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Биография Дениса Паслера

Биография Дениса Паслера - РИА Новости, 09.09.2024

Биография Дениса Паслера

Денис Владимирович Паслер родился 29 октября 1978 года в городе Североуральске Свердловской области. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:17

2024-09-09T01:17

2024-09-09T01:17

справки

североуральск

денис паслер

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Денис Владимирович Паслер родился 29 октября 1978 года в городе Североуральске Свердловской области.В 2001 году окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию (ныне Уральский государственный горный университет).Трудовой путь начал в 18 лет машинистом буровой установки на Североуральском бокситовом руднике. С 2001 года работал начальником отдела сбыта, коммерческим директором, генеральным директором ООО "Североуральский завод ЖБИ".В 2004 году возглавил ОАО "Краснотурьинскмежрайгаз".В 2005-2009 годах руководил газораспределительной организацией Свердловской области ЗАО "Газэкс".В 2009-2010 годах был управляющим директором ОАО "Свердловэнергосбыт".В 2010-2012 годах – генеральный директор ОАО "Екатеринбурггаз".В 2008 году Денис Паслер был избран депутатом законодательного собрания Свердловской области. В 2011 году был переизбран в законодательное собрание Свердловской области. Работал в комитетах по аграрной, промышленной политике и природопользованию, по развитию инфраструктуры и жилищной политики.В 2012-2016 годах Денис Паслер занимал пост председателя правительства Свердловской области.С 2017 года по 2019 год – исполняющий обязанности генерального директора, председатель правления ПАО "Т Плюс".21 марта 2019 года Денис Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. 8 сентября 2019 года Денис Паслер был избран губернатором Оренбургской области, получив поддержку 65,94% избирателей. 18 сентября 2019 года официально вступил в должность губернатора Оренбургской области.13 июня 2024 года партия "Единая Россия" выдвинула Дениса Паслера кандидатом на выборах губернатора Оренбургской области.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, североуральск, денис паслер