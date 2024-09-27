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Байден сомневается в "плане победы" Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 27.09.2024 (обновлено: 16:11 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975099320.html
Байден сомневается в "плане победы" Зеленского, сообщили СМИ
Байден сомневается в "плане победы" Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.09.2024
Байден сомневается в "плане победы" Зеленского, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Владимира Зеленского в украинском конфликте, пишет газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:58
2024-09-27T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
сша
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Владимира Зеленского в украинском конфликте, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Президент и его ближайшие помощники несколько сомневаются в "плане победы" Зеленского — по словам двух человек, знакомых с внутренними разговорами. Они в частном порядке подвергают сомнению его решение начать наступление на Россию, которое отвлекло войска от линии фронта в Донецке, и беспокоятся о долгосрочной траектории конфликта", — говорится в публикации. Администрация американского лидера по-прежнему не уверена в том, стоит ли разрешать Киеву бить вглубь России дальнобойными ракетами, несмотря на заявления Пентагона о том, что стратегически это решение не сыграет существенной роли. Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН во вторник выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.В интервью телеканалу ABC News Зеленский также заявил, что его так называемый план победы Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, цель этой инициативы — скорое завершение конфликта, а не затягивание на несколько лет.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил, подчеркивал он.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по урегулированию, озвученные ранее президентом, не аннулированы, но на данном этапе вести диалог с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974960483.html
https://ria.ru/20240927/ssha-1975030467.html
https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973850138.html
россия
курская область
сша
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в мире, россия, курская область, сша, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, politico, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Politico, Министерство обороны США, НАТО
Байден сомневается в "плане победы" Зеленского, сообщили СМИ

Politico: Байден и его советники сомневаются в "плане победы" Зеленского

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Владимира Зеленского в украинском конфликте, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
«
"Президент и его ближайшие помощники несколько сомневаются в "плане победы" Зеленского — по словам двух человек, знакомых с внутренними разговорами. Они в частном порядке подвергают сомнению его решение начать наступление на Россию, которое отвлекло войска от линии фронта в Донецке, и беспокоятся о долгосрочной траектории конфликта", — говорится в публикации.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Белый дом сообщил о необходимости глубокого изучения "плана победы" Киева
26 сентября, 23:30
Администрация американского лидера по-прежнему не уверена в том, стоит ли разрешать Киеву бить вглубь России дальнобойными ракетами, несмотря на заявления Пентагона о том, что стратегически это решение не сыграет существенной роли.
Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН во вторник выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.
В интервью телеканалу ABC News Зеленский также заявил, что его так называемый план победы Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, цель этой инициативы — скорое завершение конфликта, а не затягивание на несколько лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
"План победы" Зеленского может привести к войне в Европе, заявили в США
Вчера, 12:11
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.
В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил, подчеркивал он.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по урегулированию, озвученные ранее президентом, не аннулированы, но на данном этапе вести диалог с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Украина живет по плану Б, заявил Зеленский
20 сентября, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинPoliticoМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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