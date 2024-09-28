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"Скрутило": в Германии раскрыли, что стало с Зеленским рядом с Трампом - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 28.09.2024 (обновлено: 16:28 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975230382.html
"Скрутило": в Германии раскрыли, что стало с Зеленским рядом с Трампом
"Скрутило": в Германии раскрыли, что стало с Зеленским рядом с Трампом - РИА Новости, 28.09.2024
"Скрутило": в Германии раскрыли, что стало с Зеленским рядом с Трампом
Владимир Зеленский испытывал сильный дискомфорт во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом в пятницу, пишет немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:44
2024-09-28T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский испытывал сильный дискомфорт во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом в пятницу, пишет немецкий журнал Spiegel."Владимир Зеленский, представ в пятницу перед камерами вместе с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке, выглядел, будто у него скрутило живот", — говорится в публикации.Как отмечает издание, такую реакцию главы киевского режима вызвали слова экс-главы Белого дома о том, что у него сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным."Президент Украины при этом судорожно держал свои черты лица под контролем и старался выглядеть непринужденно", — пишет издание.В материале указывается, что в отношениях между Зеленским и Трампом пропала "химия", но, как отмечают авторы, у главы киевского режима уже богатый опыт унижений.В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты республиканцем Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975218702.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Германия
"Скрутило": в Германии раскрыли, что стало с Зеленским рядом с Трампом

Spiegel: встреча Зеленского и Трампа показала, что между ними пропала химия

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский испытывал сильный дискомфорт во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом в пятницу, пишет немецкий журнал Spiegel.
"Владимир Зеленский, представ в пятницу перед камерами вместе с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке, выглядел, будто у него скрутило живот", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, такую реакцию главы киевского режима вызвали слова экс-главы Белого дома о том, что у него сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Президент Украины при этом судорожно держал свои черты лица под контролем и старался выглядеть непринужденно", — пишет издание.
В материале указывается, что в отношениях между Зеленским и Трампом пропала "химия", но, как отмечают авторы, у главы киевского режима уже богатый опыт унижений.
В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты республиканцем Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта.
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