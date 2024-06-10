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"Австрийская партия свободы" получила большинство голосов на выборах в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
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16:10 10.06.2024 (обновлено: 16:37 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/avstriya-1951985436.html
"Австрийская партия свободы" получила большинство голосов на выборах в ЕП
"Австрийская партия свободы" получила большинство голосов на выборах в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
"Австрийская партия свободы" получила большинство голосов на выборах в ЕП
Правая "Австрийская партия свободы" (АПС), выступающая против антироссийских санкций и за дипломатическое решение украинского конфликта, лидировавшая в Австрии... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:10
2024-06-10T16:37
в мире
австрия
карл нехаммер
евросоюз
австрийская партия свободы
европарламент
санкции в отношении россии
выборы в европарламент — 2024
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ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Правая "Австрийская партия свободы" (АПС), выступающая против антироссийских санкций и за дипломатическое решение украинского конфликта, лидировавшая в Австрии на выборах в Европарламент, получила большинство голосов за счет лагеря избирателей, ранее поддерживавших партию действующего канцлера республики Карла Нехаммера, следует из опроса, проведенного Институтом Форсайт (Instituts Foresight) для австрийского телеканала ORF. "221 тысяча избирателей Австрийской народной партии (АНП, нем. ÖVP, партия действующего канцлера Австрии Карла Нехаммера) проголосовали за АПС", - отмечает телеканал со ссылкой на результаты исследования о мотивах голосования. Отмечается, что членам АПС удалось превратить выборы в ЕС в протестное голосование. "АПС получила большинство новых голосов из лагеря АНП - это тоже явное свидетельство того, что для многих это был знак протеста, особенно во внутренней политике", - уточняет телеканал. По его данным, 25% нынешних избирателей АПС на выборах в ЕП пришли из бывшей группы избирателей АНП, если сравнивать с показателями предыдущих выборов в ЕС. Телеканал добавляет, что только лишь 55% из примерно 891 000 голосов АПС, были избирателями этой же партии и в 2019 году. Кроме того, отмечается, что АПС удалось благодаря протесту избирателей "против системы" также повлиять на явку избирателей, которая ранее была довольно низкой на выборах в ЕС. Согласно предварительным данных подсчета голосов, опубликованных МВД страны, АПС лидирует на выборах в Европейский парламент в Австрии с 25,7% голосов, второй идет Австрийская народная партия канцлера Нехаммера с 24,7%.
https://ria.ru/20240610/chekhiya-1951842485.html
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в мире, австрия, карл нехаммер, евросоюз, австрийская партия свободы, европарламент, санкции в отношении россии, выборы в европарламент — 2024
В мире, Австрия, Карл Нехаммер, Евросоюз, Австрийская партия свободы, Европарламент, Санкции в отношении России, Выборы в Европарламент — 2024
"Австрийская партия свободы" получила большинство голосов на выборах в ЕП

ORF: АПС получила большинство голосов за счет лагеря сторонников Нехаммера

© AFP 2024 / Alex HaladaПредседатель правой "Австрийской партии свободы" Герберт Кикл
Председатель правой Австрийской партии свободы Герберт Кикл - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AFP 2024 / Alex Halada
Председатель правой "Австрийской партии свободы" Герберт Кикл
Читать ria.ru в
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Правая "Австрийская партия свободы" (АПС), выступающая против антироссийских санкций и за дипломатическое решение украинского конфликта, лидировавшая в Австрии на выборах в Европарламент, получила большинство голосов за счет лагеря избирателей, ранее поддерживавших партию действующего канцлера республики Карла Нехаммера, следует из опроса, проведенного Институтом Форсайт (Instituts Foresight) для австрийского телеканала ORF.
"221 тысяча избирателей Австрийской народной партии (АНП, нем. ÖVP, партия действующего канцлера Австрии Карла Нехаммера) проголосовали за АПС", - отмечает телеканал со ссылкой на результаты исследования о мотивах голосования.
Бывший премьер-министр Чехии и председатель движения АНО Андрей Бабиш беседует со СМИ во время выборов в Европейский парламент недалеко от Праги - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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Вчера, 01:14
Отмечается, что членам АПС удалось превратить выборы в ЕС в протестное голосование. "АПС получила большинство новых голосов из лагеря АНП - это тоже явное свидетельство того, что для многих это был знак протеста, особенно во внутренней политике", - уточняет телеканал.
По его данным, 25% нынешних избирателей АПС на выборах в ЕП пришли из бывшей группы избирателей АНП, если сравнивать с показателями предыдущих выборов в ЕС. Телеканал добавляет, что только лишь 55% из примерно 891 000 голосов АПС, были избирателями этой же партии и в 2019 году.
Кроме того, отмечается, что АПС удалось благодаря протесту избирателей "против системы" также повлиять на явку избирателей, которая ранее была довольно низкой на выборах в ЕС.
Согласно предварительным данных подсчета голосов, опубликованных МВД страны, АПС лидирует на выборах в Европейский парламент в Австрии с 25,7% голосов, второй идет Австрийская народная партия канцлера Нехаммера с 24,7%.
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
СМИ: крайне правая партия побеждает на выборах в ЕП во Франции
9 июня, 21:29
 
В миреАвстрияКарл НехаммерЕвросоюзАвстрийская партия свободыЕвропарламентСанкции в отношении РоссииВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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