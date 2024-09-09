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Действующий губернатор Паслер побеждает на выборах в Оренбургской области - РИА Новости, 09.09.2024
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00:48 09.09.2024 (обновлено: 00:50 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/pasler-1971496694.html
Действующий губернатор Паслер побеждает на выборах в Оренбургской области
Действующий губернатор Паслер побеждает на выборах в Оренбургской области - РИА Новости, 09.09.2024
Действующий губернатор Паслер побеждает на выборах в Оренбургской области
Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,14% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T00:48
2024-09-09T00:50
оренбургская область
выборы в россии — 2024
политика
денис паслер
единая россия
коммунисты россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,14% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил облизбирком в Telegram-канале.Согласно данным облизбирма, второе место занимает Рамиль Гафаров от партии "Коммунисты России" с 7,28% голосов, третьей идет Екатерина Калегина ("Новые люди") - 6,59% голосов. На четвертой строке оказалась Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), набравшая 6,15% голосов."Предварительные результаты выборов губернатора Оренбургской области по итогам обработки 100% протоколов. Явка составила 52,59%. Это 789 382 избирателя... Недействительных бюллетеней - 1,84%", - говорится в сообщении.
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оренбургская область, выборы в россии — 2024, политика, денис паслер, единая россия, коммунисты россии
Оренбургская область, Выборы в России — 2024, Политика, Денис Паслер, Единая Россия, Коммунисты России
Действующий губернатор Паслер побеждает на выборах в Оренбургской области

Паслер победил на выборах главы Оренбургской области с 78,14% голосов

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,14% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил облизбирком в Telegram-канале.
Согласно данным облизбирма, второе место занимает Рамиль Гафаров от партии "Коммунисты России" с 7,28% голосов, третьей идет Екатерина Калегина ("Новые люди") - 6,59% голосов. На четвертой строке оказалась Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), набравшая 6,15% голосов.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
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"Предварительные результаты выборов губернатора Оренбургской области по итогам обработки 100% протоколов. Явка составила 52,59%. Это 789 382 избирателя... Недействительных бюллетеней - 1,84%", - говорится в сообщении.
 
Оренбургская областьВыборы в России — 2024ПолитикаДенис ПаслерЕдиная РоссияКоммунисты России
 
 
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