https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971124974.html

Единый день голосования в России

Единый день голосования в России - РИА Новости, 08.09.2024

Единый день голосования в России

Единый день голосования в России был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" (2001) и Федеральный... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T00:10

2024-09-08T00:10

2024-09-08T00:10

справки

россия

единый день голосования в россии

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Единый день голосования в России был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" (2001) и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (2002) от 2 октября 2012 года (вступил в силу с 1 ноября 2012 года). Согласно закону, единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах. Проведение выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в другие дни допускается в случаях досрочного прекращения полномочий указанных органов, избрания вновь образуемых органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, проведения повторных и дополнительных выборов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.Решение о назначении выборов в федеральный орган государственной власти должно быть принято не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта Российской Федерации должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума образуются избирательные участки, участки референдума. Избирательные участки являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а в случае назначения референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума они являются также участками референдума.Избирательные участки, участки референдума образуются с учетом местных и иных условий исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума.31 июля 2020 года был принят ряд поправок в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которым по решению избирательной комиссии голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру. 14 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ).В частности, документ предусматривает проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК). Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепляется за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.Кроме этого, исключена возможность изменить свое решение и проголосовать повторно. Отмечается, что избиратель, получивший доступ к ДЭГ, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в целях защиты жизни и здоровья россиян голосование на выборах может быть отложено по решению соответствующей избирательной комиссии. Если экстраординарная ситуация коснется одного муниципального образования, то решение о переносе выборов там будет принимать региональная комиссия, в остальных случаях – Центризбирком. Сроки и порядок голосования при его переносе в каждом конкретном случае будут определяться "исходя из особенностей режима повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации на соответствующей территории". До отмены режима повышенной готовности или ЧС и избрания нового состава продолжат исполнять свои полномочия действующие депутаты и органы власти. При введении военного положения в соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ "О военном положении" высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. При этом ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с Минобороны РФ и ФСБ РФ. По их итогам комиссия принимает решение о назначении голосования. Если возникает угроза жизни и здоровью граждан, выборы откладываются, о чем Центризбирком незамедлительно информирует президента России. В случае устранения опасных обстоятельств кампания может быть возобновлена.В 2024 году Единый день голосования пройдет 8 сентября.Всего в Единый день голосования пройдет около четырех тысяч избирательных кампаний разного уровня. Большинство регионов выбрало трехдневный формат голосования с 6 по 8 сентября. В 21 регионе РФ пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 13 российских регионах пройдут выборы депутатов законодательных органов. В трех субъектах России состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. В двух регионах будут выбирать глав муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов пройдут в 21 российском регионе.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, единый день голосования в россии