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Международный форум "Российская энергетическая неделя"

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - РИА Новости, 26.09.2024

Международный форум "Российская энергетическая неделя"

Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет с 26 по 28 сентября в Москве. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T00:51

2024-09-26T00:51

2024-09-26T11:16

экономика

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николас мадуро

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет с 26 по 28 сентября в Москве.Ниже приводится справочная информация."Российская энергетическая неделя" (РЭН) – международный форум, который проводится в целях демонстрации перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализации потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики.Учрежден распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2016 года."Российская энергетическая неделя" является площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной и угольной отраслей, нефтехимии, электроэнергетики, атомной энергетики, гидроэнергетики, энергетики на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), энергосбережения и повышения энергоэффективности.Организаторами форума являются фонд Росконгресс, министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Москвы.Первый Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел 3-7 октября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге. В числе участников мероприятия были главы государств и правительств, руководители крупнейших международных компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества. Общее число участников РЭН-2017 превысило 10 тысяч человек.Ключевым событием официальной деловой программы форума стало пленарное заседание "Энергия для глобального роста", на котором выступил президент РФ Владимир Путин. Участие в РЭН также принял президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступивший в рамках панельной дискуссии "Нефть и геополитика: причины и последствия".Второй Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел 3-6 октября 2018 года в Москве. Ключевой темой стала "Устойчивая энергетика для меняющегося мира". Пленарную сессию открыл президент России Владимир Путин.В основе деловой программы форума было два основных блока – "Глобальная энергетическая повестка" и "Планы развития российского Топливно-энергетического комплекса (ТЭК)". Основная программа насчитывала 67 мероприятий в различных форматах. В деловой программе принял участие 471 спикер. На форуме выступили 20 иностранных министров.Впервые в рамках РЭН состоялась презентация нового отчета ОПЕК – World Oil Outlook (WOO) 2018 – детальный анализ различных факторов, влияющих на мировой рынок нефти в средне- и долгосрочной перспективе до 2040 года.В рамках РЭН состоялась выездная панельная сессия форума стран-экспортеров газа, прошли подведение итогов и награждение победителей четвертого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК" и Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов, вручение премии "Глобальная энергия".Двенадцать экспонентов отраслевой выставки представили на своих стендах передовые разработки и достижения в области Топливно-энергетического комплекса. Среди них – компании "Газпром", "Россети", "Новатэк", "Росатом", "Фортум", "РусГидро", "Транснефть", "СИБУР", "Роснефть", а также правительство Москвы, Республика Татарстан и премия "Глобальная энергия".В 2018 году РЭН посетили свыше 9,5 тысячи человек, из них около трех тысяч – представители бизнеса, включая сотрудников 700 компаний из России и 200 компаний из 66 других стран. Более 400 российских и 38 иностранных компаний были представлены их руководителями.Третий Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел 2-5 октября 2019 года, его посетили свыше 10 тысяч участников и представителей СМИ из России и 115 стран. Впервые в работе форума приняли участие представители Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Конго-Браззавиль, Конго-Киншаса, Республики Южная Осетия, Сомали, Чехии.В пленарном заседании "Энергетическое партнерство для устойчивого развития" принял участие президент РФ Владимир Путин. Одним из ключевых мероприятий РЭН-2019 стала 21-я Министерская встреча стран-экспортеров газа.В рамках деловой программы прошли более 70 мероприятий в различных форматах, в них приняли участие 417 спикеров. Площадку форума посетили свыше 400 компаний топливно-энергетического комплекса России. В мероприятиях также приняли участие 15 иностранных министров и 44 главы дипломатического корпуса.В четвертый раз "Российская энергетическая неделя" состоялась 13-15 октября 2021 года. Форум объединил 2500 участников из более чем 80 стран. В рамках деловой программы прошли 32 мероприятия с участием 204 спикеров. Ключевым событием в цикле деловых мероприятий стало пленарное заседание "Мировая энергетика: трансформация для развития" с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.