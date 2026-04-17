В РПЦ предложили разрешить кладбища на охраняемых природных территориях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В РПЦ предложили предусмотреть возможность размещения монастырских кладбищ на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
- Патриарх Кирилл направил Володину письмо с инициативами РПЦ по корректировке законопроекта об изъятии земель из состава ООПТ.
- В докладе РПЦ предложила дополнить перечни разрешенной деятельности на ООПТ совершением богослужений, религиозных обрядов, паломничества и деятельностью по сохранению объектов культурного наследия.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Необходимо предусмотреть возможность размещения в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) монастырских кладбищ, если действующие монастыри располагаются в охранных зонах, следует из предоставленного РИА Новости в правовом управлении Московской патриархии доклада руководителя правового управления РПЦ, игумении Ксении (Оксаны Чернеги).
В пятницу игумения сообщила РИА Новости, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с инициативами Русской православной церкви по поводу корректировки законопроекта об изъятии земель из состава особо охраняемых природных территорий.
"Нередко в границах ООПТ располагаются православные храмы и монастыри… Есть проблемы размещения мест погребения в отдельных зонах национальных парков. Необходимо предусмотреть возможность размещения в границах таких территорий монастырских кладбищ", - сказала руководитель правового управления на заседании комитета Государственной думы по экологии в пятницу.
Особо охраняемые природные территории, в границах которых размещаются религиозные объекты и организации, ограничены в проведении традиционных видов уставной деятельности, не предусмотренных режимами ООПТ, добавила игумения, при этом упомянув, что создание таких территорий предполагается, в том числе, там, где монастыри исторически существуют, в частности на Соловках.
"В первую очередь это совершение богослужений, иных религиозных обрядов и церемоний, осуществление паломничества, деятельность по сохранению и использованию объектов культурного наследия. Целесообразно дополнить перечни разрешенной деятельности вышеуказанными видами деятельности", - говорится в докладе.
