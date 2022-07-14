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США будут ожидать стратегического провала России, заявил Байден - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/rossiya-1802456701.html
США будут ожидать стратегического провала России, заявил Байден
США будут ожидать стратегического провала России, заявил Байден - РИА Новости, 14.07.2022
США будут ожидать стратегического провала России, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат поддерживать Украину, ожидая "стратегического провала" РФ. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:20
2022-07-14T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат поддерживать Украину, ожидая "стратегического провала" РФ.В последнее время на Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя - пусть попробуют, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Он отмечал высказывания о том, что Запад хочет воевать с Россией до "последнего украинца". По словам российского лидера, "это трагедия для украинского народа, но похоже, всё к этому и идёт". При этом Путин заявил, Россия по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинала."США будут продолжать поддержку Украины", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля. Трансляцию мероприятия из Иерусалима вел Белый дом. Байден заявил, что российская спецоперация должна закончится "стратегическим провалом".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, ситуация в днр и лнр
15:20 14.07.2022 (обновлено: 17:28 14.07.2022)
 
США будут ожидать стратегического провала России, заявил Байден

Байден заявил о планах США добиться стратегического провала спецоперации России на Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат поддерживать Украину, ожидая "стратегического провала" РФ.
В последнее время на Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя - пусть попробуют, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Он отмечал высказывания о том, что Запад хочет воевать с Россией до "последнего украинца". По словам российского лидера, "это трагедия для украинского народа, но похоже, всё к этому и идёт". При этом Путин заявил, Россия по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинала.
"США будут продолжать поддержку Украины", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля. Трансляцию мероприятия из Иерусалима вел Белый дом. Байден заявил, что российская спецоперация должна закончится "стратегическим провалом".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
Премьер-министр Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 08:00
У Путина проблема: на Западе закончились соперники
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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