.2022

Нефтяное эмбарго и ценовой потолок: что это значит для России и Европы

В ЕС запретили морские перевозки российской нефти с 5 декабря, а с февраля - и нефтепродуктов. Параллельно в Европе согласовали ценовой потолок на покупку нефти РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:00

2022-12-05T08:00

2022-12-05T08:30

экономика

цены на нефть

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

китай

индия

нефтепровод "дружба"

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС запретили морские перевозки российской нефти с 5 декабря, а с февраля - и нефтепродуктов. Параллельно в Европе согласовали ценовой потолок на покупку нефти российского происхождения - в 60 долларов за баррель. Аналитики назвали решения крайне опрометчивыми. Европе придется втридорога платить за ресурсы, а Москва, напротив, теперь может увеличить свои доходы. Россия подготовиласьЕвросоюз принял восемь пакетов антироссийских санкций, один из которых предусматривает постепенное введение эмбарго на нефть. Запрет на транспортировку топлива морем вступает в силу 5 декабря. Большинство стран ЕС заранее отказались от танкеров. По данным ценового агентства Argus, к октябрю такие поставки сократились в два раза — до 770 тысяч баррелей в сутки. В январе было 1,6 миллиона. Москва уже переориентировалась на Индию, Китай и Турцию.С января по октябрь КНР приобрела на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года, — 71,97 миллиона тонн. По оценкам главы "Роснефти" Игоря Сечина, это принесло России 49,19 миллиарда долларов. Пекин стал крупнейшим покупателем с доставкой по морю.В Китае Москва все же уступила Саудовской Аравии по экспорту, а в Индии — обошла. Как подсчитали аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa, в октябре Нью-Дели впервые получил нефти из России морским путем больше, чем Европейский союз, — на 34%.Что со страхованиемСитуацию осложняет запрет на страхование танкеров западными компаниями. Российские грузоотправители и судовладельцы уже столкнулись с отказами европейских игроков, которые доминируют на рынке.Но, например, Турция признала российскую страховку. Иначе суда были бы заблокированы в Черном море, так как 90% танкеров в мире обслуживает международная группа страховщиков P&I Clubs со штаб-квартирой в Великобритании. Разумеется, они соблюдают западные санкции.А вот КНР пока не последовала примеру Турции, сообщил во вторник замминистра транспорта Юрий Пошивай.Эксперты считают, что в Пекине заняли выжидательную позицию. Хотят оценить возможные последствия для себя: какие грозят вторичные санкции, можно ли выбить льготы."Видимо, привлекут новый пул страховых компаний, прежде всего из азиатских стран, включая сам Китай", — предполагает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Три сценарияАналитики говорят о трех вероятных сценариях дальнейшего развития событий. Первый: импорт нефти по морю упадет до нуля, зато увеличится прокачка по трубопроводу "Дружба".В любом случае Россия может перенаправить выпадающие объемы в страны Азии. А те, в свою очередь, переработают излишки для поставок бензина и дизтоплива в Евросоюз. Само собой, втридорога.Начат отсчет Параллельно страны ЕС, а следом за ними — "Большая семерка" (G7) и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Санкции допускают корректировку отметки. Указанный лимит начнет действовать параллельно с эмбарго Евросоюза на покупку российской нефти, перевозимой танкерами.Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия прорабатывает механизмы запрета на введение "нефтяного потолка". "Этот инструмент нерыночный, неэффективный, грубо вмешивающийся в рынок, противоречит всем правилам и тому же ВТО", — отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что Россия будет продавать нефть и нефтепродукты в страны, готовые работать на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу. Эксперты назвали меру абсолютно бесполезной: на фоне энергетического кризиса получить скидку на российскую нефть не получится. Это фиаскоВсе последнее время европейцы восполняли дефицит импортом из разных регионов, собирая с миру по нитке. Альтернативные поставки из США, Ближнего Востока, Северной Африки действительно заметно увеличились. Но заменить Россию не сможет никто."Ни одна страна не способна резко увеличить добычу для европейского рынка. Да и столько свободных танкеров нет", — подчеркивает Леонид Хазанов.Для России же эффект от эмбарго может оказаться прямо противоположным чаяниям Брюсселя: ростом доходов за счет высоких нефтяных котировок.Введение потолка цен на российскую нефть обернется для США и Европы провалом, констатирует издание The Hill."Несмотря на санкции Запада, Россия купается в нефтедолларах. Ценовой потолок имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско. Сейчас на мировом энергетическом рынке фактически не осталось свободной нефти. Поэтому велик риск того, что после введения ограничений цены на сырье взлетят", — говорится в публикации.К концу года, по оценкам Минэкономики, Россия получит рекордный доход от экспорта энергоносителей - 338 миллиардов долларов. Декабрьское решение ОПЕК+ явно не добавит Европе оптимизма: на фоне введения потолка цен участники альянса сохранили план ограничения добычи Это значит, что в ближайшее полугодие нефти будет добываться все меньше. Эксперты прогнозируют, что сокращение предложения на мировом рынке может отправить котировки к рубежам 100-120 долларов за баррель и выше.

https://ria.ru/20221202/neft-1835860711.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/neftyanoe-embargo-1832414303.html

https://ria.ru/20221202/neft-1835860711.html

https://ria.ru/20221107/sanktsii-1829647952.html

https://ria.ru/20221204/limit-1836164920.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, китай, индия, нефтепровод "дружба", g7, ценовой потолок, дружба, турция