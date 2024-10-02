Рейтинг@Mail.ru
Опоздали на месяцы. Как Байден и Харрис подставили Киев - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 02.10.2024 (обновлено: 08:09 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/ssha-1975739278.html
Опоздали на месяцы. Как Байден и Харрис подставили Киев
Опоздали на месяцы. Как Байден и Харрис подставили Киев - РИА Новости, 02.10.2024
Опоздали на месяцы. Как Байден и Харрис подставили Киев
До президентских выборов в США — несколько недель, а их исход по-прежнему непредсказуем. Под занавес гонки все громче звучат внешнеполитические вопросы. В... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:00
2024-10-02T08:09
в мире
украина
сша
джо байден
дональд трамп
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840762181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2ecab0c88348c844592ef4220a90d54.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. До президентских выборов в США — несколько недель, а их исход по-прежнему непредсказуем. Под занавес гонки все громче звучат внешнеполитические вопросы. В центре внимания, естественно, украинский кризис. Политики и СМИ критикуют действующую администрацию за отсутствие четкого видения ситуации. Такие претензии могут серьезно ударить по демократам. О роли конфликта на Украине в заокеанской кампании — в материале РИА Новости.Провальный визит ЗеленскогоСентябрьские дебаты Трампа и Харрис были посвящены по большей части внутренним проблемам. Оно и понятно: рядовым избирателям это ближе. К тому же позиции оппонентов по украинскому кризису в целом известны. Кандидат от республиканцев обещает быстро завершить конфликт, а заместительница Байдена, как считается, продолжит его курс на "стратегическое поражение России".Недавний визит в США Зеленского оживил интерес к этой теме. Глава киевского режима встретился со всеми действующими лицами: Байденом, Харрис и Трампом. Но его "план победы" должного впечатления не произвел. Демократы отделались заверениями в дальнейшей поддержке. А Трамп и вовсе вдруг упомянул о своих хороших отношениях с Путиным, поставив гостя в неловкое положение.Опять зазвучали вопросы о том, чего же хотят добиться на украинском треке Байден и Харрис.Давление "ястребов"Два с лишним года назад Байден заявил, что ожидает "стратегического провала" России. С тех пор конкретики в его речах не прибавилось. Повторяет одно и то же: Вашингтон продолжит вооружать Киев "столько, сколько потребуется".Республиканским "ястребам" этого мало. Так, в 2023-м экс-советник Трампа, авторитетный политик Джон Болтон возмущался: ВСУ сражаются "с одной рукой за спиной".Вот и сейчас группа влиятельных республиканцев — председатели парламентских комитетов по вооруженным силам, разведке, иностранным делам — обратились к Байдену с требованием снять все ограничения на применение американского оружия."Опасения администрации по поводу эскалации последовательно опровергались с первого дня войны, — указали конгрессмены. — Ни использование Украиной оружия, предоставленного США, ни ее военное вторжение в Курскую область не вызвали реакции России". Авторы обращения считают, что сдержанная политика Белого дома может быть связана с надеждой на "будущую перезагрузку" отношений с Москвой и это "крайне тревожно". От этих иллюзий стоит отказаться, поскольку оттепель времен президентства Обамы не дала результата.На Байдена давят и более умеренные политики. Но тут больше финансовые претензии: американцы должны знать, на что именно и зачем уходят их деньги.Когда весной Белый дом провел через конгресс многомиллиардный пакет помощи Киеву, с администрации взяли обязательство в течение 45 дней предоставить четкую стратегию по Украине. Конгресс получил этот документ лишь на прошлой неделе.Похоже, плана у Байдена просто не было. И каков он сейчас — неизвестно: стратегию засекретили.На руку ТрампуОтказ президента от диалога широко критикуют СМИ, и не только прореспубликанские. Так, в The Wall Street Journal в недавней редакционной статье отметили: команда Байдена прячется за "банальностями", то есть той самой поддержкой "столько, сколько потребуется", а это вовсе не стратегия."Застой на поле боя породил общественный скептицизм, — подчеркивает издание. — Это угроза постоянной помощи, независимо от того, кто победит в президентской гонке. Тем не менее Байден не заполняет пробелы".Обозреватель The New York Times Росс Даутат вообще считает украинскую тему "самой важной". Он признает: надежда на то, что конфликт "нейтрализует одного из наших соперников" не оправдалась, так как Россия выдержала экономическое давление и "похоже, процветает на данный момент"."Украина в этом контексте проверит способность следующего президента устанавливать приоритеты, пересматривать обязательства и сопоставлять наши обширные цели со все более ограниченными средствами, — пишет Даутат. — &lt;…&gt; Ни один из вопросов к Харрис не имеет большего значения".Но она отмалчивается, чем склоняет чашу весов в пользу Трампа. Тот, хотя и не вдается в подробности, по крайней мере цель обозначил — урегулирование — и от этого не отрекается. К тому же прекращение конфликта в любом случае сократило бы финансирование Киева, что пришлось бы по душе избирателям.Давление конгрессменов и СМИ на Байдена и Харрис заставит их уточнить стратегию по Украине. И это может не понравиться Зеленскому больше, чем слова Трампа о хороших отношениях с Путиным.
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840762181_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f629a0f90d941424483d0ff323b9ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис
В мире, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис
Опоздали на месяцы. Как Байден и Харрис подставили Киев

