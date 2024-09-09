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Действующий губернатор Паслер побеждает на выборах в Оренбургской области

Действующий губернатор Паслер побеждает на выборах в Оренбургской области - РИА Новости, 09.09.2024

Действующий губернатор Паслер побеждает на выборах в Оренбургской области

Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,14% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T00:48

2024-09-09T00:48

2024-09-09T00:50

оренбургская область

выборы в россии — 2024

политика

денис паслер

единая россия

коммунисты россии

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,14% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил облизбирком в Telegram-канале.Согласно данным облизбирма, второе место занимает Рамиль Гафаров от партии "Коммунисты России" с 7,28% голосов, третьей идет Екатерина Калегина ("Новые люди") - 6,59% голосов. На четвертой строке оказалась Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), набравшая 6,15% голосов."Предварительные результаты выборов губернатора Оренбургской области по итогам обработки 100% протоколов. Явка составила 52,59%. Это 789 382 избирателя... Недействительных бюллетеней - 1,84%", - говорится в сообщении.

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оренбургская область

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оренбургская область, выборы в россии — 2024, политика, денис паслер, единая россия, коммунисты россии