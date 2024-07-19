https://ria.ru/20240719/neft-1960774995.html

Эксперт объяснил, почему Киев не будет перекрывать транзит российской нефти

Эксперт объяснил, почему Киев не будет перекрывать транзит российской нефти - РИА Новости, 19.07.2024

Эксперт объяснил, почему Киев не будет перекрывать транзит российской нефти

Украина не заинтересована полностью перекрывать транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" не только из-за доходов, но и потому что может получить... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:28

2024-07-19T16:28

2024-07-19T16:28

экономика

украина

венгрия

словакия

лукойл

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украина не заинтересована полностью перекрывать транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" не только из-за доходов, но и потому что может получить нехватку нефтепродуктов, прокомментировал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее на этой неделе сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии в четверг также подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве рассказали о причине - "Лукойл" был внесен на Украине в санкционный список, а также заявили, что Slovnaft была обеспечена поставками российской нефти от другого поставщика. "Я думаю, что полностью блокировать транзит Украина не будет, потому что это вредно для нее самой. В частности, они не будут получать деньги за транзит нефти. Плюс они из стран Восточной Европы получают нефтепродукты. То есть если они не будут пропускать туда нефть, то может возникнуть определенный дефицит уже нефтепродуктов на рынке, соответственно, эти страны будут оставлять себе все нефтепродукты, потому что им самим будет мало", - сказал Юшков. Он отметил, что основным поставщиком нефтепродуктов для Украины все-таки является Польша, но Венгрия, Словакия и Чехия тоже поставляют нефтепродукты на украинский рынок. По мнению эксперта, "Лукойл" тоже заинтересован сохранить этот рынок. "Он может перенаправить эти объемы, которые поставлялись по нефтепроводу "Дружба", на альтернативные рынки сбыта, но это будет уже морская доставка, а она дороже. Продажа по нефтепроводу "Дружба" - это более маржинальный способ доставки, компании больше денег останется", - объяснил собеседник агентства. Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Однако транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

https://ria.ru/20240719/peskov-1960704415.html

https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html

https://ria.ru/20240718/neft-1960548237.html

украина

венгрия

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экономика, украина, венгрия, словакия, лукойл, фонд национальной энергетической безопасности