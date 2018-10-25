Биография Александра Осипова

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Михайлович Осипов родился 28 сентября 1969 года в Ростове-на-Дону.
В 1993 году окончил Институт народного хозяйства Ростова-на-Дону (ныне филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по специальности "Экономика и управление", в 2000 году — Ставропольский государственный университет (ныне в составе Северо-Кавказского федерального университета) по специальности "Юриспруденция". В 2005 году прошел обучение по программе MBA в Академии народного хозяйства при правительстве РФ.
В 1991-1995 годах работал в Федеральной налоговой службе РФ.
В 1996-2000 годах занимал пост финансового директора, председателя совета директоров российского FMCG холдинга.
В 2001-2009 годах был финансовым директором деревообрабатывающего холдинга United Panel Group, регионального энергохолдинга РАО "ЕЭС", теплоэлектроэнергетического холдинга группы "ИТЕРА", являлся руководителем управления регионального бизнеса и инвестиционных проектов одного из крупных российских государственных банков.
В 2009-2013 годах занимал пост генерального директора ООО "Центр оценки и аудита".
С 2009 года являлся вице-президентом, председателем экспертного совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
С 2010 года — председатель совета директоров независимой энергосбытовой компании "Энергосбережение".
С 2012 года был членом совета директоров ряда энергетических компаний.
В 2013 году занимал должность помощника министра РФ по развитию Дальнего Востока.
В ноябре 2013 года Осипов был назначен первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока.
В июне 2018 года распоряжением правительства РФ был освобожден от должности по собственному желанию.
25 октября 2018 года Александр Осипов указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.