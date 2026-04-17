Зеленский ввел санкции против священнослужителей из России и Белоруссии

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против девяти священнослужителей и религиозных деятелей из России и Белоруссии, соответствующий указ опубликован в пятницу на его сайте.
В приложении к документу указаны: протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Петр Барцев, главный военный священник РПЦ в зоне проведения СВО Дмитрий Василенков, председатель православного общества "Радонеж" Евгений Никифоров, протоиерей РПЦ Андрей Новиков, митрополит РПЦ Константин (Илья Островский), глава синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами РФ митрополит Кирилл (Леонид Покровский), экс-патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Павел (Георгий Пономарев), предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий (Константин Титов) и заместитель управляющего делами Московской патриархии РПЦ, архиепископ Зеленоградский Савва (Сергей Тутунов).
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских госнаград.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.