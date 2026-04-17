Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Религия
 
21:30 17.04.2026 (обновлено: 21:33 17.04.2026)
В РПЦ предложили разрешить кладбища на охраняемых природных территориях

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКресты на могилах на территории кладбища
Кресты на могилах на территории кладбища - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кресты на могилах на территории кладбища. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В РПЦ предложили предусмотреть возможность размещения монастырских кладбищ на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
  • Патриарх Кирилл направил Володину письмо с инициативами РПЦ по корректировке законопроекта об изъятии земель из состава ООПТ.
  • В докладе РПЦ предложила дополнить перечни разрешенной деятельности на ООПТ совершением богослужений, религиозных обрядов, паломничества и деятельностью по сохранению объектов культурного наследия.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Необходимо предусмотреть возможность размещения в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) монастырских кладбищ, если действующие монастыри располагаются в охранных зонах, следует из предоставленного РИА Новости в правовом управлении Московской патриархии доклада руководителя правового управления РПЦ, игумении Ксении (Оксаны Чернеги).
В пятницу игумения сообщила РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с инициативами Русской православной церкви по поводу корректировки законопроекта об изъятии земель из состава особо охраняемых природных территорий.
"Нередко в границах ООПТ располагаются православные храмы и монастыри… Есть проблемы размещения мест погребения в отдельных зонах национальных парков. Необходимо предусмотреть возможность размещения в границах таких территорий монастырских кладбищ", - сказала руководитель правового управления на заседании комитета Государственной думы по экологии в пятницу.
Особо охраняемые природные территории, в границах которых размещаются религиозные объекты и организации, ограничены в проведении традиционных видов уставной деятельности, не предусмотренных режимами ООПТ, добавила игумения, при этом упомянув, что создание таких территорий предполагается, в том числе, там, где монастыри исторически существуют, в частности на Соловках.
"В первую очередь это совершение богослужений, иных религиозных обрядов и церемоний, осуществление паломничества, деятельность по сохранению и использованию объектов культурного наследия. Целесообразно дополнить перечни разрешенной деятельности вышеуказанными видами деятельности", - говорится в докладе.
РелигияСоловкиВячеслав ВолодинРусская православная церковьМосковская ПатриархияГосдума РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала