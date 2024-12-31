https://ria.ru/20241231/kirill-1992186809.html

Патриарх Кирилл напомнил, какова миссия Церкви

Патриарх Кирилл напомнил, какова миссия Церкви - РИА Новости, 31.12.2024

Патриарх Кирилл напомнил, какова миссия Церкви

Человек может быть счастливым, несмотря на внешние обстоятельства, но достичь этого без Бога невозможно, сама миссия Церкви - сделать человека подлинно... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T19:54:00+03:00

2024-12-31T19:54:00+03:00

2024-12-31T19:54:00+03:00

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Человек может быть счастливым, несмотря на внешние обстоятельства, но достичь этого без Бога невозможно, сама миссия Церкви - сделать человека подлинно счастливым, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед новогодним молебном в столичном храме Христа Спасителя. Предстоятель призвал молиться Господу, "чтобы Он не оставил нашу страну, оградил от врагов внешних и внутренних, укрепил в нас веру, послал нам душевный мир, потому что счастье определяется по состоянию нашей души". "То, что мы называем счастьем, - состояние нашей души. Это не количество денег, не внешние условия жизни, не еще что-то другое. Но и материальные факторы тоже влияют на состояние души. Если человек всё время должен заботиться, как накормить себя и детей, тут трудно говорить о счастье... Но, несмотря на внешние обстоятельства, человек может и должен быть счастливым, а достичь этого состояния без Бога невозможно", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что человек быстро привыкает к доброму и благому, тому, что его вдохновило и порадовало, поскольку "состояние души человека переменчиво". Поэтому "забота о внутреннем состоянии человека - самая важная", подчеркнул предстоятель. "В преддверии Нового года мне бы хотелось, чтобы все мы помолились о том, чтобы Господь прикоснулся к нашим душам, нашему внутреннему состоянию, чтобы он нам подарил свою благодать, то есть свой благой дар, силу, которая помогала бы формировать это внутреннее состояние благополучия, которое связано с состоянием нашей души. Собственно, вся миссия Церкви - в том, чтобы люди стали счастливыми, не наслаждаясь скоро преходящим счастьем, а подлинным, которое сильнее внешних обстоятельств", - заключил глава РПЦ. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие - особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословение на грядущий год для себя, семьи и Отечества - обычно проходит в храмах вечером 31 декабря. Традиционно в столичном храме Христа Спасителя молебное пение на новолетие совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

https://ria.ru/20241215/kirill-1989305170.html

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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, общество