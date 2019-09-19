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РИА Новости

Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство региона

10:11 19.09.2019 (обновлено: 14:24 19.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов на церемонии инаугурации
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на церемонии инаугурации
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на церемонии инаугурации
ЧИТА, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отправил всех членов правительства региона в отставку, сообщила пресс-служба губернатора.
В четверг состоялась инаугурация нового главы региона по итогам выборов 8 сентября. В голосовании принимали участие более 277 тысяч избирателей, за Осипова отдали голоса 89,61% забайкальцев.
"Девятнадцатого сентября Александр Осипов подписал распоряжение правительства Забайкальского края "О сложении полномочий Правительством Забайкальского края" и "О Правительстве Забайкальского края", - говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно статье 45 Устава Забайкальского края правительство сложило полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором края.
"До назначения нового кабинета министров все заместители будут работать в статусе исполняющих обязанности. Кроме того, Александр Осипов подписал распоряжение губернатора Забайкальского края о вступлении в должность", - добавили в ведомстве.
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