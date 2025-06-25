https://ria.ru/20250625/vybory-2025291848.html
В ЦИК рассказали о дистанционном голосовании на сентябрьских выборах
В ЦИК рассказали о дистанционном голосовании на сентябрьских выборах - РИА Новости, 25.06.2025
В ЦИК рассказали о дистанционном голосовании на сентябрьских выборах
Более 20 миллионов избирателей из 24 субъектов РФ смогут проголосовать дистанционно на сентябрьских выборах, сообщил зампред Центризбиркома России Николай... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:46:00+03:00
2025-06-25T11:46:00+03:00
2025-06-25T11:46:00+03:00
политика
россия
николай булаев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 20 миллионов избирателей из 24 субъектов РФ смогут проголосовать дистанционно на сентябрьских выборах, сообщил зампред Центризбиркома России Николай Булаев. "У нас было 34 заявки (от регионов на применение ДЭГ - ред.), теперь у нас удовлетворенных 24... Теперь 20,2 миллиона избирателей могут проголосовать дистанционно (в ЕДГ-2025 - ред.), более 280 избирательных кампаний", - сказал Булаев на заседании ЦИК России. В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
https://ria.ru/20250624/golosovanie-2025169356.html
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политика, россия, николай булаев
Политика, Россия, Николай Булаев
В ЦИК рассказали о дистанционном голосовании на сентябрьских выборах
ЦИК: более 20 миллионов избирателей смогут дистанционно проголосовать на выборах