Опоздали на месяцы. Как Байден и Харрис подставили Киев
От Белого дома требуют объяснить цели американской помощи Киеву
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. До президентских выборов в США — несколько недель, а их исход по-прежнему непредсказуем. Под занавес гонки все громче звучат внешнеполитические вопросы. В центре внимания, естественно, украинский кризис. Политики и СМИ критикуют действующую администрацию за отсутствие четкого видения ситуации. Такие претензии могут серьезно ударить по демократам. О роли конфликта на Украине в заокеанской кампании — в материале РИА Новости.
Провальный визит Зеленского
Сентябрьские дебаты Трампа и Харрис были посвящены по большей части внутренним проблемам. Оно и понятно: рядовым избирателям это ближе. К тому же позиции оппонентов по украинскому кризису в целом известны. Кандидат от республиканцев обещает быстро завершить конфликт, а заместительница Байдена, как считается, продолжит его курс на "стратегическое поражение России".
© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис
Недавний визит в США Зеленского оживил интерес к этой теме. Глава киевского режима встретился со всеми действующими лицами: Байденом, Харрис и Трампом. Но его "план победы" должного впечатления не произвел. Демократы отделались заверениями в дальнейшей поддержке. А Трамп и вовсе вдруг упомянул о своих хороших отношениях с Путиным, поставив гостя в неловкое положение.
Опять зазвучали вопросы о том, чего же хотят добиться на украинском треке Байден и Харрис.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Давление "ястребов"
Два с лишним года назад Байден заявил, что ожидает "стратегического провала" России. С тех пор конкретики в его речах не прибавилось. Повторяет одно и то же: Вашингтон продолжит вооружать Киев "столько, сколько потребуется".
Республиканским "ястребам" этого мало. Так, в 2023-м экс-советник Трампа, авторитетный политик Джон Болтон возмущался: ВСУ сражаются "с одной рукой за спиной".
Вот и сейчас группа влиятельных республиканцев — председатели парламентских комитетов по вооруженным силам, разведке, иностранным делам — обратились к Байдену с требованием снять все ограничения на применение американского оружия.
"Опасения администрации по поводу эскалации последовательно опровергались с первого дня войны, — указали конгрессмены. — Ни использование Украиной оружия, предоставленного США, ни ее военное вторжение в Курскую область не вызвали реакции России". Авторы обращения считают, что сдержанная политика Белого дома может быть связана с надеждой на "будущую перезагрузку" отношений с Москвой и это "крайне тревожно". От этих иллюзий стоит отказаться, поскольку оттепель времен президентства Обамы не дала результата.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США
На Байдена давят и более умеренные политики. Но тут больше финансовые претензии: американцы должны знать, на что именно и зачем уходят их деньги.
Когда весной Белый дом провел через конгресс многомиллиардный пакет помощи Киеву, с администрации взяли обязательство в течение 45 дней предоставить четкую стратегию по Украине. Конгресс получил этот документ лишь на прошлой неделе.
Похоже, плана у Байдена просто не было. И каков он сейчас — неизвестно: стратегию засекретили.
На руку Трампу
Отказ президента от диалога широко критикуют СМИ, и не только прореспубликанские. Так, в The Wall Street Journal в недавней редакционной статье отметили: команда Байдена прячется за "банальностями", то есть той самой поддержкой "столько, сколько потребуется", а это вовсе не стратегия.
"Застой на поле боя породил общественный скептицизм, — подчеркивает издание. — Это угроза постоянной помощи, независимо от того, кто победит в президентской гонке. Тем не менее Байден не заполняет пробелы".
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Обозреватель The New York Times Росс Даутат вообще считает украинскую тему "самой важной". Он признает: надежда на то, что конфликт "нейтрализует одного из наших соперников" не оправдалась, так как Россия выдержала экономическое давление и "похоже, процветает на данный момент".
"Украина в этом контексте проверит способность следующего президента устанавливать приоритеты, пересматривать обязательства и сопоставлять наши обширные цели со все более ограниченными средствами, — пишет Даутат. — <…> Ни один из вопросов к Харрис не имеет большего значения".
Но она отмалчивается, чем склоняет чашу весов в пользу Трампа. Тот, хотя и не вдается в подробности, по крайней мере цель обозначил — урегулирование — и от этого не отрекается. К тому же прекращение конфликта в любом случае сократило бы финансирование Киева, что пришлось бы по душе избирателям.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Давление конгрессменов и СМИ на Байдена и Харрис заставит их уточнить стратегию по Украине. И это может не понравиться Зеленскому больше, чем слова Трампа о хороших отношениях с Путиным.