В РПЦ предложили разрешить кладбища на охраняемых природных территориях

Краткий пересказ от РИА ИИ В РПЦ предложили предусмотреть возможность размещения монастырских кладбищ на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Патриарх Кирилл направил Володину письмо с инициативами РПЦ по корректировке законопроекта об изъятии земель из состава ООПТ.

В докладе РПЦ предложила дополнить перечни разрешенной деятельности на ООПТ совершением богослужений, религиозных обрядов, паломничества и деятельностью по сохранению объектов культурного наследия.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Необходимо предусмотреть возможность размещения в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) монастырских кладбищ, если действующие монастыри располагаются в охранных зонах, следует из предоставленного РИА Новости в правовом управлении Московской патриархии доклада руководителя правового управления РПЦ, игумении Ксении (Оксаны Чернеги).

"Нередко в границах ООПТ располагаются православные храмы и монастыри… Есть проблемы размещения мест погребения в отдельных зонах национальных парков. Необходимо предусмотреть возможность размещения в границах таких территорий монастырских кладбищ", - сказала руководитель правового управления на заседании комитета Государственной думы по экологии в пятницу.

Особо охраняемые природные территории, в границах которых размещаются религиозные объекты и организации, ограничены в проведении традиционных видов уставной деятельности, не предусмотренных режимами ООПТ, добавила игумения, при этом упомянув, что создание таких территорий предполагается, в том числе, там, где монастыри исторически существуют, в частности на Соловках