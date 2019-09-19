Губернатор Забайкалья отправил в отставку правительство региона

ЧИТА, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отправил всех членов правительства региона в отставку, сообщила пресс-служба губернатора.

В четверг состоялась инаугурация нового главы региона по итогам выборов 8 сентября. В голосовании принимали участие более 277 тысяч избирателей, за Осипова отдали голоса 89,61% забайкальцев.

"Девятнадцатого сентября Александр Осипов подписал распоряжение правительства Забайкальского края "О сложении полномочий Правительством Забайкальского края" и "О Правительстве Забайкальского края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно статье 45 Устава Забайкальского края правительство сложило полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором края.