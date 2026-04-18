В Смоленске обсудили патриотическое воспитание подрастающего поколения
21:44 18.04.2026
В Смоленске обсудили патриотическое воспитание подрастающего поколения

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения обсудили с федеральными экспертами в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Город стал площадкой для проведения заседания Совета по военно-патриотическому воспитанию граждан при Совете Федерации. Мероприятие прошло под руководством зампредседателя Совета Федерации, Героя России, сенатора от Смоленской области Юрия Воробьева.
В заседании приняли участие более 150 человек: члены комитетов Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители федеральных министерств, а также духовенства, органов власти, общественных организаций и молодежных объединений.
«
"В Смоленской области в этой работе участвуют органы власти, учреждения культуры, образования, спорта, общественные и религиозные организации. В Смоленске открыт мурал в память о Герое России Александре Бичаеве, бюст Героя России Артема Иванова, создан сквер памяти участников СВО. Совместно со Смоленской митрополией Русской Православной Церкви создан музей специальной военной операции в Спасо-Преображенском храме", — написал Анохин в своем канале в Мах.
Он добавил, что активно подключаются к патриотической работе участники образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск". Тысячи активистов объединяет региональное отделение "Волонтеров Победы", в области действует более 400 военно-патриотических клубов и объединений. Регион участвует в просветительском проекте "Без срока давности" министерства просвещения России, что позволяет сохранять документальные свидетельства преступлений нацизма и противодействовать фальсификации истории.
Губернатор также рассказал, что на заседании прозвучали предложения по развитию и совершенствованию работы по патриотическому воспитанию молодежи. Они станут ориентиром для дальнейшей работы.
 
