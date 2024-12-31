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Патриарх Кирилл напомнил, какова миссия Церкви - РИА Новости, 31.12.2024
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Религия
 
19:54 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/kirill-1992186809.html
Патриарх Кирилл напомнил, какова миссия Церкви
Патриарх Кирилл напомнил, какова миссия Церкви - РИА Новости, 31.12.2024
Патриарх Кирилл напомнил, какова миссия Церкви
Человек может быть счастливым, несмотря на внешние обстоятельства, но достичь этого без Бога невозможно, сама миссия Церкви - сделать человека подлинно... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T19:54:00+03:00
2024-12-31T19:54:00+03:00
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Человек может быть счастливым, несмотря на внешние обстоятельства, но достичь этого без Бога невозможно, сама миссия Церкви - сделать человека подлинно счастливым, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед новогодним молебном в столичном храме Христа Спасителя. Предстоятель призвал молиться Господу, "чтобы Он не оставил нашу страну, оградил от врагов внешних и внутренних, укрепил в нас веру, послал нам душевный мир, потому что счастье определяется по состоянию нашей души". "То, что мы называем счастьем, - состояние нашей души. Это не количество денег, не внешние условия жизни, не еще что-то другое. Но и материальные факторы тоже влияют на состояние души. Если человек всё время должен заботиться, как накормить себя и детей, тут трудно говорить о счастье... Но, несмотря на внешние обстоятельства, человек может и должен быть счастливым, а достичь этого состояния без Бога невозможно", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что человек быстро привыкает к доброму и благому, тому, что его вдохновило и порадовало, поскольку "состояние души человека переменчиво". Поэтому "забота о внутреннем состоянии человека - самая важная", подчеркнул предстоятель. "В преддверии Нового года мне бы хотелось, чтобы все мы помолились о том, чтобы Господь прикоснулся к нашим душам, нашему внутреннему состоянию, чтобы он нам подарил свою благодать, то есть свой благой дар, силу, которая помогала бы формировать это внутреннее состояние благополучия, которое связано с состоянием нашей души. Собственно, вся миссия Церкви - в том, чтобы люди стали счастливыми, не наслаждаясь скоро преходящим счастьем, а подлинным, которое сильнее внешних обстоятельств", - заключил глава РПЦ. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие - особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословение на грядущий год для себя, семьи и Отечества - обычно проходит в храмах вечером 31 декабря. Традиционно в столичном храме Христа Спасителя молебное пение на новолетие совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20241215/kirill-1989305170.html
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, общество
Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Общество
Патриарх Кирилл напомнил, какова миссия Церкви

Патриарх Кирилл напомнил, что Церковь стремится сделать людей счастливыми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Человек может быть счастливым, несмотря на внешние обстоятельства, но достичь этого без Бога невозможно, сама миссия Церкви - сделать человека подлинно счастливым, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед новогодним молебном в столичном храме Христа Спасителя.
Предстоятель призвал молиться Господу, "чтобы Он не оставил нашу страну, оградил от врагов внешних и внутренних, укрепил в нас веру, послал нам душевный мир, потому что счастье определяется по состоянию нашей души".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Патриарх Кирилл призвал богатых людей делиться своим состоянием с другими
15 декабря 2024, 14:17
"То, что мы называем счастьем, - состояние нашей души. Это не количество денег, не внешние условия жизни, не еще что-то другое. Но и материальные факторы тоже влияют на состояние души. Если человек всё время должен заботиться, как накормить себя и детей, тут трудно говорить о счастье... Но, несмотря на внешние обстоятельства, человек может и должен быть счастливым, а достичь этого состояния без Бога невозможно", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что человек быстро привыкает к доброму и благому, тому, что его вдохновило и порадовало, поскольку "состояние души человека переменчиво". Поэтому "забота о внутреннем состоянии человека - самая важная", подчеркнул предстоятель.
"В преддверии Нового года мне бы хотелось, чтобы все мы помолились о том, чтобы Господь прикоснулся к нашим душам, нашему внутреннему состоянию, чтобы он нам подарил свою благодать, то есть свой благой дар, силу, которая помогала бы формировать это внутреннее состояние благополучия, которое связано с состоянием нашей души. Собственно, вся миссия Церкви - в том, чтобы люди стали счастливыми, не наслаждаясь скоро преходящим счастьем, а подлинным, которое сильнее внешних обстоятельств", - заключил глава РПЦ.
Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие - особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословение на грядущий год для себя, семьи и Отечества - обычно проходит в храмах вечером 31 декабря. Традиционно в столичном храме Христа Спасителя молебное пение на новолетие совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Патриарх Кирилл рассказал, как стать счастливым
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РелигияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияОбщество
 
 
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