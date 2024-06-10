https://ria.ru/20240610/avstriya-1951985436.html

"Австрийская партия свободы" получила большинство голосов на выборах в ЕП

"Австрийская партия свободы" получила большинство голосов на выборах в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024

"Австрийская партия свободы" получила большинство голосов на выборах в ЕП

Правая "Австрийская партия свободы" (АПС), выступающая против антироссийских санкций и за дипломатическое решение украинского конфликта, лидировавшая в Австрии... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:10

2024-06-10T16:10

2024-06-10T16:37

в мире

австрия

карл нехаммер

евросоюз

австрийская партия свободы

европарламент

санкции в отношении россии

выборы в европарламент — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951987095_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1d16d0665f23d6b7c482373d80536269.jpg

ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Правая "Австрийская партия свободы" (АПС), выступающая против антироссийских санкций и за дипломатическое решение украинского конфликта, лидировавшая в Австрии на выборах в Европарламент, получила большинство голосов за счет лагеря избирателей, ранее поддерживавших партию действующего канцлера республики Карла Нехаммера, следует из опроса, проведенного Институтом Форсайт (Instituts Foresight) для австрийского телеканала ORF. "221 тысяча избирателей Австрийской народной партии (АНП, нем. ÖVP, партия действующего канцлера Австрии Карла Нехаммера) проголосовали за АПС", - отмечает телеканал со ссылкой на результаты исследования о мотивах голосования. Отмечается, что членам АПС удалось превратить выборы в ЕС в протестное голосование. "АПС получила большинство новых голосов из лагеря АНП - это тоже явное свидетельство того, что для многих это был знак протеста, особенно во внутренней политике", - уточняет телеканал. По его данным, 25% нынешних избирателей АПС на выборах в ЕП пришли из бывшей группы избирателей АНП, если сравнивать с показателями предыдущих выборов в ЕС. Телеканал добавляет, что только лишь 55% из примерно 891 000 голосов АПС, были избирателями этой же партии и в 2019 году. Кроме того, отмечается, что АПС удалось благодаря протесту избирателей "против системы" также повлиять на явку избирателей, которая ранее была довольно низкой на выборах в ЕС. Согласно предварительным данных подсчета голосов, опубликованных МВД страны, АПС лидирует на выборах в Европейский парламент в Австрии с 25,7% голосов, второй идет Австрийская народная партия канцлера Нехаммера с 24,7%.

https://ria.ru/20240610/chekhiya-1951842485.html

https://ria.ru/20240609/vybory-1951825496.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австрия, карл нехаммер, евросоюз, австрийская партия свободы, европарламент, санкции в отношении россии, выборы в европарламент — 2024