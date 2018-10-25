Александра Осипова назначили врио губернатора Забайкалья

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Владимир Путин назначил Александра Осипова врио губернатора Забайкальского края, сообщается на сайте Кремля.

"Накануне поздно вечером в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Осиповым, в ходе которой сообщил о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края", — говорится в сообщении.

Президент принял отставку главы региона Натальи Ждановой. Она руководила краем с февраля 2016 года, сменив на этом посту Константина Ильковского. Недавно Жданова попросила о досрочном прекращении полномочий.

Александр Осипов — вице-президент общественной организации "Деловая Россия", председатель совета директоров "Энерогосбережения", член совета директоров ПАО "РусГидро". Занимал должность первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока.