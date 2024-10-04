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Блогер Лерчек (Валерия Чекалина): биография, личная жизнь, развод, уклонение от уплаты налогов
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18:24 04.10.2024 (обновлено: 18:43 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/bloger-1976428302.html
Блогер Лерчек: биография и личная жизнь Валерии Чекалиной
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина): биография, личная жизнь, развод, уклонение от уплаты налогов
Блогер Лерчек: биография и личная жизнь Валерии Чекалиной
Валерия Валерьевна Чекалина - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек. Ее биография: дата рождения, возраст, откуда... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:24
2024-10-04T18:43
общество
россия
валерия чекалина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
справки
налоги
артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Валерия Валерьевна Чекалина - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек. Ее биография: дата рождения, возраст, откуда родом, образование и личная жизнь, - в материале РИА НовостиКарьераВалерия Чекалина (в девичестве Феопентова) родилась 6 октября 1992 года в Тольятти, через несколько лет у нее появился младший брат, а в 2001 году умер отец, и все заботы о семье легли на плечи матери. Будущий блогер окончила школу с золотой медалью, отправилась за высшим образованием в столицу: поступила в Высшую школу бизнеса при МГУ, получила диплом с отличием, несколько позднее - магистратуру при экономическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.Обладательница двух красных дипломов стала популярна в интернете совершенно случайно: личный блог Валерия стала вести еще в 2011 году, будучи студенткой. Сначала это была просто личная страничка, в какой-то момент девушка разместила на ней свою фотографию в образе беременной и написала пост с размышлениями. Через несколько дней эта запись набрала большое количество лайков, а на ее страничку подписалось большое количество пользователей. Чекалина не стала разочаровывать публику и начала активно готовить контент: рецепты, советы по уходу за кожей, рекомендации для беременных и прочее.В 2018 году Чекалина создала канал на платформе YouTube и начала выкладывать ролики про путешествия, советы о том, как быстро сбросить вес, обзоры на салоны красоты. После рождения близнецов, Лерчек стала делиться с поклонниками личной методикой похудения, подписчикам обещала достичь желаемого веса всего за один месяц, к ее марафонам присоединились десятки тысяч человек. Курсы продавались, “как горячие пирожки”, примерно в то же время бизнес ее мужа перестал приносить доход, и Артем Чекалин присоединился к супруге, сделав ставку на продвижение контента про фитнес и похудение.В 2021 году Валерия попробовала свои силы на телевидении: сыграла в сериале “Зеленый мэр” и начала вести рубрику на канале “МУЗ-ТВ”.Со временем количество подписчиков росло, супруги решили расширить ассортимент инфопродуктов и начали продавать курсы по обучению предпринимательству, маркетингу, запуску проектов в соцсетях и прочие. Правда, не все покупатели были довольны, Чекалиных стали обвинять в инфоцыганстве.В разные годы блогер пыталась запустить свои бренды косметики, спортивной одежды, нижнего белья и табака для кальянов.По итогам 2021 года Валерия заняла четвертое место среди российских блогеров с самой большой аудиторией, обойдя Ксению Собчак и Анастасию Ивлееву.Личная жизньСо своим супругом Валерия познакомилась во время учебы в ВУЗе, предприниматель Артем Чекалин младше жены на два года. По словам блогера, он сделал ей предложение после того, как попробовал ее пирожки с луком и яйцом. В браке у пары родились трое детей: близнецы Алиса и Богдан и младший сын Лев.Летом 2024 года стало известно, что Чекалины развелись.Уголовные дела7 марта 2023 года на супругов было заведено уголовное дело из-за неуплаты налогов. Следствию стало известно, что Чекалина использовала упрощенную систему налогообложения, а свои реальные доходы скрывала. В общей сложности ей вменили неуплату налогов на сумму более 300 млн рублей. В доме блогера были проведены обыски, в ходе которых обнаружен внушительный автопарк из дорогих автомобилей, валюта, заграничные паспорта, элитные часы и ювелирные украшения.Следующее уголовное дело было заведено по статье ст. 174.1 УК РФ (об отмывании денежных средств). Следствие считает, что пара легализовала более 130 млн рублей.Суд выбрал меру пресечения для супругов в виде запрета определенных действий.В мае 2023 года на счета Чекалиных был наложен арест, а 10 ноября 2023 года адвокат блогера заявил, что она полностью погасила свой долг перед ФНС, выплатив около полумиллиарда рублей.Однако в 2024 году следственный комитет РФ сообщил, что на “звезду марафонов”, ее бывшего мужа и их партнера заведено новое уголовное дело: теперь их обвиняют в переводе валюты на счета нерезидентов с помощью подложных документов (193.1 УК РФ): был организован марафон, который продавали через социальные сети, причем договоры заключались с зарубежными юрлицами, а оплата поступала на счета иностранного банка. Адвокат Валерии заявила, что та свою вину не признает.По этому обвинению бывшим супругам грозит до 10 лет лишения свободы.Валерия Чекалина сейчас3 октября Троицким судом города Москвы Чекалиным была вынесена мера пресечения в виде задержания на 48 часов. Следствие собирается ходатайствовать о домашнем аресте.
https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976378759.html
https://ria.ru/20241003/chekaliny-1976273033.html
https://ria.ru/20241004/chekaliny-1976370406.html
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общество, россия, валерия чекалина, федеральная налоговая служба (фнс россии), справки, налоги, артем чекалин
Общество, Россия, Валерия Чекалина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Справки, Налоги, Артем Чекалин

