Рейтинг@Mail.ru
Новый альянс в ЕП не будет русофобским, считает венгерский эксперт - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 30.06.2024 (обновлено: 20:32 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/alyans-1956504158.html
Новый альянс в ЕП не будет русофобским, считает венгерский эксперт
Новый альянс в ЕП не будет русофобским, считает венгерский эксперт - РИА Новости, 30.06.2024
Новый альянс в ЕП не будет русофобским, считает венгерский эксперт
Новое правое объединение "Патриоты за Европу", состоящее из Австрийской партии свободы, венгерской Фидес и чешской ANO, будет по-настоящему консервативным и не... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T20:19
2024-06-30T20:32
в мире
венгрия
россия
австрия
виктор орбан
андрей бабиш
урсула фон дер ляйен
европейская народная партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg
БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. Новое правое объединение "Патриоты за Европу", состоящее из Австрийской партии свободы, венгерской Фидес и чешской ANO, будет по-настоящему консервативным и не будет русофобским, как Европейская народная партия (ЕНП), заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. В воскресенье глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию Фидес, и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Орбан заявил, что в течение нескольких дней объединение сможет стать крупнейшей правой фракцией в Европарламенте. "Позиция по отношению к России у нового альянса будет не такая плохая, как у Европейской народной партии. Венгрия по-прежнему покупает у России энергоносители. Австрия тоже не очень антироссийская, там, к счастью, не видны русофобские тенденции, они много раз заявляли, что нельзя идти сильно против России, надо думать и о будущем, Россия всегда была важным партнером для Западной Европы", - сказал Шпётле. "Позиция Венгрии однозначна, она не хочет посылать оружие Украине, Австрия тоже нейтральная страна, не член НАТО, ситуация лучше, чем с ЕНП, которая откровенно провоенная", - добавил эксперт. По его словам, новая платформа будет по-настоящему консервативной, в отличие от ЕНП, которая объединилась в коалицию с либералами и социалистами, а удастся ли "Патриотам за Европу" стать крупной правой фракцией, зависит от того, кто еще решит к ним присоединиться. Важными целями для альянса будут борьба с нелегальной миграцией и повышение европейской конкурентоспособности, которая серьезно просела за последние годы, считает Шпётле. Директор венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Самуэль Агостон Мраз также считает, что новое формирование объединяет стремление как можно скорее мирно урегулировать конфликт на Украине. "Конкурентная структура европейского политического пространства будет трансформирована и станет биполярной по сравнению с доминированием нынешней провоенной коалиции. Отныне европейская политика будет представлять собой борьбу двух полюсов - провоенного и мирного", - заявил он газете Magyar Nemzet. Ранее Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "девочкой-прислужницей" по сравнению с главой крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфредом Вебером, который сыграл роль "вельзевула" в ухудшении политики ЕС. Фидес до 2021 года входила в крупнейшую фракцию ЕП - правоцентристскую Европейскую народную партию, которую покинула из-за обвинений в отступлении Венгрии от демократии.
https://ria.ru/20240630/orban-1956435779.html
https://ria.ru/20240417/orban-1940486359.html
https://ria.ru/20240429/evropa-1943053178.html
венгрия
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_705f1e2394e43ec5f896836da53e6a4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, австрия, виктор орбан, андрей бабиш, урсула фон дер ляйен, европейская народная партия, европарламент, австрийская партия свободы
В мире, Венгрия, Россия, Австрия, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Урсула фон дер Ляйен, Европейская народная партия, Европарламент, Австрийская партия свободы
Новый альянс в ЕП не будет русофобским, считает венгерский эксперт

Шпетле: объединение "Патриоты за Европу" будет консервативным и не русофобским

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарлмент
Европарлмент - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Европарлмент. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. Новое правое объединение "Патриоты за Европу", состоящее из Австрийской партии свободы, венгерской Фидес и чешской ANO, будет по-настоящему консервативным и не будет русофобским, как Европейская народная партия (ЕНП), заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
В воскресенье глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию Фидес, и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Орбан заявил, что в течение нескольких дней объединение сможет стать крупнейшей правой фракцией в Европарламенте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП
Вчера, 12:48
"Позиция по отношению к России у нового альянса будет не такая плохая, как у Европейской народной партии. Венгрия по-прежнему покупает у России энергоносители. Австрия тоже не очень антироссийская, там, к счастью, не видны русофобские тенденции, они много раз заявляли, что нельзя идти сильно против России, надо думать и о будущем, Россия всегда была важным партнером для Западной Европы", - сказал Шпётле.
«
"Позиция Венгрии однозначна, она не хочет посылать оружие Украине, Австрия тоже нейтральная страна, не член НАТО, ситуация лучше, чем с ЕНП, которая откровенно провоенная", - добавил эксперт.
По его словам, новая платформа будет по-настоящему консервативной, в отличие от ЕНП, которая объединилась в коалицию с либералами и социалистами, а удастся ли "Патриотам за Европу" стать крупной правой фракцией, зависит от того, кто еще решит к ним присоединиться.
Важными целями для альянса будут борьба с нелегальной миграцией и повышение европейской конкурентоспособности, которая серьезно просела за последние годы, считает Шпётле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже
17 апреля, 02:20
Директор венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Самуэль Агостон Мраз также считает, что новое формирование объединяет стремление как можно скорее мирно урегулировать конфликт на Украине.
"Конкурентная структура европейского политического пространства будет трансформирована и станет биполярной по сравнению с доминированием нынешней провоенной коалиции. Отныне европейская политика будет представлять собой борьбу двух полюсов - провоенного и мирного", - заявил он газете Magyar Nemzet.
Ранее Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "девочкой-прислужницей" по сравнению с главой крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфредом Вебером, который сыграл роль "вельзевула" в ухудшении политики ЕС. Фидес до 2021 года входила в крупнейшую фракцию ЕП - правоцентристскую Европейскую народную партию, которую покинула из-за обвинений в отступлении Венгрии от демократии.
Главное здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В Венгрии не считают возможным крупный "правый поворот" в Европарламенте
29 апреля, 17:11
 
В миреВенгрияРоссияАвстрияВиктор ОрбанАндрей БабишУрсула фон дер ЛяйенЕвропейская народная партияЕвропарламентАвстрийская партия свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала