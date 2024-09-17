https://ria.ru/20240917/kazanskaya-1803574929.html

Когда почитают Казанскую икону Божией Матери: дата, значение, молитвы

Казанская икона Божией Матери 2024 праздник, история, значение, где находится

Когда почитают Казанскую икону Божией Матери: дата, значение, молитвы

В церковном календаре Казанской иконе Божией Матери посвящены два праздника: в 2024 году дни ее почитания приходятся на 21 июля и 4 ноября. История... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:56

2024-09-17T09:56

2024-09-17T09:57

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праздник казанской иконы божией матери

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В церковном календаре Казанской иконе Божией Матери посвящены два праздника: в 2024 году дни ее почитания приходятся на 21 июля и 4 ноября. История возникновения образа, где, в каких храмах находятся списки святыни, значение и особенности праздника – в материале РИА Новости.Казанская икона Божией МатериПравославные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери 4 ноября. Это одна из самых почитаемых в России святынь. Сегодня ее списки можно увидеть во многих православных храмах страны.История обретения иконыТочное происхождение иконы остается загадкой. "Известно, что Василий Коробов (один из ближних дворян Великого князя Московского и Владимирского Василия III) в 1516 году прибыл с дипломатической миссией в Константинополь к турецкому султану Селиму I. Исполнив поручение, вернулся в Москву с иконой Богородицы, написанной в традициях Византийской иконописной школы XV века (период правления императорской династии Палеологов)", – говорит Елена Стажук, мастер-иконописец, основатель "Русской Иконописной Школы".Многие исследователи полагают, что эту икону привезли в Казань в 1552 или 1553 году после взятия города войсками Ивана Грозного и основания там епархии Русской православной церкви. После, 28 июня 1579 года, в Казани случился большой пожар, во время которого икона была утеряна.Тогда, согласно преданию, девятилетняя Матрена, дочь царского стрельца Даниила Онучина, несколько раз видела Богородицу во сне. Та повелевала отыскать утерянную икону, зарытую в земле на пепелище. Девочка рассказывала о случившемся матери, но та не поверила. После особенно страшного видения (в нем Богородица испускала пламя) мать все-таки вняла просьбам дочери и отвела ее к воеводе и архиепископу. Но и они списали все на детское воображение. Слух разлетелся по городу, и тогда жители решили сами искать святыню. Матрена собственными руками достала ее из-под обгоревших обломков. Это произошло 21 июля 1579 года. "Изображение Святой Марии с младенцем на левой руке, написанное на доске из кипариса, было завернуто в истлевшее сукно. Икона казалась совершенно новой. На месте пепелища царь Иван IV велел поставить Казанский женский монастырь", – говорит Наталья Рогова, режиссер, искусствовед. Эксперт отмечает, что икона явилась как чудо и никто не знает, кто её написал, ходили слухи, что это сделал сам апостол Лука.Сначала икону поместили в церковь Святителя Николая, а после перенесли в первый православный храм Казани – Благовещенский собор. В момент перемещения произошло первое чудо: слепец, приложившийся к образу, тотчас прозрел.Список иконы и описание чудесных событий направили царю Ивану Грозному. Он повелел на месте обретения основать Богородицкий женский монастырь.Елена Стажук отмечает, что чудо обретения иконы в 1579 году на пепелище в Казани произошло в уникальную историческую эпоху. В это время Московская Русь стремительно расширялась на Восток, а среди мусульман и язычников Поволжья и Сибири стало распространяться православие.Образ Казанской Божьей Матери неразрывно связан с историей становления русского государства. Прославленная чудесами святыня появилась в храмах и монастырях России в почитаемых списках. Во времена Смуты икону считали покровительницей русских воинов-освободителей. В ополчении Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина участвовали и жители Казани. В их отряде хранилась копия образа. После освобождения Москвы от поляков князь Пожарский разместил святыню в Введенской церкви на Большой Лубянке. В 1636 году ее перенесли в Казанский собор (собор Василия Блаженного) на Красной площади. А в 1649 году царь Алексей Михайлович повелел 4 ноября отмечать как День памяти Казанской иконы Божьей Матери. С 2005 года эта дата в России официально именуется Днем народного единства.В 1709 году перед Полтавской битвой царь Петр I молился перед Казанской иконой Божьей Матери. Во время самого сражения 27 июня (8 июля) образ также находился при нем. Годом позже Петр привез один из списков в Санкт-Петербург. Поначалу он находился в Александро-Невской лавре, а с 1811 года – в Казанском соборе. В 1812 году перед отъездом в армию перед иконой молился Михаил Кутузов.Чудотворный образ сыграл свою роль и в грозных событиях 1941-1945 годов. Существует легенда, что перед началом контрнаступления советских войск под Москвой столицу облетел самолет с Казанской иконой на борту. "После обретения в 1579 году первообраз Казанской иконы Божьей матери постоянно находился в Казани, в Богородицком женском монастыре. За годы почитания она была одета в дорогой оклад, а также повседневную и праздничную ризы, украшенные жемчугом и драгоценными камнями. В 1768 году императрица Екатерина II Великая подарила иконе бриллиантовую корону", – отмечает Елена Стажук.Утрата иконыЕсли обретение иконы – настоящее чудо, то ее исчезновение было обычным воровством. В 1904 году образ был похищен. Случилось это 29 июня, в это время обитель была наполнена паломниками. Пропажу из казанского Успенского храма обнаружила игуменья. Чудотворный образ исчез без следа. К поискам были привлечены жандармы из Петербурга. Под подозрение попал странный молодой человек, который, по словам прихожан, накануне кражи подолгу стоял перед иконой. Подозреваемые Ананий Комов и Варфоломей Стоян, которых в Казани знали как мелких воров-форточников, были задержаны. Показания против них дала 9-летняя Евгения Кучерова (дочка сожительницы Стояна).Сами подельники постоянно путались в показаниях. Сообщали, что изрубили и сожгли икону. А позже Стоян заявил, что продал еестарообрядцам. Несмотря на множество нестыковок, жандармы приняли версию с уничтожением за основную, и отчитались перед императором Николаем II о проделанной работе.Сейчас доподлинно неизвестно , сохранилась ли святыня. Несмотря на это, отмечает Елена Стажук, икона "выполнила свое самое первое назначение и распространилась в каждой семье. Многие люди хотят иметь ее дома, практически в каждом храме она есть, где бы этот храм ни находился. Это одна из самых почитаемых икон на Руси".Где хранится оригинал"Самого первого образа, который на Русь привезли, уже не было. Поэтому все остальные иконы уже считаются списками и сами по себе иконы не оцениваются с точки зрения оригинал это или список. Каждая икона чудотворна: это позиция Церкви. Икона, которая написана по канонам, которая не имеет в себе догматических нарушений, является каноничной. Соответственно, Казанский образ Божией Матери жив по сей день, бессмертен и пройдет дальше сквозь века, – говорит Стажук. – Где хранится оригинал, неизвестно. Если Богу будет угодно, возможно, икона когда-то будет явлена. Если сейчас этого не произошло, возможно, нет такой Божьей воли и необходимости для нас всех, для людей".Значение иконыДля православного христианина любая икона – это в первую очередь окно в горний мир, способ обратиться к Господу. По мнению Елены Стажук, это - богословие в красках. Молитвенный уголок с иконами – то, что человек может иметь в быту и к чему обращаться с благоговением и трепетом. И это такой способ для человека, которому, когда он молится, нужна помощь для обращения к Богу: посредством святых угодников, которые изображены на иконах, посредством Богородицы, Спасителя, икона является проводником между человеком и Богом.