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Биография Александра Осипова

(обновлено: 12:12 25.10.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности Забайкальского края Александр ОсиповВременно исполняющий обязанности Забайкальского края Александр Осипов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Михайлович Осипов родился 28 сентября 1969 года в Ростове-на-Дону.

В 1993 году окончил Институт народного хозяйства Ростова-на-Дону (ныне филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по специальности "Экономика и управление", в 2000 году — Ставропольский государственный университет (ныне в составе Северо-Кавказского федерального университета) по специальности "Юриспруденция". В 2005 году прошел обучение по программе MBA в Академии народного хозяйства при правительстве РФ.

В 1991-1995 годах работал в Федеральной налоговой службе РФ.

В 1996-2000 годах занимал пост финансового директора, председателя совета директоров российского FMCG холдинга.

В 2001-2009 годах был финансовым директором деревообрабатывающего холдинга United Panel Group, регионального энергохолдинга РАО "ЕЭС", теплоэлектроэнергетического холдинга группы "ИТЕРА", являлся руководителем управления регионального бизнеса и инвестиционных проектов одного из крупных российских государственных банков.

В 2009-2013 годах занимал пост генерального директора ООО "Центр оценки и аудита".

С 2009 года являлся вице-президентом, председателем экспертного совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

С 2010 года — председатель совета директоров независимой энергосбытовой компании "Энергосбережение".

С 2012 года был членом совета директоров ряда энергетических компаний.

В 2013 году занимал должность помощника министра РФ по развитию Дальнего Востока.

В ноябре 2013 года Осипов был назначен первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока.

В июне 2018 года распоряжением правительства РФ был освобожден от должности по собственному желанию.

25 октября 2018 года Александр Осипов указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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