https://ria.ru/20240911/pasler-1972049233.html

Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области

Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 11.09.2024

Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области

Вновь избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер вступил в должность руководителя региона. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:28

2024-09-11T12:28

2024-09-11T12:28

политика

оренбургская область

денис паслер

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УФА, 11 сен - РИА Новости. Вновь избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер вступил в должность руководителя региона. Паслер победил на выборах главы области, набрав 78,14% голосов избирателей. Инаугурация губернатора прошла в онлайн-режиме в соцсетях областного правительства. Паслер произнес клятву губернатора Оренбургской области. "Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности высшего должностного лица Оренбургской области, уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Оренбургской области", - произнес Паслер. Он поблагодарил жителей региона за доверие. Паслер руководит Оренбургской областью с 2019 года. "Эта победа – большая ответственность, люди рассчитывают на профессиональные и взвешенные решения, которые приведут к реальному улучшению их жизни. Важно, что в условиях санкционного давления Вы и Ваша команда принимаете эффективные решения для развития экономики. В этом году регион впервые вошёл в топ-15 Национального рейтинга инвестиционного климата. В ближайшие годы предстоит решать ключевые задачи, обозначенные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в т.ч. по достижению национальных целей развития", - сказал на торжественном мероприятии полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что предстоит ещё многое сделать для устранения последствий паводка: завершить восстановление жилья, социальных объектов, инфраструктуры и выплату серьёзных компенсаций пострадавшим. "Один из приоритетов в работе – поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса. От бесперебойного выполнения гособоронзаказа, обеспечения кадровых потребностей и оперативного реагирования на возникающие проблемы напрямую зависят успехи Вооружённых Сил", - добавил полпред.

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Варвара Скокшина

политика, оренбургская область, денис паслер, игорь комаров, россия, выборы в россии — 2024