По словам Натальи Роговой, Казанскую икону Божией Матери нарекли "Державным покровом", ибо под ее покровительством было одержано множество побед.Иконография"Иконография иконы восходит к типу Одигитрии, но для Казанской иконы свойственно оплечное изображение, а не поясное, так называемый "сокращенный" вариант Одигитрии (древний византийский тип написания икон). Этот тип иконы в переводе с греческого означает "Указующая путь", "Путеводительница". С догматической точки зрения главный смысл образа — явление в мир “Небесного Царя и Судии” и поклонение царственному Младенцу" –поясняет искусствовед Наталья Дынникова.Описание иконыОтличительной особенностью Казанской иконы Божьей Матери является укрупнение общего композиции. Так, Богородица написана "огрудно", а ее правая рука, согласно канону, указующая на младенца Иисуса Христа, осталась за рамками изображения. На левой руке Богоматери восседает Иисус Христос. Он изображен "в пояс", лицо его обращено к молящимся. Правая рука поднята в благословляющем жесте, а левая на Казанском образе скрыта под одеждой.Чем помогает икона"Это общенародная, любимая икона, по молитвам к которой мы обращаемся и к Иисусу Христу, и к Богородице, и благодарим, и просим что-то", – отмечает Елена Стажук. К этой иконе обращаются за помощью по разным житейским вопросам.Праздник Казанской иконы Божией МатериДни почитания иконы:Согласно церковному уставу накануне праздника в храмах проходит всенощное бдение. Священнослужители облачаются в голубые "богородичные" одежды и вместе с прихожанами молятся перед святыней. А после литургии в этот день, перед иконой читают молитвы и поют гимны. Если храм посвящен этой иконе, то вокруг него совершается крестный ход.Молитвы перед иконойВерующие читают перед образом Казанской Божией Матери молитвы, каноны и акафист и поют особые гимны – тропарь и кондак.Как правильно молиться"Лучше всего та молитва, которая идет от сердца. Где вы ее будете совершать – не так уж и важно. Если у вас с собой есть образ (например, в бумажнике или на заставке телефона), то обратитесь к этому образу", – говорит Елена Стажук. А в день праздника Казанской иконы Божьей Матери желательно сходить в храм и причаститься.Мастер-иконописец отмечает, что во время написания иконы человек не может не молиться. И иконописец – начинающий или со стажем, – всегда разговаривает с образом, который пишет. Это может быть молитва своими словами. Но это обращение к Богородице и к Иисусу Христу. Такое общение происходит на протяжении всего написания образа. В написании иконы человек вкладывает все свои способности, все движения своего сердца, все лучшее, что у него есть.Храмы и соборыХрамы, посвященные иконе Казанской Божией Матери – нередкое явление для центральной части России. В сердце современной столицы, на Красной площади, в XVII веке был возведен храм в честь Казанской - в благодарность за покровительство и помощь в борьбе с польскими интервентами. В 1936 году он был снесен, а в 1993-м отстроен вновь.В северной столице в начале XIX века для хранения списка с иконы на Невском проспекте воздвигли Казанский собор, он стал памятником воинской славы Отечественной войны 1812 года и долгое время был главным храмом столицы. "Храм построен архитектором Андреем Воронихиным в соавторстве с лучшими скульпторами и художниками первой половины XIX века. В его основе 136 колонн, а стены украшает роскошная живопись художников конца XVIII — начала XIX веков: Карла Брюллова, Федора Бруни, Петра Басина, Василия Шебуева, Владимира Боровиковского, Григория Угрюмова, Бориса Бессонова и т.д.", – комментирует искусствовед Наталья Рогова.В Казанском Богородицком монастыре, основанном в год обретения иконы, в котором хранится один из самых старых списков, святыня является духовным и композиционным центром. Храм после долгих археологических раскопок был восстановлен и освящен 21 июля 2021 года патриархом Кириллом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

русская православная церковь, иисус христос, россия, религия, праздник казанской иконы божией матери