Австрийская партия свободы побеждает на выборах в парламент
Австрийская партия свободы побеждает на выборах в парламент с 29,2% голосов
© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступает перед сторонниками партии
© AP Photo / Andreea Alexandru
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Австрийская партия свободы (АПС) побеждает на парламентских выборах, следует из предварительных результатов голосования, опубликованных на сайте австрийского МВД.
Так, АПС набирает 29,2 процента голосов и может получить 58 мандатов. Второе место занимает Австрийская народная партия нынешнего канцлера Карла Нехаммера с 26,5 процента, она может претендовать на 52 мандата. На третьем месте — Социал-демократическая партия с 21 процентом, у нее может быть 41 мандат.
Явка избирателей составила 74,9 процента. Ожидается, что итоги с учетом голосов с открепительных бюллетеней подведут в четверг, 3 октября.
Накануне по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет. Результаты покажут, как распределятся места на ближайшие пять лет, какие варианты коалиций станут возможны и останется ли Нехаммер на посту канцлера.
Сейчас правительство возглавляет коалиция, состоящая из двух политсил: Австрийской народной партии и "Зеленых". Обе выступают за снижение зависимости Австрии от российского газа.
Как писала в августе газета Kurier, правящая коалиция решила включить в новую стратегию безопасности отказ от российского газа к 2027 году. При этом, по данным der Standard, Россия остается главным поставщиком: в марте ее доля в импорте составила 93 процента, в апреле — 81, в мае — 90 процентов. Причем в абсолютных цифрах Австрия за это время закупила российского топлива больше, чем когда-либо начиная с июня 2022 года.
Австрийская партия свободы во главе с Гербертом Киклем называет планы правящей коалиции безумными, а также призывает найти политическое, а не военное решение украинского конфликта.