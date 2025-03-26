https://ria.ru/20250326/pasler-2007580745.html

Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области

Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области - РИА Новости, 26.03.2025

Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области

Президент Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, следует из указа на сайте Кремля. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T22:43:00+03:00

2025-03-26T22:43:00+03:00

2025-03-26T23:40:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, следует из указа на сайте Кремля."В связи с заявлением губернатора Свердловской области Куйвашева Е. В. о досрочном прекращении полномочий назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области", — говорится в документе.Глава государства также принял отставку губернатора Куйвашева по собственному желанию.Другим указом Путин назначил врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, который ранее возглавлял правительство ДНР. "Назначить Солнцева Евгения Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области", — сказано в тексте.Документы вступают в силу со дня их подписания.С 2012-го по 2016 год Паслер занимал должность председателя правительства Свердловской области. В марте 2019-го он стал врио главы Оренбургской области, а в сентябре избран губернатором региона.Солнцев был назначен зампредом правительства ДНР в июне 2022-го. В ноябре того же года занял пост первого замглавы правительства республики. В марте 2023-го назначен председателем правительства ДНР.

https://ria.ru/20250326/pasler-2007576067.html

https://ria.ru/20250326/dnr-2007578397.html

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свердловская область, политика, россия, владимир путин, денис паслер, евгений куйвашев, донецкая народная республика, оренбургская область