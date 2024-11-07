https://ria.ru/20241107/mosgorsud-1982402787.html

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Артема Чекалина

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Артема Чекалина - РИА Новости, 07.11.2024

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Артема Чекалина

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера и предпринимателя Артема Чекалина на домашний арест по делу о выводе более 250 миллионов рублей из России, передает... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:54

2024-11-07T12:54

2024-11-07T15:01

происшествия

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москва

артем чекалин

александр бастрыкин

московский городской суд

федеральная налоговая служба (фнс россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера и предпринимателя Артема Чекалина на домашний арест по делу о выводе более 250 миллионов рублей из России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Троицкого районного суда Москвы... оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья. Чекалин в заседании не участвовал. Суд также изменил постановление в части общения с близкими родственниками и разрешил Артему Чекалину общаться с родным братом, добавил РИА Новости его адвокат Константин Третьяков.Также Мосгорсуд в четверг оставил без изменения постановление о мере пресечения Вишняку, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По версии следствия, Чекалин, его бывшая жена Валерия (Лерчек) и партнёр по бизнесу Роман Вишняк (соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап") с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Троицкий райсуд отправил их под домашний арест 4 октября. Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования. Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами. Летом Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.

https://ria.ru/20241107/bloger-1976428302.html

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происшествия, россия, москва, артем чекалин, александр бастрыкин, московский городской суд, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф)