В Австрии представитель Штрахе подал в суд на создателя скандального видео

ВЕНА, 16 авг – РИА Новости. Бывший лидер парламентской фракции Австрийской партии свободы Йохан Гуденус подал иск в суд с требованием компенсации и удаления видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, распространение которой привело к правительственному кризису в республике.

Гуденус, доверенное лицо Штрахе, подал гражданский иск на одного из предполагаемых создателей видеозаписи - адвоката из Вены, сообщила в пятницу радиостанция Ö1 со ссылкой на адвоката истца Хайнца-Дитмара Шиманко. Сам Штрахе еще в мае заявил, что подал заявление в прокуратуру Вены на трех человек, предположительно причастных к созданию скандальной видеозаписи с его участием.

"Мой клиент стал жертвой методов Штази (министерство госбезопасности ГДР – Прим. ред.) самого скверного характера, и мы используем все возможные правовые меры, чтобы ничего из созданной на Ибице видеозаписи больше не показывали", - заявил Шиманко.

Помимо этого Гуденус потребовал оглашения информации о том, кто эту видеозапись купил, и компенсации ущерба, сумму которого определили пока в 68 тысяч евро. На самой видеозаписи Гуденус выполнял функции переводчика.

Венский адвокат, против которого подан иск, заявлял, что "видеозапись с Ибицы представляет собой проект, мотивированный идеями гражданского общества, при реализации которого использовались методы журналистских расследований".

В середине мая, за неделю до выборов в Европарламент, крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием Штрахе, на которой он якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой". По словам Штрахе, эта женщина является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ - боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль.

При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе был вынужден подать в отставку.