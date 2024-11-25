https://ria.ru/20241125/chekaliny-1985519528.html

Валерии и Артему Чекалиным продлили арест

Валерии и Артему Чекалиным продлили арест - РИА Новости, 25.11.2024

Валерии и Артему Чекалиным продлили арест

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии и Артёму Чекалиным по делу о выводе из России более 250 миллионов рублей, говорится в картотеке... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:06

2024-11-25T10:06

2024-11-25T10:06

шоубиз

артем чекалин

александр бастрыкин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии и Артёму Чекалиным по делу о выводе из России более 250 миллионов рублей, говорится в картотеке суда."Ходатайство о продлении срока домашнего ареста Чекалиной В. В. удовлетворено", - отмечается в картотеке.Также суд продлил домашний арест бывшему мужу Лерчек и их бизнес-партнеру Роману Вишняку.По версии следствия, Чекалины и Вишняк (соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап") с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Троицкий райсуд 4 октября отправил их под домашний арест до 26 ноября.Как рассказывал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года.Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.Летом Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.

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артем чекалин, александр бастрыкин, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва