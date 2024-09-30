https://ria.ru/20240930/avstriya-1975397933.html

Австрийская партия свободы побеждает на выборах в парламент

Австрийская партия свободы побеждает на выборах в парламент - РИА Новости, 30.09.2024

Австрийская партия свободы побеждает на выборах в парламент

Австрийская партия свободы (АПС) побеждает на парламентских выборах, следует из предварительных результатов голосования, опубликованных на сайте австрийского... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T02:06

2024-09-30T02:06

2024-09-30T08:44

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карл нехаммер

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Австрийская партия свободы (АПС) побеждает на парламентских выборах, следует из предварительных результатов голосования, опубликованных на сайте австрийского МВД.Так, АПС набирает 29,2 процента голосов и может получить 58 мандатов. Второе место занимает Австрийская народная партия нынешнего канцлера Карла Нехаммера с 26,5 процента, она может претендовать на 52 мандата. На третьем месте — Социал-демократическая партия с 21 процентом, у нее может быть 41 мандат.Явка избирателей составила 74,9 процента. Ожидается, что итоги с учетом голосов с открепительных бюллетеней подведут в четверг, 3 октября.Накануне по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет. Результаты покажут, как распределятся места на ближайшие пять лет, какие варианты коалиций станут возможны и останется ли Нехаммер на посту канцлера.Сейчас правительство возглавляет коалиция, состоящая из двух политсил: Австрийской народной партии и "Зеленых". Обе выступают за снижение зависимости Австрии от российского газа.Австрийская партия свободы во главе с Гербертом Киклем называет планы правящей коалиции безумными, а также призывает найти политическое, а не военное решение украинского конфликта.

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австрия

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Несанкционированный митинг в центре Вены после победы "Австрийской партии свободы" В центре Вены начался несанкционированный митинг против правых после того, как «Австрийская партия свободы» одержала победу на парламентских выборах в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. При этом кричащие «Фашисты вон!» агрессивно настроенные молодые люди закрывают лицо масками и нападают на людей с телефонами в руках. 2024-09-30T02:06 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австрия, австрийская партия свободы, австрийская народная партия, карл нехаммер