Блогер Лерчек: биография и личная жизнь Валерии Чекалиной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВалерия Чекалина, блогер, предприниматель
Валерия Чекалина, блогер, предприниматель - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Валерия Валерьевна Чекалина - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек. Ее биография: дата рождения, возраст, откуда родом, образование и личная жизнь, - в материале РИА Новости

Карьера

Валерия Чекалина (в девичестве Феопентова) родилась 6 октября 1992 года в Тольятти, через несколько лет у нее появился младший брат, а в 2001 году умер отец, и все заботы о семье легли на плечи матери. Будущий блогер окончила школу с золотой медалью, отправилась за высшим образованием в столицу: поступила в Высшую школу бизнеса при МГУ, получила диплом с отличием, несколько позднее - магистратуру при экономическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Блогеры Валерия и Артем Чекалины - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Следствие попросит отправить Чекалиных под домашний арест
Вчера, 14:29
Обладательница двух красных дипломов стала популярна в интернете совершенно случайно: личный блог Валерия стала вести еще в 2011 году, будучи студенткой. Сначала это была просто личная страничка, в какой-то момент девушка разместила на ней свою фотографию в образе беременной и написала пост с размышлениями. Через несколько дней эта запись набрала большое количество лайков, а на ее страничку подписалось большое количество пользователей. Чекалина не стала разочаровывать публику и начала активно готовить контент: рецепты, советы по уходу за кожей, рекомендации для беременных и прочее.
В 2018 году Чекалина создала канал на платформе YouTube и начала выкладывать ролики про путешествия, советы о том, как быстро сбросить вес, обзоры на салоны красоты. После рождения близнецов, Лерчек стала делиться с поклонниками личной методикой похудения, подписчикам обещала достичь желаемого веса всего за один месяц, к ее марафонам присоединились десятки тысяч человек. Курсы продавались, “как горячие пирожки”, примерно в то же время бизнес ее мужа перестал приносить доход, и Артем Чекалин присоединился к супруге, сделав ставку на продвижение контента про фитнес и похудение.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем
Блогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем
В 2021 году Валерия попробовала свои силы на телевидении: сыграла в сериале “Зеленый мэр” и начала вести рубрику на канале “МУЗ-ТВ”.
Со временем количество подписчиков росло, супруги решили расширить ассортимент инфопродуктов и начали продавать курсы по обучению предпринимательству, маркетингу, запуску проектов в соцсетях и прочие. Правда, не все покупатели были довольны, Чекалиных стали обвинять в инфоцыганстве.
В разные годы блогер пыталась запустить свои бренды косметики, спортивной одежды, нижнего белья и табака для кальянов.
По итогам 2021 года Валерия заняла четвертое место среди российских блогеров с самой большой аудиторией, обойдя Ксению Собчак и Анастасию Ивлееву.

Личная жизнь

Со своим супругом Валерия познакомилась во время учебы в ВУЗе, предприниматель Артем Чекалин младше жены на два года. По словам блогера, он сделал ей предложение после того, как попробовал ее пирожки с луком и яйцом. В браке у пары родились трое детей: близнецы Алиса и Богдан и младший сын Лев.
Летом 2024 года стало известно, что Чекалины развелись.
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Блогерам Чекалиным предъявили обвинения в незаконных валютных операциях
3 октября, 23:15

Уголовные дела

7 марта 2023 года на супругов было заведено уголовное дело из-за неуплаты налогов. Следствию стало известно, что Чекалина использовала упрощенную систему налогообложения, а свои реальные доходы скрывала. В общей сложности ей вменили неуплату налогов на сумму более 300 млн рублей. В доме блогера были проведены обыски, в ходе которых обнаружен внушительный автопарк из дорогих автомобилей, валюта, заграничные паспорта, элитные часы и ювелирные украшения.
Следующее уголовное дело было заведено по статье ст. 174.1 УК РФ (об отмывании денежных средств). Следствие считает, что пара легализовала более 130 млн рублей.
Суд выбрал меру пресечения для супругов в виде запрета определенных действий.
В мае 2023 года на счета Чекалиных был наложен арест, а 10 ноября 2023 года адвокат блогера заявил, что она полностью погасила свой долг перед ФНС, выплатив около полумиллиарда рублей.
Блогер Валерия Чекалина с бывшим супругом Артемом - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Чекалиным изберут меру пресечения в Троицком суде
Вчера, 14:03
Однако в 2024 году следственный комитет РФ сообщил, что на “звезду марафонов”, ее бывшего мужа и их партнера заведено новое уголовное дело: теперь их обвиняют в переводе валюты на счета нерезидентов с помощью подложных документов (193.1 УК РФ): был организован марафон, который продавали через социальные сети, причем договоры заключались с зарубежными юрлицами, а оплата поступала на счета иностранного банка. Адвокат Валерии заявила, что та свою вину не признает.
По этому обвинению бывшим супругам грозит до 10 лет лишения свободы.

Валерия Чекалина сейчас

3 октября Троицким судом города Москвы Чекалиным была вынесена мера пресечения в виде задержания на 48 часов. Следствие собирается ходатайствовать о домашнем аресте.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Валерия Чекалина не признала вину
Вчера, 14:25
 
ОбществоРоссияВалерия ЧекалинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)СправкиНалогиАртем Чекалин
 
 
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