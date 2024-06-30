https://ria.ru/20240630/alyans-1956504158.html

Новый альянс в ЕП не будет русофобским, считает венгерский эксперт

Новый альянс в ЕП не будет русофобским, считает венгерский эксперт - РИА Новости, 30.06.2024

Новый альянс в ЕП не будет русофобским, считает венгерский эксперт

Новое правое объединение "Патриоты за Европу", состоящее из Австрийской партии свободы, венгерской Фидес и чешской ANO, будет по-настоящему консервативным и не... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T20:19

2024-06-30T20:19

2024-06-30T20:32

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БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. Новое правое объединение "Патриоты за Европу", состоящее из Австрийской партии свободы, венгерской Фидес и чешской ANO, будет по-настоящему консервативным и не будет русофобским, как Европейская народная партия (ЕНП), заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. В воскресенье глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию Фидес, и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Орбан заявил, что в течение нескольких дней объединение сможет стать крупнейшей правой фракцией в Европарламенте. "Позиция по отношению к России у нового альянса будет не такая плохая, как у Европейской народной партии. Венгрия по-прежнему покупает у России энергоносители. Австрия тоже не очень антироссийская, там, к счастью, не видны русофобские тенденции, они много раз заявляли, что нельзя идти сильно против России, надо думать и о будущем, Россия всегда была важным партнером для Западной Европы", - сказал Шпётле. "Позиция Венгрии однозначна, она не хочет посылать оружие Украине, Австрия тоже нейтральная страна, не член НАТО, ситуация лучше, чем с ЕНП, которая откровенно провоенная", - добавил эксперт. По его словам, новая платформа будет по-настоящему консервативной, в отличие от ЕНП, которая объединилась в коалицию с либералами и социалистами, а удастся ли "Патриотам за Европу" стать крупной правой фракцией, зависит от того, кто еще решит к ним присоединиться. Важными целями для альянса будут борьба с нелегальной миграцией и повышение европейской конкурентоспособности, которая серьезно просела за последние годы, считает Шпётле. Директор венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Самуэль Агостон Мраз также считает, что новое формирование объединяет стремление как можно скорее мирно урегулировать конфликт на Украине. "Конкурентная структура европейского политического пространства будет трансформирована и станет биполярной по сравнению с доминированием нынешней провоенной коалиции. Отныне европейская политика будет представлять собой борьбу двух полюсов - провоенного и мирного", - заявил он газете Magyar Nemzet. Ранее Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "девочкой-прислужницей" по сравнению с главой крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфредом Вебером, который сыграл роль "вельзевула" в ухудшении политики ЕС. Фидес до 2021 года входила в крупнейшую фракцию ЕП - правоцентристскую Европейскую народную партию, которую покинула из-за обвинений в отступлении Венгрии от демократии.

https://ria.ru/20240630/orban-1956435779.html

https://ria.ru/20240417/orban-1940486359.html

https://ria.ru/20240429/evropa-1943053178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, россия, австрия, виктор орбан, андрей бабиш, урсула фон дер ляйен, европейская народная партия, европарламент, австрийская партия свободы