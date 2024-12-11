https://ria.ru/20241211/lerchek-1988605896.html

Недовольная клиентка отсудила у блогера Лерчек почти 180 тысяч рублей

Недовольная клиентка отсудила у блогера Лерчек почти 180 тысяч рублей - РИА Новости, 11.12.2024

Недовольная клиентка отсудила у блогера Лерчек почти 180 тысяч рублей

Савеловский суд Москвы взыскал почти 180 тысяч рублей с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в пользу Ани Багдасарян по иску о компенсации стоимости бизнес-курса, РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:30

2024-12-11T14:30

2024-12-11T14:30

происшествия

валерия чекалина

россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Савеловский суд Москвы взыскал почти 180 тысяч рублей с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в пользу Ани Багдасарян по иску о компенсации стоимости бизнес-курса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскал с Чекалиной в пользу Багдасарян неустойку в размере 100 тысяч рублей, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 60 тысяч рублей штрафа, а также расходы по госпошлине - 9 тысяч 200 рублей", - сказала собеседница агентства. В иске Багдасарян указывала, что приобрела курс "Премиальная программа с Валерией Чекалиной" стоимостью 2 миллиона рублей, но консультации "сводились к праздным беседам во время совместного чаепития", а также к продвижению третьих лиц для заключения с ними возмездных договоров. Сама Чекалина находится под домашним арестом по делу о выводе из России более 250 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241016/sud-1978241281.html

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происшествия, валерия чекалина, россия