От Белого дома требуют объяснить цели американской помощи Киеву

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. До президентских выборов в США — несколько недель, а их исход по-прежнему непредсказуем. Под занавес гонки все громче звучат внешнеполитические вопросы. В центре внимания, естественно, украинский кризис. Политики и СМИ критикуют действующую администрацию за отсутствие четкого видения ситуации. Такие претензии могут серьезно ударить по демократам. О роли конфликта на Украине в заокеанской кампании — в материале РИА Новости.

Провальный визит Зеленского

Сентябрьские дебаты Трампа и Харрис были посвящены по большей части внутренним проблемам. Оно и понятно: рядовым избирателям это ближе. К тому же позиции оппонентов по украинскому кризису в целом известны. Кандидат от республиканцев обещает быстро завершить конфликт, а заместительница Байдена, как считается, продолжит его курс на "стратегическое поражение России".
© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис
Недавний визит в США Зеленского оживил интерес к этой теме. Глава киевского режима встретился со всеми действующими лицами: Байденом, Харрис и Трампом. Но его "план победы" должного впечатления не произвел. Демократы отделались заверениями в дальнейшей поддержке. А Трамп и вовсе вдруг упомянул о своих хороших отношениях с Путиным, поставив гостя в неловкое положение.
Опять зазвучали вопросы о том, чего же хотят добиться на украинском треке Байден и Харрис.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне

Давление "ястребов"

Два с лишним года назад Байден заявил, что ожидает "стратегического провала" России. С тех пор конкретики в его речах не прибавилось. Повторяет одно и то же: Вашингтон продолжит вооружать Киев "столько, сколько потребуется".
Республиканским "ястребам" этого мало. Так, в 2023-м экс-советник Трампа, авторитетный политик Джон Болтон возмущался: ВСУ сражаются "с одной рукой за спиной".
Вот и сейчас группа влиятельных республиканцев — председатели парламентских комитетов по вооруженным силам, разведке, иностранным делам — обратились к Байдену с требованием снять все ограничения на применение американского оружия.
"Опасения администрации по поводу эскалации последовательно опровергались с первого дня войны, — указали конгрессмены. — Ни использование Украиной оружия, предоставленного США, ни ее военное вторжение в Курскую область не вызвали реакции России". Авторы обращения считают, что сдержанная политика Белого дома может быть связана с надеждой на "будущую перезагрузку" отношений с Москвой и это "крайне тревожно". От этих иллюзий стоит отказаться, поскольку оттепель времен президентства Обамы не дала результата.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США
На Байдена давят и более умеренные политики. Но тут больше финансовые претензии: американцы должны знать, на что именно и зачем уходят их деньги.
Когда весной Белый дом провел через конгресс многомиллиардный пакет помощи Киеву, с администрации взяли обязательство в течение 45 дней предоставить четкую стратегию по Украине. Конгресс получил этот документ лишь на прошлой неделе.
Похоже, плана у Байдена просто не было. И каков он сейчас — неизвестно: стратегию засекретили.

На руку Трампу

Отказ президента от диалога широко критикуют СМИ, и не только прореспубликанские. Так, в The Wall Street Journal в недавней редакционной статье отметили: команда Байдена прячется за "банальностями", то есть той самой поддержкой "столько, сколько потребуется", а это вовсе не стратегия.
"Застой на поле боя породил общественный скептицизм, — подчеркивает издание. — Это угроза постоянной помощи, независимо от того, кто победит в президентской гонке. Тем не менее Байден не заполняет пробелы".
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Обозреватель The New York Times Росс Даутат вообще считает украинскую тему "самой важной". Он признает: надежда на то, что конфликт "нейтрализует одного из наших соперников" не оправдалась, так как Россия выдержала экономическое давление и "похоже, процветает на данный момент".
"Украина в этом контексте проверит способность следующего президента устанавливать приоритеты, пересматривать обязательства и сопоставлять наши обширные цели со все более ограниченными средствами, — пишет Даутат. — <…> Ни один из вопросов к Харрис не имеет большего значения".
Но она отмалчивается, чем склоняет чашу весов в пользу Трампа. Тот, хотя и не вдается в подробности, по крайней мере цель обозначил — урегулирование — и от этого не отрекается. К тому же прекращение конфликта в любом случае сократило бы финансирование Киева, что пришлось бы по душе избирателям.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Давление конгрессменов и СМИ на Байдена и Харрис заставит их уточнить стратегию по Украине. И это может не понравиться Зеленскому больше, чем слова Трампа о хороших отношениях с Путиным.
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденДональд ТрампКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала