https://ria.ru/20240930/aps-1975437441.html

Австрийская партия свободы

Австрийская партия свободы - РИА Новости, 30.09.2024

Австрийская партия свободы

"Австрийская партия свободы" (АПС; Freiheitliche Partei Österreichs) – ультраправая политическая партия. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:27

2024-09-30T10:27

2024-09-30T10:27

австрия

австрийская партия свободы

хайнц-кристиан штрахе

герт вилдерс

норберт хофер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975439361_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a6873731f6144655ead78aadddccf3a.jpg

"Австрийская партия свободы" (АПС; Freiheitliche Partei Österreichs) – ультраправая политическая партия. В странах Европейского союза АПС считается представителем националистического сегмента европейской политики. Печатный орган – газета Neue Freie Zeitung. АПС была основана в 1955 году на базе Союза независимых – политической организации национально-либеральной ориентации, объединявшей многих бывших нацистов. В 1956-1966 годах на парламентских выборах партия прочно заняла место "третьей силы", получая 5,5-7,7% голосов избирателей.С 1960-х годов АПС выступала под неолиберальными лозунгами, что привело в 1966-1967 годах к отделению крайне правого крыла и созданию Национал-демократической партии (была запрещена в 1988 году из-за возобновления деятельности национал-социалистов).В 1970-1971 годах АПС поддержала правительство меньшинства Социал-демократической партии Австрии.С 1983 по 1986 год партия сформировала коалиционное правительство с Социал-демократической партией. Оно было распущено, когда на партийном съезде 1986 года либеральное руководство под руководством Норберта Штегера ушло и Йорг Хайдер был избран новым главой АПС. С 1986 года АПС эволюционировала вправо, все больше превращаясь в националистическую популистскую партию. Это привело к расколу АПС и выходу из нее сторонников либерального курса, образовавших в 1993 году собственную политическую организацию – "Либеральный форум".В избирательных кампаниях 1990-х годов Хайдер использовал несколько тезисов. Одним из них стала антииммигрантская и антимусульманская риторика, другим стала актуальная в 1980-1990-х годах тема формирования Европейского союза (ЕС). Хайдер убеждал австрийцев, что членство в ЕС сделает Австрию государством "второго сорта", а европейская бюрократия будет тормозить национальные инициативы в сфере экономики и социальной политики. Также он утверждал, что австрийская демократия и национальная идентичность будут поглощены европейскими институтами власти. Эти тезисы нашли отклик у части электората на парламентских выборах в Австрии, и в 1990-е годы показатели АПС приблизились к аналогичным результатам двух ведущих австрийских партий – Австрийской народной партии и Социал-демократической партии.В октябре 1999 года на парламентских выборах АПС продемонстрировала высокие результаты, набрав 27,22% голосов избирателей и заняв второе место. После нескольких месяцев безуспешных переговоров с Социал-демократической партией Австрии, "Австрийская народная партия" (АНП) сформировала коалиционное правительство с АПС.Формирование коалиционного правительства между АНП и АПС в 2000 году привело к обострению отношений Австрии с остальными государствами – членами ЕС. Был объявлен мониторинг над соблюдением ею демократических установок Союза, который действовал вплоть до осени 2000 года.После парламентских выборов в 2002 году АНП вновь сформировала коалицию с АПС, и до 2006 года представитель последней занимал должность вице-канцлера в правительственной коалиции.В 2005 году внутрипартийный кризис заставил Хайдера покинуть АПС и создать новую партию – Альянс за будущее Австрии. Председателем АПС стал Хайнц-Кристиан Штрахе.В 2006-2017 годах АПС находилась в правительственной коалиции с Социал-демократической партией Австрии.В 2011 году на съезде партии была принята новая партийная программа, которая называла Австрию "частью немецкого лингвистического и культурного сообщества". В то же время документ декларировал приверженность АПС интересам нацменьшинств и Европе свободных народов и отечеств. Программа партии предполагала интеграцию в австрийское общество всех легально пересекавших границу, для чего последним необходимо было овладеть немецким языком, признать полностью ценности, законы и культуру страны пребывания. В вопросах международной политики АПС заявляла о своей твердой приверженности нейтралитету. Кроме того, в программе осуждались мультикультурализм, искусственное обезличивание национальных особенностей европейцев и глобализация.В 2014 году на выборах в Европейский парламент АПС получила 19,5% голосов австрийцев, что позволило главе партии Штрахе вместе с праворадикальными политиками Марин Ле Пен (Франция) и Гертом Вилдерсом (Нидерланды) возглавить новую фракцию "Европа наций и свобод", в которую также вошли представители националистов других стран. В своей предвыборной программе АПС критиковала некоторые аспекты интеграции. В частности, партия считала необходимым проведение референдума по Шенгенским соглашениям, усиление пограничного контроля и создание условий для предоставления политического убежища исключительно за пределами ЕС.В 2017 на парламентских выборах в Австрии АПС получила 26% голосов избирателей, заняв третье место после АНП с 31,5% и Социал-демократической партии с 26,9% голосов. АНП и АПС сформировали правительственную коалицию, в которой глава АПС Штрахе занял пост вице-канцлера.В 2019 году председателем партии АПС стал Норберт Хофер после скандала вокруг бывшего лидера и экс-вице-канцлера республики Штрахе. В мае того года, за неделю до выборов в Европарламент, крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием Штрахе, на которой он якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой". В 2019 году на досрочных парламентских выборах АПС, сдавшая позиции на фоне скандала вокруг Штрахе, заняла третье место, набрав 16,2% голосов, и ушла в оппозицию.С 2019 года лидером партии является Герберт Кикль.В июне 2024 года на выборах в Европейский парламент АПС заняла первое место на региональном уровне, получив 25,36% голосов избирателей. Позднее АПС, венгерская партия "Фидес", возглавляемая премьером Венгрии Виктором Орбаном, и чешская ANO во главе с экс-премьером Чехии Андреем Бабишем создали новое правое объединение "Патриоты за Европу". Важными целями для альянса будут борьба с нелегальной миграцией и повышение европейской конкурентоспособности. Популярность АПС заметно возросла за последние два года, в том числе на фоне российско-украинского конфликта. Партия и ее лидер Герберт Кикль грозят блокировать санкции против России в случае прихода к власти. Представители партии считают, что Австрия, которая не осуществляет военные поставки Украине, но поддерживает антироссийские санкции, должна вернуться к принципу нейтралитета. В своей политической программе АПС разделяет западную позицию о необходимости осудить действия России, но тут же подчеркивает: "Каждый час, выигранный за столом переговоров, лучше, чем еще один час войны".Лидер АПС Герберт Кикль называл главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "поджигательницей войны" и высказывался в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине. В своей предвыборной кампании АПС также критиковала политику Брюсселя в отношении России и Украины. Кроме того, среди требований – резкое ужесточение подходов к прибывающим в Австрию беженцам. Партия призывала не только ужесточить контроль за въезжающими в страну и за просителями убежища, но и выслать уже находящихся в Австрии беженцев.По итогам парламентских выборов, прошедших 29 сентября 2024 года, согласно предварительным результатам голосования, АПС побеждает и набирает 29,2% голосов, что позволяет ей получить 58 мандатов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

австрия, австрийская партия свободы, хайнц-кристиан штрахе, герт вилдерс, норберт хофер