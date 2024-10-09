Глава ЕК раскритиковала Орбана за мирные предложения по Украине
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала продолжать военную поддержку Украины
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на дебатах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Европарламенте раскритиковала его мирные усилия по урегулированию на Украине и заявила о желании продолжать военную и экономическую поддержку Украины во что бы то ни стало.
Выступавший первым венгерский премьер вначале намеренно ограничился изложением своей программы на период председательства в Совете ЕС и не стал говорить ни о критике Будапешта со стороны главы ЕК и сторонников Фон дер Ляйен в Европарламенте, ни о многочисленных разногласиях в ЕС, в том числе, по вопросам урегулирования на Украине.
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Однако взявшая следом слово Фон дер Ляйен подчеркнула, что хочет поговорить "об этом председательстве" и тут же погрузилась в традиционные рассуждения о поддержке Украины.
"Есть только один способ достичь справедливого мира для Украины и в Европе. Мы должны продолжать усиливать украинское сопротивление, оказывая ему политическую, финансовую и военную поддержку так долго, как потребуется", - сказала фон дер Ляйен. По её словам, европейцы не хотят "капитуляции" Украины.
Отвечавший затем на обвинения главы Еврокомиссии Орбан жестко высказался о том, что план ЕС по поддержке Украины зашел в тупик и призвал признать это и изменить курс.
При этом во вторник вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пленарной сессии Европарламента заявил, что Евросоюз должен обеспечить такое положение Украины, которое позволило бы этой стране "обсуждать мир на выгодных условиях".
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В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Кроме того, Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. При этом в обсуждении также приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.