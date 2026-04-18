Религия
 
03:27 18.04.2026
Епископ призвал россиян не приносить на могилы алкоголь и сигареты

Кладбище. Архивное фото
  • Епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) призвал россиян не приносить на могилы алкоголь и сигареты.
  • По словам епископа, традиция приносить на могилы алкоголь и сигареты связана с языческими дохристианскими традициями и не имеет отношения к христианству.
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Приносить на могилы родственников алкоголь и сигареты – это языческая традиция, не связанная с христианством, сказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).
"(Приносить на могилы алкоголь и сигареты – ред.) это уже явное искажение традиции, потому что это уже больше коррелирует с языческими дохристианскими традициями, когда приносились какие-то жертвы языческим богам… С христианством это уже не связано", – сказал епископ.
Пасху Русская православная церковь встретила в 2026 году 12 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко встречают первую неделю (седмицу) после Пасхи, которую называют Светлой. В народе существует традиция посещать могилы родственников на Пасху, а также оставлять на них конфеты, куличи и яйца.
Епископ пояснил, можно ли приносить пасхальную снедь на могилы
15 апреля, 12:42
 
РелигияМосковская ПатриархияРусская православная церковь
 
 
