https://ria.ru/20220714/rossiya-1802456701.html

США будут ожидать стратегического провала России, заявил Байден

США будут ожидать стратегического провала России, заявил Байден - РИА Новости, 14.07.2022

США будут ожидать стратегического провала России, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат поддерживать Украину, ожидая "стратегического провала" РФ. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:20

2022-07-14T15:20

2022-07-14T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

джо байден

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат поддерживать Украину, ожидая "стратегического провала" РФ.В последнее время на Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя - пусть попробуют, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Он отмечал высказывания о том, что Запад хочет воевать с Россией до "последнего украинца". По словам российского лидера, "это трагедия для украинского народа, но похоже, всё к этому и идёт". При этом Путин заявил, Россия по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинала."США будут продолжать поддержку Украины", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля. Трансляцию мероприятия из Иерусалима вел Белый дом. Байден заявил, что российская спецоперация должна закончится "стратегическим провалом".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

украина

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сша, джо байден, ситуация в днр и лнр