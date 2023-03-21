https://ria.ru/20230321/politika-1859038077.html

"Нас не боятся". В США больше не хотят победы Киева

"Нас не боятся". В США больше не хотят победы Киева - РИА Новости, 21.03.2023

"Нас не боятся". В США больше не хотят победы Киева

Джо Байдена упрекают в недостаточной решительности на украинском направлении. По мнению многих, он не заинтересован в победе киевского режима, хотя и говорит об РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:00

2023-03-21T08:00

2023-03-21T10:49

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Джо Байдена упрекают в недостаточной решительности на украинском направлении. По мнению многих, он не заинтересован в победе киевского режима, хотя и говорит об обратном. О том, чего на самом деле хочет американский президент, — в материале РИА Новости.Мастерство Путина и испуг НАТОДжон Болтон опубликовал в The Wall Street Journal статью "Почему Запад не позволит Украине победить Россию". Экс-советник бывшего президента Дональда Трампа считает, что союзники Киева сражаются "с одной рукой за спиной".Болтон обращается к недавно обнародованным разведданным о том, что за терактом на "Северных потоках" прошлой осенью стояла некая "проукраинская группа". Эти сведения вызвали неожиданную политическую реакцию в Европе. "Возникли предположения, что участие Украины, прямое или косвенное, подорвет поддержку Киева", — пишет он."Но даже если Украина организовала рейд, почему успешный срыв работы "Северного потока" может поставить под угрозу иностранную помощь?" — возмущается Болтон. По его словам, это обнажает более крупную проблему — страх Североатлантического альянса. "Владимир Путин мастерски удержал НАТО от решительных ответных действий для быстрого и победоносного прекращения конфликта", — отмечает он."Байден хочет поражения России, но, похоже, боится, что Киев на самом деле победит. Если он верит в официальную позицию Америки — восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, он должен подтвердить это и разработать соответствующий план. Если нет, пусть так и скажет", — заключает Болтон.Республиканцы консолидируютсяЭкс-советник не впервые критикует действующего президента. "Отсутствие решимости [у Байдена] не сулит ничего хорошего Украине", — указывал Болтон в статье для издания 19FortyFive еще в августе прошлого года.В январе конгресс обвинил Байдена в том же. Председатели комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам палаты представителей Майк Роджерс и Майкл Маккол призвали администрацию и американских союзников "незамедлительно отправить Украине критически важные вооружения, необходимые для победы над Россией".Пока же решения Белого дома и европейских партнеров напоминают их "слабую политику" 2021-го, подчеркнули конгрессмены.Роджерс и Маккол — республиканцы, как и Болтон. Среди демократов тоже не все довольны Байденом, но прикрывают своего президента. Запасных кандидатов на выборы 2024-го у них пока нет."Даже хуже, чем ничего"С гневной критикой выступил и авторитетный ведущий Fox News Шон Хэннити. Его возмутил инцидент с американским беспилотником, упавшим в Черное море.Белый дом отреагировал достаточно сдержанно, лишь пообещав приложить все усилия для возвращения дрона.По мнению Хэннити, "мир полностью перевернулся из-за жалкого оправдания президента, который не знает, какой сегодня день недели". "Враги Америки" не боятся и не уважают Байдена, "не Китай, не Иран и уж точно не Россия". "Сбили американский беспилотник Reaper над международными водами, что обычно расценивается как акт войны. Что сделал Байден? Почти ничего, даже хуже, чем ничего. Сказали, что это, вероятно, результат некомпетентности русских пилотов. Я в это не верю. Администрация Байдена лжет американскому народу", — заявил журналист.Что ждет УкраинуОпрошенные РИА Новости эксперты полагают, что очередные нападки на Байдена связаны в первую очередь с напряженной внутриполитической ситуацией."Надо исходить из того, что в Соединенных Штатах уже разворачивается предвыборная борьба, — говорит эксперт РИСИ Сергей Ермаков. — И та же статья Болтона — это прежде всего атака на политических оппонентов".Для предстоящих выборов, продолжает он, украинский фактор достаточно важен. Очевидно, каждая сторона разыграет эту карту по-своему. Одни обвинят в недостаточной поддержке Киева, другие — в чрезмерной. Впрочем, самой Украине это мало что даст."США исходят исключительно из собственных национальных интересов. Да, в Вашингтоне твердят о необходимости победы Киева. Но это пропаганда. На деле же Украина для американцев — только инструмент для нанесения стратегического поражения России. На это способен лишь коллективный Запад. Украину поставят в строго определенные рамки", — уверен Ермаков. Прямого военного столкновения с Россией в США по-прежнему не хотят. Отсюда и сдержанность в инциденте с дроном.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в свою очередь, отмечает: критика Байдена отражает запрос американцев на четкое формулирование задач."Вашингтон предоставляет Киеву огромные средства, но отдачи не видно, — подчеркивает эксперт. — Побед нет, не о чем рапортовать общественности, поэтому и усиливаются сомнения".На этом фоне возникают идеи пересмотра тактики. Возможно, со смещением акцента на сдерживание Китая."Во что выльется антибайденовская медийная кампания, сказать сложно. Продолжаются разговоры о наступлении ВСУ — администрация США ждет изменений военной обстановки. Чтобы потом "подверстать" их к достигнутым целям", — заключает Васильев.Если же на фронте перелома не будет, Белый дом столкнется с новыми неприятностями. Республиканцы могут потребовать более эффективного расходования средств. Нельзя исключать и ужесточения подхода к поддержке Киева.

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в мире, украина, сша, киев, джо байден, джон болтон, нато, вооруженные силы украины