В РПЦ отреагировали на идею кодекса православного бизнесмена

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Кодекс православного предпринимателя, распространённый на форуме "Вера и дело", представлен как сформулированная участниками форума концепция, в утверждённом и принятом виде его нет, рассказал РИА Новости зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Илья Кузьменков по итогам форума.

"Такого, что есть какой-то кодекс, который утвержден и принят, нет. На голосование ничего не выставлено. Это одно из выступлений, одно из мнений, скажем так, которое прозвучало. Будем думать, обсуждать далбше", – рассказал Кузьменков агентству на полях конференции.

Он отметил, что позитивно оценивает идею разработки такого кодекса в процессе общественного диалога.

"Может быть, какой-то кодекс возникнет, такие идеи есть. Есть несколько групп, которые это инициируют, несколько людей, которые инициируют и говорят: давайте мы сформулируем это. Это процесс, я считаю, очень положительный. Я сам когда-то был предпринимателем, уже будучи христианином, и у меня свой опыт и взгляд на это", - добавил Кузьменков.

Для христианина, подытожил он, основой мировоззрения в любом случае остаётся Евангелие.

"Для нас первоисточник – это Евангелие. В любом случае основа поведения христианина, будь то руководитель, работник или кто угодно – это Евангелие. Поэтому в любом случае мы основываемся на этом фундаментальном материале", – заключил он.