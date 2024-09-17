https://ria.ru/20240917/mikhaylov-1908393215.html

Михайлов день по православному календарю

Михайлов день 2024: какого числа праздник

Михайлов день по православному календарю

Православные верующие 21 ноября отмечают Михайлов день. В церковном календаре у этой даты более длинное название – Собор архистратига Михаила и прочих небесных... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:59

2024-09-17T09:59

2024-09-17T09:59

религия

религиозные праздники

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Православные верующие 21 ноября отмечают Михайлов день. В церковном календаре у этой даты более длинное название – Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Об истории и традициях праздника и как его отметят в России в 2024 году – в материале РИА Новости.Михайлов день 2024Михайлов день – народное название большого праздника. В церковном календаре он именуется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.Согласно христианскому учению, помимо видимого всем мира, есть еще и невидимый. Его населяют ангелы (в переводе с греческого — "вестники") — посланники божии и демоны (в русской традиции бесы).Главные же — архангелы, которых в Церкви именуют "высшими чинами". Самый известный из них — Михаил. Его считают предводителем всех ангелов и называют архистратигом, что в переводе с греческого означает "главнокомандующий".Когда отмечают праздникИз года в год дата праздника остается неизменной. В 2024-м, как и всегда, Михайлов день выпадает на 21 ноября.Общецерковным торжество стало в начале IV века. Его определили на восьмой день девятого месяца по юлианскому календарю. (в григорианском, по которому живет светский мир, дата сдвигается на 13 дней — 21 ноября). Почему именно так?В древности новый год начинался в марте, поэтому ноябрь был девятым по счету. А каждый месяц соответствовал одному из девяти ангельских чинов: серафимы, херувимы и так далее.А восьмое число месяца символизирует Собор всех Сил Небесных, который должен состояться в восьмой день Страшного суда.История праздника Михайлов деньО том, как архангел Михаил удостоился своего высокого звания, повествует предание. В начале времен Бог сотворил множество ангелов и установил между ними иерархию. Предводительствовал Денница — самый сильный, умный и красивый. Но он возгордился своим положением, перестал выполнять повеления и начал подстрекать остальных к бунту против Творца.Тогда один из ангелов, верных Создателю, громко возгласил: "Кто как Бог?" (по-еврейски "Ми ка Эль?") — и, поведя за собой остальных, низверг Денницу с небес. С тех пор того называют дьяволом или сатаной. А Михаил стал главнокомандующим – архистратигом – святого воинства.Поэтому на иконах его чаще всего изображают либо с копьем, либо с огненным мечом в руке. Но есть и другой вариант: в средневековой живописи нередко можно встретить Михаила, держащего чаши с весами.Этот образ основан на многочисленных раннехристианских апокрифах. В них он предстает не только как победитель лукавого, но и как судья на Страшном суде.Также в церковном предании сохранились свидетельства помощи Михаила простым людям. Самое известное событие произошло в городе Колоссы во Фригии (историческая область на западе Малой Азии). Некогда местный житель воздвиг там храм архистратигу — в благодарность за исцеление дочери в водах источника.В святилище более 60 лет служил пономарем подвижник Архипп Херотопский, обративший в христианство немало язычников. Однако идолопоклонники, питая злобу к святому, решили уничтожить церковь. Соединили две горные реки и направили русло в сторону здания. Архипп начал усиленно молиться Михаилу.И тот появился. Ударив жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину. Туда и устремились воды, оставив все невредимым. Город с тех пор стал называться Хоны, что значит отверстие.Традиции и обычаиНа Руси праздник в честь архангела быстро полюбили и дали ему второе название — "Всеобщий день ангела". Поскольку Михаил — предводитель всех бесплотных Небесных сил, то со временем стали отмечать и их память.В Михайлов день верующие читают акафист Ангелу-хранителю, а также архистратигу Михаилу. Кроме того, им молятся на праздничной службе и поздравляют друг друга "с днем ангела" и "с днем архангела Михаила".Помимо христианских традиций, Михайлов день окружен многочисленными народными обычаями. Дело в том, что по времени он совпадал с окончанием сельскохозяйственных работ.В деревнях по этому поводу устраивали широкие застолья, которые иногда длились неделю. Пекли пироги с медом, варили особое михайловское пиво. Существовала даже поговорка: "Не мудрено, что пиво сварено. Мудрено, что не выпито".В некоторых регионах с языческих времен сохранилась традиция "задабривать Дворового" на праздник. В славянской мифологии его считали младшим братом Домового.Рано утром хозяйки выносили к дверям хлева или гумна большую чашу с пивным суслом, ставили ее у порога и приговаривали: 2Суседушка Дворовой! Не ходи со двора, не губи скотину! Не кажи лукавому пути-дороги!"Более смекалистые на всякий случай проводили во дворе дегтярную полосу — чтобы дух не покинул свое обиталище. Люди верили: если Дворового до Михайлова дня не ублажить, то он непременно уйдет, и в доме поселится лихо.Приметы и поверьяНа Руси считалось, что на праздник архангела Михаила зима полноценно вступала в свои права. В этот день было принято загонять скот в зимний двор, а также внимательно смотреть на знаки природы.Например, что если в Михайлов день снежно, то и Пасха будет в снегу. А если нет даже заморозка – жди теплую зиму. Об этом же свидетельствовал и густой туман поутру. А вот ясная погода в течение всего дня могла означать наступление скорых трескучих морозов.С особым трепетом Михайлова дня ждали девушки, мечтавшие о свадьбе. На праздник они шли в храм и покупали две свечи. Зажигали дома и трижды произносили: "Архангел Михаил, пошли мне жениха достойного, доброго, благопристойного". Потом тушили, скручивали вместе и клали под подушку. Считалось, что сон в эту ночь будет вещим и явит суженого.Что можно и нельзя делатьВообще Михайлов день считался последним, когда можно было играть свадьбы. Через неделю после торжества начинался длительный Рождественский пост. В этот период, согласно уставу, венчания не совершаются.С праздником на Руси было связано и немало запретов. Нельзя было в этот день колоть дрова, резать ножом и шить иглой. С чем связан такое предписание – доподлинно неизвестно.До наших дней дошел лишь один запрет – на тяжелый физический труд. Но это правило распространяется на все церковные праздники.При этом не возбраняется какая-либо простая работа, не мешающая молитвам и посещению храма, то же относится и к неотложным делам.

https://ria.ru/20211219/rozhdestvo-1764298961.html

https://ria.ru/20231014/pokrov-1902597885.html

https://ria.ru/20221014/pokrov-1823819162.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религиозные праздники