В ходе дискуссии были затронуты самые важные и актуальные проблемы развития ТЭК России: преодоление последствий кризиса, вызванного распространением COVID-19, роль договоренностей ОПЕК+ для стабилизации рынка, особенности взаимоотношений с импортерами российского сырья, важность энергосбережения и реализации климатических соглашений.В рамках РЭН российские и зарубежные компании, государственные организации подписали более 35 соглашений и меморандумов."Российскую энергетическую неделю" завершил молодежный день. Участие в нем приняли более 600 студентов из 22 российских вузов, а также молодые специалисты, ректоры и преподаватели вузов, эксперты и руководители отраслевых компаний.В 2022 году пятый международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел с 12 по 14 октября под девизом "Глобальная энергетика в многополярном мире".Ключевым событием форума стало пленарное заседание "Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?". С вступительным словом к участникам обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе дискуссии были затронуты такие важные вопросы, как влияние геополитики на мировой рынок нефти и газа, перспективы развития глобального нефтегазового сектора в ближайшее десятилетие, в том числе, в сфере сжиженного природного газа, влияние ОПЕК, ФСЭГ и БРИКС на перспективы развития мировой энергетики. Кроме этого, эксперты поговорили о том, как Россия будет адаптироваться к новым условиям и какой будет доля страны в мировом экспорте углеводородов в будущем.Форум посетили 15 иностранных министров из Азербайджана, Алжира, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Мали, Мьянмы, ОАЭ, Сирии, Турции, Шри-Ланки. Министр энергетики Белоруссии принял участие в форуме в формате ВКС.На площадке присутствовали главы 42 дипломатических корпусов. Впервые в форуме приняли участие представители таких стран и территорий, как Йемен, Каймановы острова, Никарагуа, Руанда, Чад.В рамках деловой программы форума и молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. Российские и зарубежные компании, государственные организации подписали 30 соглашений и меморандумов.Шестой международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел с 11 по 13 октября 2023 года под девизом "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее". Ключевым событием в цикле деловых мероприятий форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани. Гостями форума стали свыше 1200 представителей иностранного и российского бизнеса из более чем 250 компаний. Самые многочисленные делегации зарубежных стран, посетившие площадку Российской энергетической, – из Венесуэлы, Саудовской Аравии, Китая, Вьетнама, Турции, Ирана, Ирака. В рамках деловой программы форума и молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. "На полях" "Российской энергетической недели" было заключено 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Всего в работе форума приняли участие свыше 5000 делегатов из 84 стран и территорий.Традиционно на площадке "Российской энергетической недели" проходит церемония вручения международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Лауреатами 2023 года стали ученые из КНР: директор – основатель Пекинского института наноэнергии и наносистем Чжун Линь Ван получил премию в категории "Нетрадиционная энергетика" за изобретение трибоэлектрических наногенераторов как новой энергетической технологии для автономных систем, интернета вещей, робототехники, искусственного интеллекта и крупномасштабного сбора "голубой энергии". Жучжу Ван был выбран в категории "Новые способы применения энергии" за исследования в области сорбционного охлаждения, которые значительно усовершенствовали технологию использования низкосортной тепловой энергии для создания высокоэффективного охлаждения, а также за значительный вклад в разработку теплового насоса на основе осушителя, удвоившего энергоэффективность охлаждения и обогрева.В ходе церемонии был также был вручен почетный диплом ассоциации иностранному ученому. Обладателем этой награды стал сербский ученый Любивое Попович, отдавший всю жизнь Белградской распределительной сетевой компании. Диплом присужден ему за разработку методологии, позволяющей определять соответствующие характеристики высоковольтных и сверхвысоковольтных кабельных линий.Седьмой международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет с 26 по 28 сентября под девизом "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире".В рамках РЭН пройдет порядка 30 тематических сессий и бизнес-диалогов, разделенных на тематические блоки: "Международная повестка: сотрудничество для развития", "Устойчивое развитие энергетики", "Технологии и данные как основа лидерства", "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование" и "Социально ориентированный ТЭК".

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