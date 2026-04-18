Епископ призвал россиян не приносить на могилы алкоголь и сигареты

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Приносить на могилы родственников алкоголь и сигареты – это языческая традиция, не связанная с христианством, сказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

"(Приносить на могилы алкоголь и сигареты – ред.) это уже явное искажение традиции, потому что это уже больше коррелирует с языческими дохристианскими традициями, когда приносились какие-то жертвы языческим богам… С христианством это уже не связано", – сказал епископ.