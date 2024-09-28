https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975230382.html

"Скрутило": в Германии раскрыли, что стало с Зеленским рядом с Трампом

"Скрутило": в Германии раскрыли, что стало с Зеленским рядом с Трампом - РИА Новости, 28.09.2024

"Скрутило": в Германии раскрыли, что стало с Зеленским рядом с Трампом

Владимир Зеленский испытывал сильный дискомфорт во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом в пятницу, пишет немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:44

2024-09-28T12:44

2024-09-28T16:28

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский испытывал сильный дискомфорт во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом в пятницу, пишет немецкий журнал Spiegel."Владимир Зеленский, представ в пятницу перед камерами вместе с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке, выглядел, будто у него скрутило живот", — говорится в публикации.Как отмечает издание, такую реакцию главы киевского режима вызвали слова экс-главы Белого дома о том, что у него сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным."Президент Украины при этом судорожно держал свои черты лица под контролем и старался выглядеть непринужденно", — пишет издание.В материале указывается, что в отношениях между Зеленским и Трампом пропала "химия", но, как отмечают авторы, у главы киевского режима уже богатый опыт унижений.В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты республиканцем Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975218702.html

https://ria.ru/20240928/tabakh-1975223597.html

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