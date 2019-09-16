В Забайкалье открылся первый "Кванториум"

ЧИТА, 16 сен – РИА Новости. Первый "Кванториум" открылся в Забайкалье по нацпроекту "Образование", сообщили в пресс-службе губернатора.

"Шестнадцатого сентября открылся "Кванториум" по модели "стандарт", который включает в себя Автоквантум, Аэроквантум, Промробоквантум, IТ-квантум, Космоквантум, а также VR/AR– квантум, дополненную виртуальную реальность и хай-тек цех", - говорится в сообщении.

"Кванториум" открылся на площадке первого детского технопарка в Забайкалье "Технопарк.75".

"Для этой образовательной площадки в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" региону было предоставлено более 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Кванты детских технопарков направлены на развитие дополнительного образования, инженерно-технического творчества детей и молодежи. Кроме этого, учреждение обеспечивает максимальный охват способных школьников, которые стремятся изучать достижения технического прогресса", - приводит пресс-служба слова зампреда регионального правительства по соцвопросам Аягмы Ванчиковой.

В центре детско-юношеского технического творчества Забайкальского края, на базе которого открылся "Кванториум", приобретено и установлено оборудование, отремонтировано здание. По данным пресс-службы, уже укомплектован штат работников. Позднее также на базе Читинской детской железной дороги будет создан "Кванториум" по модели "Мини". Он будет включать в себя Робоквантум, Промдизайнквантум и Геоквантум.