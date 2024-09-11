https://ria.ru/20240911/pasler-1972049233.html
Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области
Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 11.09.2024
Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области
Вновь избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер вступил в должность руководителя региона. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:28
2024-09-11T12:28
2024-09-11T12:28
политика
оренбургская область
денис паслер
игорь комаров
россия
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_e45ebefef63346d6ab554142124c1246.jpg
УФА, 11 сен - РИА Новости. Вновь избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер вступил в должность руководителя региона. Паслер победил на выборах главы области, набрав 78,14% голосов избирателей. Инаугурация губернатора прошла в онлайн-режиме в соцсетях областного правительства. Паслер произнес клятву губернатора Оренбургской области. "Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности высшего должностного лица Оренбургской области, уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Оренбургской области", - произнес Паслер. Он поблагодарил жителей региона за доверие. Паслер руководит Оренбургской областью с 2019 года. "Эта победа – большая ответственность, люди рассчитывают на профессиональные и взвешенные решения, которые приведут к реальному улучшению их жизни. Важно, что в условиях санкционного давления Вы и Ваша команда принимаете эффективные решения для развития экономики. В этом году регион впервые вошёл в топ-15 Национального рейтинга инвестиционного климата. В ближайшие годы предстоит решать ключевые задачи, обозначенные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в т.ч. по достижению национальных целей развития", - сказал на торжественном мероприятии полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что предстоит ещё многое сделать для устранения последствий паводка: завершить восстановление жилья, социальных объектов, инфраструктуры и выплату серьёзных компенсаций пострадавшим. "Один из приоритетов в работе – поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса. От бесперебойного выполнения гособоронзаказа, обеспечения кадровых потребностей и оперативного реагирования на возникающие проблемы напрямую зависят успехи Вооружённых Сил", - добавил полпред.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
https://ria.ru/20240911/yavka-1972046551.html
https://ria.ru/20240910/vybory-1971843590.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0596b868cca04c740031b3ba77900b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, оренбургская область, денис паслер, игорь комаров, россия, выборы в россии — 2024
Политика, Оренбургская область, Денис Паслер, Игорь Комаров, Россия, Выборы в России — 2024
Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области
Избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер вступил в должность
УФА, 11 сен - РИА Новости. Вновь избранный губернатор Оренбургской области Денис Паслер вступил в должность руководителя региона.
Паслер победил на выборах главы области, набрав 78,14% голосов избирателей.
Инаугурация губернатора прошла в онлайн-режиме в соцсетях областного правительства. Паслер произнес клятву губернатора Оренбургской области.
"Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности высшего должностного лица Оренбургской области, уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Оренбургской области", - произнес Паслер.
Он поблагодарил жителей региона за доверие.
Паслер руководит Оренбургской областью с 2019 года.
"Эта победа – большая ответственность, люди рассчитывают на профессиональные и взвешенные решения, которые приведут к реальному улучшению их жизни. Важно, что в условиях санкционного давления Вы и Ваша команда принимаете эффективные решения для развития экономики. В этом году регион впервые вошёл в топ-15 Национального рейтинга инвестиционного климата. В ближайшие годы предстоит решать ключевые задачи, обозначенные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в т.ч. по достижению национальных целей развития", - сказал на торжественном мероприятии полпред президента РФ
в ПФО Игорь Комаров
.
Он отметил, что предстоит ещё многое сделать для устранения последствий паводка: завершить восстановление жилья, социальных объектов, инфраструктуры и выплату серьёзных компенсаций пострадавшим.
"Один из приоритетов в работе – поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса. От бесперебойного выполнения гособоронзаказа, обеспечения кадровых потребностей и оперативного реагирования на возникающие проблемы напрямую зависят успехи Вооружённых Сил", - добавил полпред.