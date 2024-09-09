https://ria.ru/20240909/pasler-1971040619.html
Биография Дениса Паслера
Биография Дениса Паслера - РИА Новости, 09.09.2024
Биография Дениса Паслера
Денис Владимирович Паслер родился 29 октября 1978 года в городе Североуральске Свердловской области. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:17
2024-09-09T01:17
2024-09-09T01:17
справки
североуральск
денис паслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a0d3ae0c5615ff74f5383c400610560e.jpg
Денис Владимирович Паслер родился 29 октября 1978 года в городе Североуральске Свердловской области.В 2001 году окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию (ныне Уральский государственный горный университет).Трудовой путь начал в 18 лет машинистом буровой установки на Североуральском бокситовом руднике. С 2001 года работал начальником отдела сбыта, коммерческим директором, генеральным директором ООО "Североуральский завод ЖБИ".В 2004 году возглавил ОАО "Краснотурьинскмежрайгаз".В 2005-2009 годах руководил газораспределительной организацией Свердловской области ЗАО "Газэкс".В 2009-2010 годах был управляющим директором ОАО "Свердловэнергосбыт".В 2010-2012 годах – генеральный директор ОАО "Екатеринбурггаз".В 2008 году Денис Паслер был избран депутатом законодательного собрания Свердловской области. В 2011 году был переизбран в законодательное собрание Свердловской области. Работал в комитетах по аграрной, промышленной политике и природопользованию, по развитию инфраструктуры и жилищной политики.В 2012-2016 годах Денис Паслер занимал пост председателя правительства Свердловской области.С 2017 года по 2019 год – исполняющий обязанности генерального директора, председатель правления ПАО "Т Плюс".21 марта 2019 года Денис Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. 8 сентября 2019 года Денис Паслер был избран губернатором Оренбургской области, получив поддержку 65,94% избирателей. 18 сентября 2019 года официально вступил в должность губернатора Оренбургской области.13 июня 2024 года партия "Единая Россия" выдвинула Дениса Паслера кандидатом на выборах губернатора Оренбургской области.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
североуральск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_8d6291ce06253b473d7047e8390d55dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, североуральск, денис паслер
Справки, Североуральск, Денис Паслер
Денис Владимирович Паслер родился 29 октября 1978 года
в городе Североуральске Свердловской области.
В 2001 году окончил
Уральскую государственную горно-геологическую академию (ныне Уральский государственный горный университет).
Трудовой путь начал в 18 лет машинистом буровой установки на Североуральском бокситовом руднике.
С 2001 года работал начальником отдела сбыта, коммерческим директором, генеральным директором ООО "Североуральский завод ЖБИ".
В 2004 году возглавил ОАО "Краснотурьинскмежрайгаз".
В 2005-2009 годах руководил газораспределительной организацией Свердловской области ЗАО "Газэкс".
В 2009-2010 годах был управляющим директором ОАО "Свердловэнергосбыт".
В 2010-2012 годах – генеральный директор ОАО "Екатеринбурггаз".
В 2008 году Денис Паслер был избран депутатом законодательного собрания Свердловской области. В 2011 году был переизбран в законодательное собрание Свердловской области. Работал в комитетах по аграрной, промышленной политике и природопользованию, по развитию инфраструктуры и жилищной политики.
В 2012-2016 годах Денис Паслер занимал пост председателя правительства Свердловской области.
С 2017 года по 2019 год – исполняющий обязанности генерального директора, председатель правления ПАО "Т Плюс".
21 марта 2019 года Денис Паслер был назначен
временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
8 сентября 2019 года Денис Паслер был избран
губернатором Оренбургской области, получив поддержку 65,94% избирателей.
18 сентября 2019 года официально вступил в должность
губернатора Оренбургской области.
13 июня 2024 года партия "Единая Россия
" выдвинула
Дениса Паслера кандидатом на выборах губернатора Оренбургской области.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников