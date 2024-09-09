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Биография Александра Осипова - РИА Новости, 09.09.2024
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03:43 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/osipov-1971105058.html
Биография Александра Осипова
Биография Александра Осипова - РИА Новости, 09.09.2024
Биография Александра Осипова
Александр Михайлович Осипов родился 28 сентября 1969 года в городе Навои Бухарской области Узбекской ССР (ныне Республика Узбекистан). РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:43
2024-09-09T03:43
справки
россия
александр осипов
узбекистан
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Александр Михайлович Осипов родился 28 сентября 1969 года в городе Навои Бухарской области Узбекской ССР (ныне Республика Узбекистан).В 1993 году окончил Ростовский институт народного хозяйства (ныне Ростовский государственный экономический университет) по специальности "экономическая информатика и автоматизированные системы управления", в 2000 году – Ставропольский государственный университет (ныне в составе Северо-Кавказского федерального университета) по специальности "юриспруденция". В 2005 году получил степень магистра МВА (деловое администрирование) по специальности "финансовый менеджмент" в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).В 1991-1995 годах работал в Федеральной налоговой службе России.С 1996 года по 2009 год работал финансовым директором ряда компаний, входил в высший менеджмент "РусГидро" и РАО ЕЭС России.В 2009-2013 годах занимал пост генерального директора ООО "Центр оценки и аудита". В 2009 года занял должность вице-президента, председателя экспертного совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия".В 2010 году – председатель совета директоров независимой энергосбытовой компании "Энергосбережение".С 2012 года был членом совета директоров ряда энергетических компаний.В 2013 году занял должность помощника министра РФ по развитию Дальнего Востока.В ноябре 2013 года Осипов был назначен первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока.В июне 2018 года распоряжением правительства РФ был освобожден от должности по собственному желанию. 25 октября 2018 года Александр Осипов указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края. 8 сентября 2019 года Осипов победил на выборах главы Забайкальского края, набрав 89,61% голосов избирателей. 19 сентября 2019 года он вступил в должность.В июле 2024 года Александр Осипов был зарегистрирован в качестве самовыдвиженца на выборы губернатора Забайкальского края.Член совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение". Отмечен благодарностью президента РФ (2016).Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, александр осипов, узбекистан
Справки, Россия, Александр Осипов, Узбекистан

Биография Александра Осипова

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов на выборах губернатора Забайкальского края
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на выборах губернатора Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на выборах губернатора Забайкальского края
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Александр Михайлович Осипов родился 28 сентября 1969 года в городе Навои Бухарской области Узбекской ССР (ныне Республика Узбекистан).
В 1993 году окончил Ростовский институт народного хозяйства (ныне Ростовский государственный экономический университет) по специальности "экономическая информатика и автоматизированные системы управления", в 2000 году – Ставропольский государственный университет (ныне в составе Северо-Кавказского федерального университета) по специальности "юриспруденция". В 2005 году получил степень магистра МВА (деловое администрирование) по специальности "финансовый менеджмент" в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).
В 1991-1995 годах работал в Федеральной налоговой службе России.
С 1996 года по 2009 год работал финансовым директором ряда компаний, входил в высший менеджмент "РусГидро" и РАО ЕЭС России.
В 2009-2013 годах занимал пост генерального директора ООО "Центр оценки и аудита".
В 2009 года занял должность вице-президента, председателя экспертного совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
В 2010 году – председатель совета директоров независимой энергосбытовой компании "Энергосбережение".
С 2012 года был членом совета директоров ряда энергетических компаний.
В 2013 году занял должность помощника министра РФ по развитию Дальнего Востока.
В ноябре 2013 года Осипов был назначен первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока.
В июне 2018 года распоряжением правительства РФ был освобожден от должности по собственному желанию.
25 октября 2018 года Александр Осипов указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.
8 сентября 2019 года Осипов победил на выборах главы Забайкальского края, набрав 89,61% голосов избирателей. 19 сентября 2019 года он вступил в должность.
В июле 2024 года Александр Осипов был зарегистрирован в качестве самовыдвиженца на выборы губернатора Забайкальского края.
Член совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение".
Отмечен благодарностью президента РФ (2016).
Женат, есть дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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