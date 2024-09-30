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СМИ: Орбан хочет согласовать место проведения переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 30.09.2024
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14:50 30.09.2024 (обновлено: 14:51 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/orban-1975530972.html
СМИ: Орбан хочет согласовать место проведения переговоров Москвы и Киева
СМИ: Орбан хочет согласовать место проведения переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 30.09.2024
СМИ: Орбан хочет согласовать место проведения переговоров Москвы и Киева
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен на основе китайско-бразильской мирной инициативы, к обсуждению которой ранее присоединились Швейцария и Франция,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:50
2024-09-30T14:51
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россия
китай
бразилия
виктор орбан
владимир путин
владимир зеленский
оон
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ЖЕНЕВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен на основе китайско-бразильской мирной инициативы, к обсуждению которой ранее присоединились Швейцария и Франция, согласовать место проведения переговоров представителей России и Украины, сообщает швейцарское издание Weltwoche со ссылкой на политика. Ранее сообщалось, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября 2024 года на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. При этом в обсуждении также приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия. По данным Weltwoche, Орбан на прошлой неделе провел за кулисами генассамблеи ООН в Нью-Йорке интенсивные переговоры с Китаем и Бразилией. По информации издания, цель политика - продолжить начатую этим летом мирную миссию и организовать мирный саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Орбан заручился поддержкой пятнадцати стран - "друзей мира" - в поддержку своих планов. Сейчас ведутся переговоры о месте проведения мирного саммита", - пишет Weltwoche, пообщавшееся с политиком. Издание не уточняет, какие две страны, помимо 13 государств, выпустивших ранее совместное коммюнике, поддержали планы Орбана, но уточняет, что, наряду с Венгрией, Китаем и Бразилией, в саммите намерены принять участие Франция и Швейцария. Weltwoche утверждает, что ради достижения согласия по мирному плану с Бразилией, с которой у Венгрии натянутые отношения, Орбану пришлось смириться с тем, что его страна "отойдет на второй план". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что участие Швейцарии во встрече группы "Друзья мира", создаваемой по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на Украине, показалось ему странным с учетом отхода Берна от принципов нейтралитета. Президент России Владимир Путин летом выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://ria.ru/20240702/orban-1956860244.html
https://ria.ru/20240705/putin-1957641223.html
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в мире, россия, китай, бразилия, виктор орбан, владимир путин, владимир зеленский, оон, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Китай, Бразилия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: Орбан хочет согласовать место проведения переговоров Москвы и Киева

Weltwoche: Орбан хочет согласовать место проведения переговоров России и Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен на основе китайско-бразильской мирной инициативы, к обсуждению которой ранее присоединились Швейцария и Франция, согласовать место проведения переговоров представителей России и Украины, сообщает швейцарское издание Weltwoche со ссылкой на политика.
Ранее сообщалось, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября 2024 года на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. При этом в обсуждении также приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров
2 июля, 14:01
По данным Weltwoche, Орбан на прошлой неделе провел за кулисами генассамблеи ООН в Нью-Йорке интенсивные переговоры с Китаем и Бразилией. По информации издания, цель политика - продолжить начатую этим летом мирную миссию и организовать мирный саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Орбан заручился поддержкой пятнадцати стран - "друзей мира" - в поддержку своих планов. Сейчас ведутся переговоры о месте проведения мирного саммита", - пишет Weltwoche, пообщавшееся с политиком. Издание не уточняет, какие две страны, помимо 13 государств, выпустивших ранее совместное коммюнике, поддержали планы Орбана, но уточняет, что, наряду с Венгрией, Китаем и Бразилией, в саммите намерены принять участие Франция и Швейцария.
Weltwoche утверждает, что ради достижения согласия по мирному плану с Бразилией, с которой у Венгрии натянутые отношения, Орбану пришлось смириться с тем, что его страна "отойдет на второй план".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что участие Швейцарии во встрече группы "Друзья мира", создаваемой по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на Украине, показалось ему странным с учетом отхода Берна от принципов нейтралитета.
Кадры начала переговоров Путина и Орбана - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путин и Орбан провели встречу в Кремле
5 июля, 13:34
Президент России Владимир Путин летом выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Орбан и вице-премьер Италии пришли к единому мнению по конфликту на Украине
20 сентября, 17:41
 
В миреРоссияКитайБразилияВиктор ОрбанВладимир ПутинВладимир ЗеленскийООННАТОВооруженные силы Украины
 
 
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