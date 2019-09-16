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РИА Новости

В Забайкалье открылся первый "Кванториум"

12:48 16.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на город Чита
Вид на город Чита
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вид на город Чита. Архивное фото
ЧИТА, 16 сен – РИА Новости. Первый "Кванториум" открылся в Забайкалье по нацпроекту "Образование", сообщили в пресс-службе губернатора.
"Шестнадцатого сентября открылся "Кванториум" по модели "стандарт", который включает в себя Автоквантум, Аэроквантум, Промробоквантум, IТ-квантум, Космоквантум, а также VR/AR– квантум, дополненную виртуальную реальность и хай-тек цех", - говорится в сообщении.
"Кванториум" открылся на площадке первого детского технопарка в Забайкалье "Технопарк.75".
"Для этой образовательной площадки в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" региону было предоставлено более 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Кванты детских технопарков направлены на развитие дополнительного образования, инженерно-технического творчества детей и молодежи. Кроме этого, учреждение обеспечивает максимальный охват способных школьников, которые стремятся изучать достижения технического прогресса", - приводит пресс-служба слова зампреда регионального правительства по соцвопросам Аягмы Ванчиковой.
Новочебоксарск
15 августа, 17:14Чувашская республика
В Новочебоксарске откроется детский технопарк "Кванториум"
В центре детско-юношеского технического творчества Забайкальского края, на базе которого открылся "Кванториум", приобретено и установлено оборудование, отремонтировано здание. По данным пресс-службы, уже укомплектован штат работников. Позднее также на базе Читинской детской железной дороги будет создан "Кванториум" по модели "Мини". Он будет включать в себя Робоквантум, Промдизайнквантум и Геоквантум.
Как рассказали в пресс-службе, ранее глава Забайкальского края Александр Осипов утвердил дорожную карту по созданию в Чите двух детских технопарков "Кванториумов", подчеркивая важность получения детьми качественного технического образования, как этого требует современность. "Забайкальскому краю остро необходимы грамотные специалисты инженерно-технического профиля, умеющие современно мыслить. В решении этой задачи нам серьёзным подспорьем станет создание детских технопарков "Кванториум", они обеспечат максимальный охват способных, одарённых детей, увлечённых техническим творчеством", — приводит пресс-служба слова главы региона.
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Александр ОсиповКванториумЗабайкальский крайЧитаОбщество
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